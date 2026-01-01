Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Я, снова я и мама
Награды и номинации фильма Я, снова я и мама
Награды и номинации фильма Я, снова я и мама 2013
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Каннский кинофестиваль 2013
Премия C.I.C.A.E.
Победитель
Премия SACD
Победитель
Квир-пальма
Номинант
Золотая камера
Номинант
