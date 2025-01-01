Меню
Мордекай [Дмитрию] Твои мать и отец знали друг друга всего один день, и при этом деньги меняли руки.
[Дмитри бьёт его]
Мордекай Наверное, меньше двадцати. И говорят, что она тогда была одета как мужчина.
Mortdecai Ты слышал выражение «раскрой яйца»?
Jock Нет, сэр.
Mortdecai Это заставило меня почувствовать себя грязным.
Martland Тот факт, что ты пьян как собака у скрипача, никоим образом не отменяет того, что ты чуть не спровоцировал международный инцидент. Мужчина твоего возраста не имеет права выглядеть и вести себя как беглец из приюта для пьяных артистов варьете.
Mortdecai Хочу тебя проинформировать, что я не алкоголик. Я — пьяница, и между этим огромная разница.
Mortdecai Я и не подозревал, что так глубоко засел в дыре Ее Величества!
Mortdecai [при осмотре жертвы убийства] Фу. Кажется, этой даме нужен мануальный терапевт.
Martland Бронвен Феллворти, реставратор искусства из Оксфорда. Вы её знали?
Mortdecai Слегка. Помню смутно, как однажды она, надеюсь, непроизвольно, издала такой пугающий и мощный пук, что я испугался, не навредила ли себе ужасно.
Mortdecai Целовать мужчину без усов — всё равно что есть яйцо без соли.
Johanna Э-э, не наводи это на меня.
Jock Я же говорил!
Mortdecai О, дорогая, я отчаянно пытался тебе изменить, правда пытался. Но у меня просто не вышло.
Johanna Ужасный момент — осознать, что ты влюбляешься в свою собственную супругу, не правда ли?
Mortdecai Вот это взгляд, который смягчает каждую кость в моём теле, кроме одной.
Maurice [Мартланду] Из всех печальных слов, сказанных устами или написанных пером, самые печальные — это: «Могло бы быть».
Mortdecai [зовёт через дверь] Йоханна. Ты там в порядке, дорогая? Это я, Чарли... Твой муж.
Johanna Что случилось?
Mortdecai О, луна моей радости. Это твой личный Шейх из Араби, который просит впустить в твою палатку. Я пришёл унести тебя в пылающую пустыню и вершить над тобой свою грязную волю под тропическими звёздами. Отправь своего верблюда спать, чёрт возьми!
Johanna [вздыхает] Мой Шейх, это значит, ты отлучил от церкви эту пророческую усы?
Mortdecai ...Я их подстригу... Дорогая. Я отправляюсь в очень опасное приключение, из которого могу и не вернуться. И в таких случаях принято, знаешь, устроить надлежащий провожальный обряд. Быструю сессию конгресса. Потопить «Бисмарк», если хочешь. И, кстати, говорил ли я, что это вопрос национальной безопасности.
Johanna Мм.
[Мордекай пробирается внутрь]
Martland [Мортдекаю] Что это за чёртова штука у тебя на губе?
Mortdecai О, как я тоскую по дождю и безразличию Европы.
[первые реплики]
Mortdecai Как вы, наверное, знаете, я многое из себя представляю. Торговец искусством, искусный фехтовальщик, меткий стрелок с почти любым оружием. Меня любят и уважают все, кто меня знает — слегка. Но я всегда чувствовал, что чего-то не хватает. Какой-то последней части моей личной головоломки. Мне нужно было что-то смелое, необычное.
[приносит коктейль]
Mortdecai Ах, спасибо. Произведение искусства, с которым я мог бы возгласить всему миру: я — лорд Чарли Мордекай. А это маленькое волшебство — мои усы...
Mortdecai [прибывает в отель] Джок. Дорогой, милый, спермоносный Джок. Вот тебе Америка, этот новый колосс, эта прекрасная страна свободы!
[видит девушек в бикини в лобби]
Mortdecai Что это за адское место? Кажется, мы свернули не туда и попали на съёмочную площадку порнофильма.
[спрашивает у администратора отеля]
Mortdecai Мы что, свернули не туда и оказались на съёмках порно?
Hotel Clerk Регистрация?
Mortdecai Я — Мордекай, лорд Сильвердейла. Прошу ведро льда, табличку «Не беспокоить» и бульдозер.
Hotel Clerk Регистрация?
Jock Да, мы регистрируемся.
Mortdecai Похоже, мне придётся сделать ремонт.
Hotel Clerk Комната 326, с видом на бассейн.
[вручает ключ-карту]
Mortdecai Так значит, мне достаточно прийти, и мне сразу дают кредитку. Неудивительно, что у вас в стране финансовый кризис.
Hotel Clerk Вам помочь с багажом?
Mortdecai Нет, мне не нужна помощь с багажом. У меня, черт побери, есть слуга. Странная страна.
Spinoza [вываливает на Мордекая] Что случилось, ты что, книги в библиотеке не достаёшь?
Mortdecai Что мне теперь делать?
Jock Бегите, сэр.
Mortdecai Опять?
Jock Да!
Mortdecai [звонит на стойку регистрации отеля] Алло, американец? Номера здесь сделаны из бетона. Очень хорошо на случай воздушной тревоги. Но для тех из нас, кто пытается немного отдохнуть после изнурительного перехода, это просто акустический кошмар. Так что, пожалуйста, прекрати рычать, как гну, и дай мне немного поспать, мужик! Пожалуйста! Пожалуйста!
Mortdecai Наверное, стоит сказать — это не первый раз, когда я стрелял в Джока.
[переход к сцене стрельбы по тарелочкам]
Mortdecai Довольно запутанная ситуация. Боюсь, мне нужно немного времени, чтобы всё обдумать.
Johanna Да, думай. Только учти, что я стою в туалете и держу в руках мёртвого Гою.
Martland Можешь привести вескую причину, почему я не должен тебя арестовывать прямо сейчас?
Mortdecai Потому что я избегаю неудобств?
