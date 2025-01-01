MortdecaiЭто заставило меня почувствовать себя грязным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MartlandТот факт, что ты пьян как собака у скрипача, никоим образом не отменяет того, что ты чуть не спровоцировал международный инцидент. Мужчина твоего возраста не имеет права выглядеть и вести себя как беглец из приюта для пьяных артистов варьете.
MortdecaiХочу тебя проинформировать, что я не алкоголик. Я — пьяница, и между этим огромная разница.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MortdecaiЯ и не подозревал, что так глубоко засел в дыре Ее Величества!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mortdecai[при осмотре жертвы убийства]Фу. Кажется, этой даме нужен мануальный терапевт.
MartlandБронвен Феллворти, реставратор искусства из Оксфорда. Вы её знали?
MortdecaiСлегка. Помню смутно, как однажды она, надеюсь, непроизвольно, издала такой пугающий и мощный пук, что я испугался, не навредила ли себе ужасно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MortdecaiЦеловать мужчину без усов — всё равно что есть яйцо без соли.
MortdecaiО, луна моей радости. Это твой личный Шейх из Араби, который просит впустить в твою палатку. Я пришёл унести тебя в пылающую пустыню и вершить над тобой свою грязную волю под тропическими звёздами. Отправь своего верблюда спать, чёрт возьми!
Johanna[вздыхает]Мой Шейх, это значит, ты отлучил от церкви эту пророческую усы?
Mortdecai...Я их подстригу... Дорогая. Я отправляюсь в очень опасное приключение, из которого могу и не вернуться. И в таких случаях принято, знаешь, устроить надлежащий провожальный обряд. Быструю сессию конгресса. Потопить «Бисмарк», если хочешь. И, кстати, говорил ли я, что это вопрос национальной безопасности.
Martland[Мортдекаю]Что это за чёртова штука у тебя на губе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MortdecaiО, как я тоскую по дождю и безразличию Европы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
MortdecaiКак вы, наверное, знаете, я многое из себя представляю. Торговец искусством, искусный фехтовальщик, меткий стрелок с почти любым оружием. Меня любят и уважают все, кто меня знает — слегка. Но я всегда чувствовал, что чего-то не хватает. Какой-то последней части моей личной головоломки. Мне нужно было что-то смелое, необычное.
[приносит коктейль]
MortdecaiАх, спасибо. Произведение искусства, с которым я мог бы возгласить всему миру: я — лорд Чарли Мордекай. А это маленькое волшебство — мои усы...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mortdecai[прибывает в отель]Джок. Дорогой, милый, спермоносный Джок. Вот тебе Америка, этот новый колосс, эта прекрасная страна свободы!
[видит девушек в бикини в лобби]
MortdecaiЧто это за адское место? Кажется, мы свернули не туда и попали на съёмочную площадку порнофильма.
[спрашивает у администратора отеля]
MortdecaiМы что, свернули не туда и оказались на съёмках порно?
Mortdecai[звонит на стойку регистрации отеля]Алло, американец? Номера здесь сделаны из бетона. Очень хорошо на случай воздушной тревоги. Но для тех из нас, кто пытается немного отдохнуть после изнурительного перехода, это просто акустический кошмар. Так что, пожалуйста, прекрати рычать, как гну, и дай мне немного поспать, мужик! Пожалуйста! Пожалуйста!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MortdecaiНаверное, стоит сказать — это не первый раз, когда я стрелял в Джока.
[переход к сцене стрельбы по тарелочкам]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MortdecaiДовольно запутанная ситуация. Боюсь, мне нужно немного времени, чтобы всё обдумать.
JohannaДа, думай. Только учти, что я стою в туалете и держу в руках мёртвого Гою.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MartlandМожешь привести вескую причину, почему я не должен тебя арестовывать прямо сейчас?