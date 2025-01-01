Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дом покера Цитаты из фильма Дом покера

Цитаты из фильма Дом покера

[последние слова]
Агнес [озвучка] Я мчусь домой навстречу солнцу утром и лунe ночью. Всё может случиться, и всё случается. Есть только сегодняшний день — и есть эта ночь. И эта ночь прекрасна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnes [рассказ] Я оставила свою мать и мужчину, которого считала любящим меня, в том доме. Я оставила свою мать и своего насильника в том доме. Я оставила свою мать и сутенёра моей матери в том доме. Посмотри, сколько людей нужно, чтобы составить личность. Разве это не что-то?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnes Садитесь в машину, сук##!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnes [рассказчик] Он, наверное, меня не убьёт. Пока этого не случилось. Но это как когда люди говорят, что их собака не кусается. Откуда им знать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnes [рассказывает] Я помню, когда мне было десять, кто-то подарил мне дневник. Но я чувствовала, что уже поздно, и не стала в него писать. Слишком многое уже произошло. Так что это была бы не вся история. Сейчас я снова так себя чувствую, и мне четырнадцать. Никто не поверит. Некому рассказать. Девочка падает в этом городе, но никто этого не видит. А было ли это вообще?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnes Эй, Би, ты вернёшься?
Bee Ты завтракаешь?
Agnes Я могу сделать макароны с сыром. Только у нас нет молока и масла.
Bee Макароны в оранжевой воде?
Agnes Я нашла начос с сыром, могу размять их в миске с водой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
1st 'John' [увидев, как она входит] А...
Agnes [закадровый голос] Я мчусь навстречу солнцу утром и догоняю луну ночью. Есть только сегодняшний день и эта ночь. Всё может случиться, и всё действительно случается. Ты справляешься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Софи Бейрли
Джейвон Джонсон
Javon Johnson
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Второй сезон «Fallout» уже на носу, а вот у гулей его нет: объясняем жуткий символизм этой детали
Так Тирион — не Ланнистер, а Таргариен? Фанаты «Игры престолов» уверены, что в его жилах течет кровь драконов
Он переоделся женщиной, чтобы поймать воровку: как жил и работал реальный прототип Жеглова и Шарапова Владимир Арапов
«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер
Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось
«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше