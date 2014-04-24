Я закопаю тебя
– Джо совершенно невыносимый, но обаятельный агент по продаже недвижимости — гениален в своем деле, может продать сарай по цене особняка эпохи Возрождения. Едва Джо перебирается в тихий домик загород и у него наступает спокойное затишье, в его размеренную жизнь врывается вздорная старушка-соседка с выводком блохастых кошек и постоянными истериками по утрам и вечерам. В довершение всего, Джо ненавидит вредную соседку ровно так же, как и она его. Решив разделаться со старухой, Джо сталкивается с неожиданным препятствием — бабушка, судя по всему, бессмертна.
Авторизация по e-mail