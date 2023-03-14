Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джон Уик 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Роберт Родригес хотел бы снять третью часть «Мачете»

Роберт Родригес хотел бы снять третью часть «Мачете»

14 марта 2023 15:50
Роберт Родригес хотел бы снять третью часть «Мачете»

В потенциальном новом фильме главный герой отправится убивать негодяев в космосе.

Роберт Родригес поделился своими мыслями о будущем серии фильмов «Мачете». В новом интервью для Deadline режиссер признался, что хотел бы удовлетворить давнюю просьбу фанатов, сняв еще одну часть, в которой главный герой отправился бы в космос.

Проект Machete kills again... in space («Мачете убивает снова... В космосе!») был впервые представлен зрителям в виде шуточного двухминутного трейлера, который проигрывался перед показом второй и последней части франшизы, «Мачете убивает» (2013). В ролике утверждалось, что Мачете (Дэнни Трехо) со своими напарницами Луз (Мишель Родригес) и КиллДжой (Алекса ПенаВега) отправится в космос, чтобы освободить некую порабощенную космическую расу. Также, согласно данному видео, в картине должны были сняться Леди Гага, Джастин Бибер и Леонардо ДиКаприо.

Хотя трейлер был лишь пародией на научно-фантастические фильмы, многим поклонникам дилогии идея пришлась по душе, и они начали просить воплотить ее в жизнь. Популярную задумку поддержал и сам Трехо. Он начал звонить Родригесу на каждой большой встрече с фантами, чтобы показать ему, как сильно те хотят увидеть «Мачете убивает снова... В космосе!».

Однако реализации проекта могут помешать плохие коммерческие показатели «Мачете убивает». Если первый «Мачете» (2010) получил множество положительных отзывов со стороны критиков и собрал по всему миру $40 млн при бюджете в $10 млн, то вторая часть была принята аудиторией прохладно и провалилась в прокате, собрав $17 млн при бюджете в $20 млн. Вероятно, это оттолкнет студии от идеи вновь вернуться к «Мачете». Тем не менее, слова Родригеса о том, что он готов взяться за проект, могут изменить ситуацию.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Читать далее 13 марта 2023
Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Читать далее 12 марта 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Читать далее 13 марта 2023
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Читать далее 14 марта 2023
Что смотреть после «Крика»: 8 любопытных слэшеров Что смотреть после «Крика»: 8 любопытных слэшеров Читать далее 12 марта 2023
Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Читать далее 13 марта 2023
Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Читать далее 12 марта 2023
Related video