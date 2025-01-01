Конрад[придавливая Джеймса к земле]К нам каждый год переводят сотню таких мелких ублюдков, как ты, из исправительного центра для несовершеннолетних. Теперь у тебя две проблемы. Первая — ты отмотал всё своё время с пацанами, а не с настоящими зэками, поэтому думаешь, что ты круче, чем есть на самом деле. Вторая — охранники в ЮВК всё ещё верят, что могут собрать Хампти обратно, поэтому они смягчились. Значит, ты привык сходить с рук. Здесь, если ты ударишь локтем другого зэка — у нас будет проблема. Понял?
RocУ меня правило: в моей команде все достаточно взрослые, чтобы у них на хуях была борода.
James Burns[пытается нанять]Слушай, я понимаю. Ты берёшь под крыло какого-то слабого парня — и сам выглядишь слабаком. Но я не прошу одолжения. У меня есть мозги и я умею выкручиваться. И я не из тех, кто легко п***ц боится.
RocГав, гав, гав.
[втыкает пистолет Джеймси в яйца]
Roc[смотрит на Джеймса, но больше никакой реакции]
RocТы нормально с поручениями? А? Уборка в туалете, такое...