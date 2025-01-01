Агнес[озвучка]Я мчусь домой навстречу солнцу утром и лунe ночью. Всё может случиться, и всё случается. Есть только сегодняшний день — и есть эта ночь. И эта ночь прекрасна.
Agnes[рассказ]Я оставила свою мать и мужчину, которого считала любящим меня, в том доме. Я оставила свою мать и своего насильника в том доме. Я оставила свою мать и сутенёра моей матери в том доме. Посмотри, сколько людей нужно, чтобы составить личность. Разве это не что-то?
Agnes[рассказчик]Он, наверное, меня не убьёт. Пока этого не случилось. Но это как когда люди говорят, что их собака не кусается. Откуда им знать?
Agnes[рассказывает]Я помню, когда мне было десять, кто-то подарил мне дневник. Но я чувствовала, что уже поздно, и не стала в него писать. Слишком многое уже произошло. Так что это была бы не вся история. Сейчас я снова так себя чувствую, и мне четырнадцать. Никто не поверит. Некому рассказать. Девочка падает в этом городе, но никто этого не видит. А было ли это вообще?