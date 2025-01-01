Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Джеймси Цитаты из фильма Джеймси

Цитаты из фильма Джеймси

[первые реплики]
Конрад [придавливая Джеймса к земле] К нам каждый год переводят сотню таких мелких ублюдков, как ты, из исправительного центра для несовершеннолетних. Теперь у тебя две проблемы. Первая — ты отмотал всё своё время с пацанами, а не с настоящими зэками, поэтому думаешь, что ты круче, чем есть на самом деле. Вторая — охранники в ЮВК всё ещё верят, что могут собрать Хампти обратно, поэтому они смягчились. Значит, ты привык сходить с рук. Здесь, если ты ударишь локтем другого зэка — у нас будет проблема. Понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roc У меня правило: в моей команде все достаточно взрослые, чтобы у них на хуях была борода.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Burns [пытается нанять] Слушай, я понимаю. Ты берёшь под крыло какого-то слабого парня — и сам выглядишь слабаком. Но я не прошу одолжения. У меня есть мозги и я умею выкручиваться. И я не из тех, кто легко п***ц боится.
Roc Гав, гав, гав.
[втыкает пистолет Джеймси в яйца]
Roc [смотрит на Джеймса, но больше никакой реакции]
Roc Ты нормально с поручениями? А? Уборка в туалете, такое...
James Burns Да.
Roc Отлично, потому что если мы так работаем, ты будешь моим подхалимом. Бери или бросай, не обсуждается.
James Burns Беру.
Roc [убирает пистолет и улыбается дружелюбно] Моя шавка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Mark Falton Ты думаешь, я му#ак, потому что мне так нравится? Я так делаю, чтобы мои ребята выживали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Увы, но без «Великолепного века»: 8 турецких сериалов с самым высоким рейтингом на Кинопоиске за последние 5 лет
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше