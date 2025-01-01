Меню
Harry Dunne Вот это да! Ллойд! Посмотри на красоток в двенадцать часов.
Lloyd Christmas Это почти через три часа. Не могу я посмотреть на них сейчас?
Harry Dunne Я его напарник, доктор Крисмас.
Dr. Meldmann А, Крисмас, как праздник?
Lloyd Christmas Нет, как ёлка.
Harry Dunne Ллойд, ты что-то сказал? Вот именно, парень. Ты сможешь. Давай! Давай, давай, давай! Говори!
Lloyd Christmas ПОДАРИЛ!
Harry Dunne Ч- Ч- Ч- Чт- Что?
Lloyd Christmas Ты должен был видеть своё лицо! Я так классно тебя подловил!
Harry Dunne П-п-постой, постой. Подожди секундочку! Ты что, говоришь, что притворялся все эти 20 лет?
Lloyd Christmas Ага.
Harry Dunne Значит, ты просто спустил лучшие годы своей жизни на ветер.
Lloyd Christmas Прямо в унитаз.
Harry Dunne И ты заставлял меня приходить сюда каждую среду, как будто тысячу недель, и всё это была просто шутка?
Lloyd Christmas Ага!
Harry Dunne Это... офигенно!
Lloyd Christmas Эй, Хар. Хочешь услышать второй по раздражающести звук в мире?
Harry Dunne Конечно.
[постоянно звонит в дверь]
Harry Dunne Да, это довольно раздражает.
Lloyd Christmas Нет, не это.
Mrs. Stainer ЧТО, ЧЕРТ ПОБЕРИ, ТЫ ДЕЛАЕШЬ, ЗВОНИШЬ В НАШУ ДВЕРЬ ПОСРЕДИ НОЧИ?
Lloyd Christmas Это!
Harry Dunne [Перебирает свои очень старые письма, оставленные в доме детства] Ух ты. Меня приняли в Аризонский университет.
Lloyd Christmas Эй, кто это?
Harry Dunne Это Задница. Я нашёл его в переулке.
Lloyd Christmas Почему ты назвал его Задница?
Harry Dunne Потому что вот так.
[показывает кошачью задницу]
Lloyd Christmas О, да. Отличное имя. Вполне подходит.
Harry Dunne Погоди-ка. Я знаю, что ты замышляешь, приятель. Ты хочешь остаться, потому что у тебя к моей дочке пригорело.
Lloyd Christmas Что?
Harry Dunne Я прав?
Lloyd Christmas Что?
Harry Dunne Я прав?
Lloyd Christmas Это безумие!
Гарри Данн Сколько дней в апреле?
Ллойд Крисмас В сентябре тридцать, а вот остальные я не помню.
Гарри Данн Должно быть 31, потому что с августом ничего не рифмуется.
Ллойд Крисмас Нет, мне кажется, 32, Гарри. Апрель — это високосный месяц.
Harry Dunne Ллойд? Думаю, это была её "бабушка-джина".
Mrs. Snergle Точно. Значит, можешь вычеркнуть это из списка желаний.
Lloyd Christmas Ллойд Крисмас, Гарри Данн: [доктору Уолкотту] Покажи нам свои цицки!
Harry Dunne Обe сразу!
Lloyd Christmas Ноги слегка ватные после того, как столько сидел здесь. Почему бы тебе не подкатить меня внутрь? Мы позовём медсестру, чтобы вытащила катетер. Хочу проверить, стреляет ли мой ящер ещё ровно.
Harry Dunne Медсестры нам не нужны. Я сам знаю, как это делать.
Lloyd Christmas Разве ты не должен...
[Гарри тянет катетер, срывая Ллойда с инвалидного кресла]
Lloyd Christmas О, боже!
Harry Dunne Вот это он вцепился!
Lloyd Christmas [Гарри и Ллойд принимают Фрейду за ее дочь] Пошёл ты к чёрту!
Harry Dunne Ты — её точная копия!
Fraida Felcher Вы, идиоты! Это обратный адрес. Её — там, где марка.
Lloyd Christmas Но это просто невероятно!
Lloyd Christmas Эй, хотите сыграть в «Кто первый понюхал»?
Harry Dunne Да.
Travis Что это?
Lloyd Christmas Это сложно, так что слушай внимательно. Мы закрываем окна, первый, кто учует пердеж, получает очко. Если скажешь, кто испустил — двойные очки.
Harry Dunne Но если скажешь, что учуял пердеж, а никто не пернул, например, если мы проезжаем мясокомбинат.
Lloyd Christmas Ложный пердеж!
Harry Dunne Теряешь очко. И свои перды тоже нюхать нельзя.
Travis Что, ты шутишь? Нет! Я не собираюсь сидеть и нюхать ваши перды, как свинья на трюфели. Забудь!
Harry Dunne Ладно, хорошо. Мы с Ллойдом сыграем один на один.
Lloyd Christmas Да, лоб в лоб.
Travis Как можно играть один на один? Если ты учуял пердеж, а не ты его сделал, разве не очевидно, что другой — да?
Lloyd Christmas Я думал, ты сказал, что никогда не играл раньше.
Harry Dunne Да. Похоже, он сам правила написал.
Lloyd Christmas Думаю, у нас появился шулер, Хар.
[первые реплики]
Медсестра психушки №1 Вот он опять.
Медсестра психушки №2 Почти два десятка лет — и всё равно приходит.
Медсестра психушки №1 Грустно.
Harry's Dad Мы тебя любим, Гарри.
Lloyd Christmas Ты его надолго любишь?
Harry Dunne [Ллойд находится в кататоническом состоянии в психбольнице] Давай, Ллойд. Тебе надо забыть её. Мэри Самсонит — всего лишь девушка. Да и замужем она. И даже если бы всё получилось, ты бы правда хотел рыжих деток? Фу.
Dr. Pinchelow Я знаю, она оценит все усилия, которые ты приложил, чтобы найти её. Давай позвоним.
[Передаёт Гарри его сотовый]
Harry Dunne Звонит!
Lloyd Christmas [Ллойд отвечает на забытый Пенни телефон] Кто бы это ни был, мы тут заняты делом очень важным.
Harry Dunne [Не подозревающий Ллойд говорит] Это твой папа!
Lloyd Christmas [родителям приёмной Пенни] Ребята, знаю, время странное, но мне надо взять. Это мой покойный папа!
Captain Lippencott Где изобретение? ГДЕ, ЧЕРТОВ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ, НАХОДИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ!
Dr. Pinchelow Знаешь, я всегда задавался вопросом, какой был настоящий отец Пенни. Когда моя покойная жена и я усыновили её, у нас было мало информации о её биологических родителях. Нам сказали, что её мать была одинокой, и что она была... Ну...
Adele Можешь сказать прямо, дорогой. Говорят, она была огромной шлюхой.
Harry Dunne Это ложь! Фрейда никогда не ступала на "Титаник"!
Lloyd Christmas Ты, наверное, имеешь в виду то время, когда она работала ночной сменой на пароме Блок-Айленд.
Lloyd Christmas [Ллойд замечает, что у Гарри в квартире сидит наркодилер] Кто этот астронавт?
Harry Dunne О, это мой новый сосед по квартире.
Lloyd Christmas [Шокирован и слегка разочарован] Сосед по квартире? У тебя новый сосед?
Harry Dunne Ну, мне пришлось кого-то взять, чтобы платил половину аренды, пока ты в больнице. Как дела, Айс Пик?
Ice Pick [С сарказмом] Лучший день в моей жизни. Прямо-таки самый лучший.
Harry Dunne Пик варит такой леденец, что голова идёт кругом. Народ со всего города приезжает за ним.
Lloyd Christmas Глаза жжёт. Похоже на кэжунский стиль,
Harry Dunne Чувак, я бы так хотел быть там, когда она была маленькой.
Lloyd Christmas Да ну, это всё теперь вода под холодильником, Харри. Смотри с другой стороны. Наконец-то ты её увидишь, и тебе не пришлось менять эти говняные памперсы.
Harry Dunne Так это и есть быть родителем, Ллойд. Кстати, я менял твои говняные памперсы двадцать лет.
Lloyd Christmas Ты меня полностью втянул. Половина того времени — это был не мой говн###.
Dr. Meldmann Можно задать вопрос, доктор? И я не хочу показаться грубым, но... у доктора Пинчелоу синдром Аспергера?
Lloyd Christmas Возможно. Я знаю, что он плохо вытирается.
[после того, как миссис Снергл убеждает Ллойда, что под её одеялом "бриллианты"]
Lloyd Christmas Ты спрятала их внутри этой индейки?
Mrs. Snergle Да, конечно.
[начинает стонать]
Lloyd Christmas [шевелит рукой] Погоди. Тут нет никаких бриллиантов.
Mrs. Snergle [серьёзно] И ты не мой внук!
Harry Dunne Ладно, доктор Пикассо, как ты определяешь секс?
Fraida Felcher Ну...
[шёпотом Гарри и Ллойду]
Lloyd Christmas Не может быть! Это просто... Не моя мама! Фу!
Harry Dunne Но именно там она писает!
Lloyd Christmas Это у меня в голове, и я не могу это забыть! Ты плохой!
Harry Dunne Можешь показать?
Lloyd Christmas Я беру грязные вторые!
Trucker's Pal Давай, вали его, Морской Зуб!
Harry Dunne Позволь спросить тебя, Фрида. Если я не папа Пенни, и Ллойд не её папа, то кто же тогда её папа?
Fraida Felcher Забавно, что ты спросил.
[Пенни]
Fraida Felcher Дорогая, хочешь познакомиться с родственниками?
[Показывает в сторону Стайнеров]
Lloyd Christmas Мистер Стайнер? Надо было догадаться. Ты, старая мохнатая козёл!
Fraida Felcher Нет, Ллойд. Мистер Стайнер — дед Пенни.
Harry Dunne Ты хочешь сказать, что Пи Стейн — папаша?
Lloyd Christmas Ну да!
Harry Dunne Я не уверен насчёт этого, Ллойд. Я не был дома больше двадцати лет.
Lloyd Christmas Давай, Гарри! Тебе нужен генетический матч. Это же твои родители.
Harry Dunne Я не собираюсь ползти назад к ним, Ллойд. Не после того, что они со мной сделали.
Lloyd Christmas Что они сделали?
Harry Dunne Выгнали меня из дома.
Lloyd Christmas Почему?
Harry Dunne Просто потому что я сказал им, что я гей.
Lloyd Christmas Зачем ты им это сказал?
Harry Dunne Мне надоело косить газон.
Lloyd Christmas За здоровье!
Fraida Felcher Эй! Постой. Откуда это?
Lloyd Christmas Аппарат для Слёрпи в подсобке.
Fraida Felcher Это бальзамирующая жидкость.
Lloyd Christmas А там аспартам есть?
Fraida Felcher Нет.
Lloyd Christmas Круто.
Harry Dunne Как-то странно. Запах арахиса у меня член остудил.
Lloyd Christmas А у меня вообще сдулся.
Captain Lippencott Почему ты стоишь в унитазе?
Harry Dunne Чтобы ты не видел мои ноги.
Captain Lippencott Почему бы просто не встать на ободок?
Harry Dunne Там по всему ободку волосяные клочки с яиц. Я не дурак.
Lloyd Christmas [Ллойд встречает взрослого Билли 4C впервые за 20 лет] Привет, Билли! Слышал, у тебя полно всяких птичек!
Billy Это ты, Ллойд?
Lloyd Christmas Отлично. Не думал, что ты меня узнаешь спустя столько лет. Чем занимался, дружище? Смотрел что-то стоящее в последнее время?
[Гарри подталкивает его]
Lloyd Christmas Я имею в виду, ты там по радио крутился?
Billy [Ллойд кормит попугаев Билли конфетами] Что это было? Ты им что-то дал?
Lloyd Christmas Расслабься. Просто немного конфет.
Billy Нельзя кормить птиц конфетами! У них живот разорвётся!
Lloyd Christmas Даже если это всего лишь Поп-Рокс?
Billy Ты с ума сошёл? Подними их! Подними!
Lloyd Christmas Ладно, ладно! Чёрт возьми. Было приятно увидеться. Увидимся позже.
Billy Не дождёшься, если я тебя первым увижу!
Lloyd Christmas Ха-ха! Хорошо сказано!
Billy Нет-нет, всё нормально, Сискел. Папа не даст им подойти к тебе близко.
Lloyd Christmas Ллойд Крисмас, Гарри Дунн: [вместе] БУГА!
[пара пугает Билли]
Lloyd Christmas Видишь? Я же говорил — этот слух про слухи — ерунда.
Fraida Felcher Да, но, Ллойд, Ллойд. Она тоже не твоя дочь.
Lloyd Christmas Хорошая попытка, Фрейда. Но Пенни прочитала мне письмо. Я всё знаю про Ойстер Своллоу Ков, именно туда ты меня и отвез в фургоне!
Fraida Felcher И что? Это было моё место. Я водила туда сотни парней. Что сказать... Я была жуткой тёлкой.
Harry Dunne Мистер Стейнер, миссис Стейнер, так приятно вас видеть.
Mr. Stainer Гарри, Ллойд. Чем обязаны такому позднему визиту, господа?
Lloyd Christmas Просто думали, не хочет ли Пи Стейн выйти выпить и, может, получить по жопе в пару партий в Dig Dug.
Mr. Stainer Ллойд. Питер умер.
Lloyd Christmas Да ну? С каких пор?
Mr. Stainer С 1991-го. Помнишь?
Lloyd Christmas Мотоавария? Но я думал, он выкарабкался. В некрологе говорилось, что его пережили родители.
Mr. Stainer Нет, он не выкарабкался.
Lloyd Christmas Ты уверен?
Mr. Stainer Да.
[Показывает дуэту плакат с изображением их покойного сына]
Lloyd Christmas Вы правы. В общем, простите за всю эту историю. Пи Стейн и я были близкими друзьями.
Mr. Stainer Да, мы знаем. Ты же ему мотоцикл продавал.
Lloyd Christmas Если не ошибаюсь, я сделал ему отличный обмен. Мой байк — его шлем. Прямо так. Эта штука была ракетой. Немного непредсказуемая в поворотах, но когда разгонялся...
Mr. Stainer Спокойной ночи, Ллойд. Спокойной ночи, Гарри.
Lloyd Christmas Вау. Подумай сам. Если бы я не продал этот мотик Пис***, у тебя не было бы ублюдка, который спасёт тебе жизнь.
Harry Dunne У Бога, наверное, очень извращённое чувство юмора, а?
Lloyd Christmas Да. Спорю, он курит траву. Иначе зачем он вывесил наши яйца наружу, чтобы кто-то мог сделать вот так?
[ударяет Гарри по яйцам]
Fraida Felcher Смотрите, ребята. Это я, Фрида Фелчер.
Lloyd Christmas Да, ну. Как будто мы будем драться за эти щеки рыбы-луны. Без обид.
Fraida Felcher Гарри, Ллойд, я скажу это еще раз. Я — Фрида.
Lloyd Christmas [шёпотом Гарри] Татуировка.
Harry Dunne О, да? Тогда покажи нам свою татуировку. Потому что у Фриды был милый смайлик на спине, прямо над линией бикини. Ну?
[Фрида показывает татуировку]
Harry Dunne Хмм. Почти то.
Lloyd Christmas Ммм.
[Фрида подтягивает смайлик вверх]
Lloyd Christmas О. Привет, Фрида.
Harry Dunne О, привет! Как ты?
Lloyd Christmas Ты что, йогой занималась?
Lloyd Christmas Гарри, ты чё, блин? Я очень за тебя переживаю. Ты глухой, как летучая мышь.
Harry Dunne Это было не совсем так, Ллойд. Твоя мама легла со мной в постель.
Harry Dunne Миссис П. Что вы здесь делаете?
Dr. Walcott Вы всегда так называете свою жену, миссис П.?
Harry Dunne О. Э-э, как дела, сладенькая? Я скучал.
Fraida Felcher Так, ребята, есть ещё одна вещь, которую я не понимаю. Как вы вообще могли подумать, что вы — отец Пенни?
Harry Dunne А почему бы и нет?
Lloyd Christmas Да!
Fraida Felcher Потому что у нас никогда не было секса.
Lloyd Christmas О, да? Вы могли бы и обмануть нас.
Harry Dunne Да, хорошая попытка, Белоснежка. Слово «джакузи» тебе ничего не напоминает? Если я не ошибаюсь, я долго играл с твоими сиськами той ночью. Мать лодка, дворники, боксерская груша.
Fraida Felcher Знаешь, Гарри, беременной женщину не сделаешь, щупая ей грудь.
Harry Dunne О, правда? Тогда почему у тебя дверные звонки так зашевелились?
Lloyd Christmas Да. И ты забыла про французский щекотун сзади в фургоне?
Fraida Felcher Надеть на палец светящийся кружевной презерватив — это не то же самое, что заняться сексом.
Lloyd Christmas А если я так?
Lloyd Christmas [шевелит пальцем]
Fraida Felcher Нет.
Lloyd Christmas Вау, значит так это — дно. Хм, не ТАК уж плохо.
Captain Lippencott Я думал, эти канадские акценты звучат немного неуверенно.
Gus Да? А ТЫ попробуй.
Harry Dunne Вау. Классный акцент, Док. Откуда ты?
Dr. Walcott Англия. Сарри.
Harry Dunne О, не извиняйся. Это было много лет назад. Мы всё равно тебе зад дали, так что всё нормально.
[последние слова]
Гарри Данн Клуб Буша!
Ллойд Кристмас Клуб Буша!
[смеётся]
Lloyd Christmas Чёрт побери! Я заказал ванильный молочный коктейль, а мне дали шоколадный.
Harry Dunne Расскажи! Я заказал шоколадный, а эти идиоты дали мне ванильный.
Lloyd Christmas Они так часто делают.
[Ллойд и Гарри кидают свои коктейли за спину, и те попадают на лобовое стекло грузовика Си Басса]
Sea Bass Чёрт побери!
[Си Басс и его напарник-грузчик видят Ллойда и Гарри]
Trucker's Pal Давай, Си Басс, порви его!
Sea Bass Эти с#к#и!
Harry Dunne Интересно, каково это — воспитывать ребёнка.
[Гарри мечтает о том, какой была бы жизнь, если бы он воспитывал дочь. Сначала Гарри учит свою маленькую дочь выполнять трюк на велосипеде. Затем показано, как Гарри выбивает один из молочных зубов дочери через несколько лет. Потом мы видим, что у дочери Гарри-подростка начались первые месячные.]
Harry Dunne .
Penny [Дочь Гарри, уже взрослая, идёт на свидание] Пока, пап.
Lloyd Christmas [Ллойд ведёт себя как придурок, одет в розовую майку и огромные перчатки-вентиляторы] Мистер Данн! Мистер Данн!
[собирается есть из мусорного бака]
Lloyd Christmas Не мешай.
Harry Dunne Приятного аппетита, малыш!
Lloyd Christmas Это просто городская легенда, как то, что женщинам нельзя курить во время беременности. Моя курила как паровоз, когда не пила, а я вырос нормальным.
