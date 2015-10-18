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Тупой и еще тупее 2 Тупой и еще тупее 2
Киноафиша Фильмы Тупой и еще тупее 2 Отзывы о фильме «Тупой и еще тупее 2»
Dumb and Dumber To Тупой и еще тупее 2 2015 / США
6.8 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Тупой и еще тупее 2»

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Андрей 18 октября 2015, 00:52
Оценка
даже не знаю, что хорошего и плохого сказать!

очередной редкий тупняк со словами "жопа", "говно" и "сиськи" ✊ ✊

может, еще Джим Керри способен на что-то, вроде, "Шоу Трумена"! ✊
18 октября 2015, 00:52 Ответить
Swi4e1 25 октября 2015, 22:56
Хорошее продолжение , но первая часть в 10 раз лучше =)



7/10
25 октября 2015, 22:56 Ответить
ЕленаЕлена 26 октября 2015, 23:46
Оценка
В общем 4/10, актеры и правда сильно постарели и смотреть на кривлянье двух пенсионеров не забавляет. Пара смешных шуток за весь фильм маловато и не понравилась озвучка ✊
26 октября 2015, 23:46 Ответить
belkadura 26 октября 2015, 23:46
Оценка
Шляпа...полная шляпа. Пару раз улыбнуло. Тихий зал. И жалости к пенсионерам 4\10
26 октября 2015, 23:46 Ответить
Шверценберг 28 октября 2015, 00:48
Достаточно смешной фильм, но первый нравится больше. Джим Керри все так же молод душой. Лори Холден выглядит хорошо. Понравился подбор актеров и музыка. 7/10
28 октября 2015, 00:48 Ответить
Bbbugl 28 октября 2015, 00:48
Сильно постаревшие герои -зрелище несколько печальное

Но поржать есть над чем✊
28 октября 2015, 00:48 Ответить
depb 28 октября 2015, 00:51
Актеры постарели, начало более-менее смотрибельно, потом скатились на откровенные сортирные шутки самого мелкого пошиба
28 октября 2015, 00:51 Ответить
Swi4e1 6 декабря 2015, 10:10
Возвращение Великой комедии , надо будет обязательно посмотреть. ✊
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
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