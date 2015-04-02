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Я, снова я и мама
Отзывы о фильме «Я, снова я и мама»
Les garçons et Guillaume, à table!
Я, снова я и мама
2013 / Франция / Бельгия
Трейлер
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Фильм весь такой с претензией. Обескураживает гомосятиной, ещё инфантильностью главгероя. Довольно большой мальчик думает, что он девочка, и вся его семья так же думает. Причем, мама у него - не мама, а переодетый мужик.
Я не сразу въехала, что Гийом играет обе роли, себя и своей матери. А когда дошло, всё стало на свои места. Мужик обожает маму настолько, что копирует её и мысленно с ней общается постоянно. Странно всё это. Ну, не знаю, может, каждый мальчик хоть раз да надевал мамины каблуки и мазал губы помадой. Но я такие вопросы знакомым парням задавать не буду, пусть это останется их маленькой тайной✊ .
Замороченность компенсируется неплохим юмором, забавными комментариями Гийома и его запредельным, непрошибаемым добродушием.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
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Я не сразу въехала, что Гийом играет обе роли, себя и своей матери. А когда дошло, всё стало на свои места. Мужик обожает маму настолько, что копирует её и мысленно с ней общается постоянно. Странно всё это. Ну, не знаю, может, каждый мальчик хоть раз да надевал мамины каблуки и мазал губы помадой. Но я такие вопросы знакомым парням задавать не буду, пусть это останется их маленькой тайной✊ .
Замороченность компенсируется неплохим юмором, забавными комментариями Гийома и его запредельным, непрошибаемым добродушием.
7/10
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