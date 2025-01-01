Charles DickensПрекрасная мысль, чтобы поразмышлять: каждый человек — это глубокая тайна и загадка для каждого другого.
NellyПока эта тайна не доверена кому-то другому. И тогда, возможно, два человека смогут по-настоящему узнать друг друга.
[последние слова]
АктрисаЭто история горя. Это история печали. Любовь отвергнута, любовь возвращена, чтобы жить за гранью завтрашнего дня. Если мы думаем, что молчание — место, где можно скрыть тяжесть сердца, помните: любить и быть любимым — это сама жизнь, без которой мы ничто.
Charles DickensКогда день подкрадывается к нам, и нам нужно навести порядок в хаосе ночи.
Mr. George Wharton RobinsonУчебная программа наших мальчиков очень обширна. В конце каждого семестра они ставят небольшой спектакль. Театр — постоянное увлечение моей жены... Ах, Мэри, чай, пожалуйста.
NellyОчень извиняюсь. Мистер Ламбёрн старался организовать мальчиков, как мог.
MaryЯ совсем потеряла счёт времени...
NellyОна мать твоих детей, как ты мог быть с ней таким жестоким?
Charles DickensИ за это я всегда буду благодарен. Но я её не люблю. Она ничего не понимает. Она ничего не видит. Я думал, если она увидит тебя, то поймёт, что между нами ничего нет. Я хотел, чтобы она это увидела.
NellyЭто? Что такое «это», Чарльз? Кто мы такие? Когда твоя жена спросила меня, люблю ли я тебя, я не смог честно ответить.
Charles DickensПрошлой ночью я сидел за ужином рядом с одним джентльменом, и он в некотором гневе спросил меня, почему наш город должен помогать тем, кто не хочет помогать себе сам.
Charles DickensПод «тем» он имел в виду многих падших женщин, которых мы видим вокруг каждый день, и их детей, многие из которых сегодня зависят от этой больницы.
Charles DickensЯ ответил: «Две суровые медсестры — бедность и болезнь — приводят этих детей к вам, присутствуют при их рождении, укачивают их жалкие колыбельки, прибивают крышки маленьких гробов и засыпают землёй их могилы. Их ненормальная смерть составляет треть всех смертей в этом большом городе за год.»