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Открытая могила
Открытая могила, 2013: актеры и роли
Open Grave
Открытая могила
2013 / США
Трейлер
6.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Открытая могила, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гонсало Лопес-Гальего
Gonzalo López-Gallego
В ролях
Шарлто Копли
Sharlto Copley
Джозеф Морган
Joseph Morgan
Томас Кречман
Thomas Kretschmann
Эрин Ричардс
Erin Richards
Джози Хо
Josie Ho
Макс Роттсли
Max Wrottesley
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