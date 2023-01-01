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Дом покера Дом покера
Киноафиша Фильмы Дом покера Дом покера, 2008: актеры и роли
The Poker House Дом покера 2008 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Дом покера, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лори Петти Lori Petty
В ролях
Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Джейвон Джонсон Javon Johnson Софи Бейрли Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Роберт Гердиш Robert Gerdisch Боким Вудбайн Боким Вудбайн Bokeem Woodbine
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