Lloyd ChristmasНоги слегка ватные после того, как столько сидел здесь. Почему бы тебе не подкатить меня внутрь? Мы позовём медсестру, чтобы вытащила катетер. Хочу проверить, стреляет ли мой ящер ещё ровно.
Harry DunneМедсестры нам не нужны. Я сам знаю, как это делать.
Harry Dunne[Ллойд находится в кататоническом состоянии в психбольнице]Давай, Ллойд. Тебе надо забыть её. Мэри Самсонит — всего лишь девушка. Да и замужем она. И даже если бы всё получилось, ты бы правда хотел рыжих деток? Фу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. PinchelowЯ знаю, она оценит все усилия, которые ты приложил, чтобы найти её. Давай позвоним.
Dr. PinchelowЗнаешь, я всегда задавался вопросом, какой был настоящий отец Пенни. Когда моя покойная жена и я усыновили её, у нас было мало информации о её биологических родителях. Нам сказали, что её мать была одинокой, и что она была... Ну...
AdeleМожешь сказать прямо, дорогой. Говорят, она была огромной шлюхой.
Harry DunneЭто ложь! Фрейда никогда не ступала на "Титаник"!
Lloyd ChristmasТы, наверное, имеешь в виду то время, когда она работала ночной сменой на пароме Блок-Айленд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lloyd Christmas[Ллойд замечает, что у Гарри в квартире сидит наркодилер]Кто этот астронавт?
[Ллойд и Гарри кидают свои коктейли за спину, и те попадают на лобовое стекло грузовика Си Басса]
Sea BassЧёрт побери!
[Си Басс и его напарник-грузчик видят Ллойда и Гарри]
Trucker's PalДавай, Си Басс, порви его!
Sea BassЭти с#к#и!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry DunneИнтересно, каково это — воспитывать ребёнка.
[Гарри мечтает о том, какой была бы жизнь, если бы он воспитывал дочь. Сначала Гарри учит свою маленькую дочь выполнять трюк на велосипеде. Затем показано, как Гарри выбивает один из молочных зубов дочери через несколько лет. Потом мы видим, что у дочери Гарри-подростка начались первые месячные.]