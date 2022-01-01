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Зараженная Зараженная
Киноафиша Фильмы Зараженная Отзывы о фильме «Зараженная»
Maggie Зараженная 2015 / США / Швейцария
7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Зараженная»

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Бомба замедленного действия Очередная лента про вирус, превращающий людей в зомби, позволяет по-иному взглянуть на столь излюбленную и заезженную в кинематографе тему. Эволюция жанра достигла той точки, когда авторы всё дальше отходят от классики и пытаются всеми способами избежать устоявшихся клише. Однако в итоге всё сводится к созданию ещё большего количества стереотипных картин нового поколения. Дебютанты Генри Хобсон и Джон Скотт 3 встали на доселе неизведанную тропу в попытке вывести…

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