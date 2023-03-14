Роберт Родригес хотел бы снять третью часть «Мачете»

Роберт Родригес поделился своими мыслями о будущем серии фильмов «Мачете». В новом интервью для Deadline режиссер признался, что хотел бы удовлетворить давнюю просьбу фанатов, сняв еще одну часть, в которой главный герой отправился бы в космос.

Проект Machete kills again... in space («Мачете убивает снова... В космосе!») был впервые представлен зрителям в виде шуточного двухминутного трейлера, который проигрывался перед показом второй и последней части франшизы, «Мачете убивает» (2013). В ролике утверждалось, что Мачете (Дэнни Трехо) со своими напарницами Луз (Мишель Родригес) и КиллДжой (Алекса ПенаВега) отправится в космос, чтобы освободить некую порабощенную космическую расу. Также, согласно данному видео, в картине должны были сняться Леди Гага, Джастин Бибер и Леонардо ДиКаприо.

Хотя трейлер был лишь пародией на научно-фантастические фильмы, многим поклонникам дилогии идея пришлась по душе, и они начали просить воплотить ее в жизнь. Популярную задумку поддержал и сам Трехо. Он начал звонить Родригесу на каждой большой встрече с фантами, чтобы показать ему, как сильно те хотят увидеть «Мачете убивает снова... В космосе!».

Однако реализации проекта могут помешать плохие коммерческие показатели «Мачете убивает». Если первый «Мачете» (2010) получил множество положительных отзывов со стороны критиков и собрал по всему миру $40 млн при бюджете в $10 млн, то вторая часть была принята аудиторией прохладно и провалилась в прокате, собрав $17 млн при бюджете в $20 млн. Вероятно, это оттолкнет студии от идеи вновь вернуться к «Мачете». Тем не менее, слова Родригеса о том, что он готов взяться за проект, могут изменить ситуацию.