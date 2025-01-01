[рассказывает]

Я помню, когда мне было десять, кто-то подарил мне дневник. Но я чувствовала, что уже поздно, и не стала в него писать. Слишком многое уже произошло. Так что это была бы не вся история. Сейчас я снова так себя чувствую, и мне четырнадцать. Никто не поверит. Некому рассказать. Девочка падает в этом городе, но никто этого не видит. А было ли это вообще?