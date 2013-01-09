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Киноафиша Фильмы Турандот

Турандот

Turandot 18+
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О фильме

На сцену Ковент-Гарден  вернулось величайшее и последнее из сочинений Пуччини – притча о переодетых принцах, загадочных принцессах, именах, которые следует держать в тайне, загадках, ритуальных казнях и торжестве всепобеждающей любви. Постановка Андреем Щербанем этой мрачноватой восточной сказки производит глубокое впечатление. Впрочем, самая первая, еще студенческая работа будущего режиссера произвела не меньшее: «Юлий Цезарь» Шекспира, поставленный в стиле театра Кабуки на студенческой сцене бухарестского Института кино и телевидения, вызвал в 1968 году настоящий скандал, сравнимый с событиями «сексуальной революции» во Франции. С тех пор режиссер успел поработать во многих ведущих драматических и оперных театрах по всему миру. О сценографе Салли Джейкобс лучше всего говорит одна из характеристик, данных ее работе в Королевском Шекспировском театре над «Сном в летнюю ночь» в 1970 году: «иносущность». Ровно тем же отличаются костюмы и декорации, созданные под впечатлением от традиционного китайского театра и восточной мелодики, мастерски вписанной в партитуру Пуччини. К этому следует добавить, что Кейт Флатт, выпускница Королевской школы балета, восстановит свою знаменитую хореографию для «Турандот» 1984 года в новой редакции. Чуть ранее это было сделано для Вашингтонской оперы в Центре Кеннеди.

Одна из величаших Турандот нашего времени Лиза Линдстрём наконец-то дебютирует на сцене Ковент-Гарден в своей титутльной роли. А в партии Калафа выступит один их лучших пуччиниевских певцов Марко Берти. Партию Тимура споет замечательный американский бас-кантанто итальянского происхождения Раймонд Ачето, манера пения которого определяется наилучшим образом словом «бельканто».

Пуччини создал огромную звуковую вселенную для этой мрачной эротической сказки. Опера изобилует знаменитыми ариями: от  «Signore, ascolta», в которой Лю умоляет Калафа воздержаться от разгадывания убийственных загадок Турандот, до дерзкой арии Турандот «In questa reggia». Не говоря уже об одной из самых известных, если на самой известной, в мировом репертуаре арий «Nessun dorma», в которой Калаф предвосхищает свою победу в борьбе за руку и сердце Турандот.
 

Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 9 января 2013
Производство The Royal Opera
Другие названия
Turandot
Режиссер
Андрей Щербан
В ролях
Лиза Линдстрем
Марко Берти
Эри Накамура
Дионисиос Сурбис
Аласдер Элиотт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.6
Оцените 13 голосов
8.5 IMDb
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