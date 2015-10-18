Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Тупой и еще тупее 2
Отзывы о фильме «Тупой и еще тупее 2»
Dumb and Dumber To
Тупой и еще тупее 2
2015 / США
Трейлер
6.8
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Тупой и еще тупее 2»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Андрей
18 октября 2015, 00:52
Оценка
даже не знаю, что хорошего и плохого сказать!
очередной редкий тупняк со словами "жопа", "говно" и "сиськи" ✊ ✊
может, еще Джим Керри способен на что-то, вроде, "Шоу Трумена"! ✊
18 октября 2015, 00:52
0
0
Ответить
Swi4e1
25 октября 2015, 22:56
Хорошее продолжение , но первая часть в 10 раз лучше =)
7/10
25 октября 2015, 22:56
0
0
Ответить
ЕленаЕлена
26 октября 2015, 23:46
Оценка
В общем 4/10, актеры и правда сильно постарели и смотреть на кривлянье двух пенсионеров не забавляет. Пара смешных шуток за весь фильм маловато и не понравилась озвучка ✊
26 октября 2015, 23:46
0
0
Ответить
belkadura
26 октября 2015, 23:46
Оценка
Шляпа...полная шляпа. Пару раз улыбнуло. Тихий зал. И жалости к пенсионерам 4\10
26 октября 2015, 23:46
0
0
Ответить
Шверценберг
28 октября 2015, 00:48
Достаточно смешной фильм, но первый нравится больше. Джим Керри все так же молод душой. Лори Холден выглядит хорошо. Понравился подбор актеров и музыка. 7/10
28 октября 2015, 00:48
0
0
Ответить
Bbbugl
28 октября 2015, 00:48
Сильно постаревшие герои -зрелище несколько печальное
Но поржать есть над чем✊
28 октября 2015, 00:48
0
0
Ответить
depb
28 октября 2015, 00:51
Актеры постарели, начало более-менее смотрибельно, потом скатились на откровенные сортирные шутки самого мелкого пошиба
28 октября 2015, 00:51
0
0
Ответить
Swi4e1
6 декабря 2015, 10:10
Возвращение Великой комедии , надо будет обязательно посмотреть. ✊
6 декабря 2015, 10:10
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Нюрнберг
15 комментариев
Мира
46 комментариев
Мег 2
6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
6 комментариев
Праведник
92 комментария
Крипто
1 комментарий
Триггер
1 комментарий
Малыш Джо
1 комментарий
Темная гавань
1 комментарий
Пташка
1 комментарий
Тьма: Вторжение
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
очередной редкий тупняк со словами "жопа", "говно" и "сиськи" ✊ ✊
может, еще Джим Керри способен на что-то, вроде, "Шоу Трумена"! ✊
7/10
Но поржать есть над чем✊
Авторизация по e-mail