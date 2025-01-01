Меню
Цитаты из фильма Невидимая женщина

Charles Dickens Прекрасная мысль, чтобы поразмышлять: каждый человек — это глубокая тайна и загадка для каждого другого.
Nelly Пока эта тайна не доверена кому-то другому. И тогда, возможно, два человека смогут по-настоящему узнать друг друга.
[последние слова]
Актриса Это история горя. Это история печали. Любовь отвергнута, любовь возвращена, чтобы жить за гранью завтрашнего дня. Если мы думаем, что молчание — место, где можно скрыть тяжесть сердца, помните: любить и быть любимым — это сама жизнь, без которой мы ничто.
Charles Dickens Когда день подкрадывается к нам, и нам нужно навести порядок в хаосе ночи.
[Говорит сердито Чарльзу Диккенсу]
Nelly Но я не думала, что стану твоей шл#х#й.
[первые реплики]
Mr. George Wharton Robinson Учебная программа наших мальчиков очень обширна. В конце каждого семестра они ставят небольшой спектакль. Театр — постоянное увлечение моей жены... Ах, Мэри, чай, пожалуйста.
Mary [опоздание] Да, сэр.
Mr. George Wharton Robinson Через открытую дверь... Нелли, где ты была? Мистер Бенхэм здесь с трёх часов.
Nelly Очень извиняюсь. Мистер Ламбёрн старался организовать мальчиков, как мог.
Mary Я совсем потеряла счёт времени...
Nelly Она мать твоих детей, как ты мог быть с ней таким жестоким?
Charles Dickens И за это я всегда буду благодарен. Но я её не люблю. Она ничего не понимает. Она ничего не видит. Я думал, если она увидит тебя, то поймёт, что между нами ничего нет. Я хотел, чтобы она это увидела.
Nelly Это? Что такое «это», Чарльз? Кто мы такие? Когда твоя жена спросила меня, люблю ли я тебя, я не смог честно ответить.
Nelly [кричит] Я хотела сказать нет!
[О бедных и щедрых]
Charles Dickens Прошлой ночью я сидел за ужином рядом с одним джентльменом, и он в некотором гневе спросил меня, почему наш город должен помогать тем, кто не хочет помогать себе сам.
Charles Dickens Под «тем» он имел в виду многих падших женщин, которых мы видим вокруг каждый день, и их детей, многие из которых сегодня зависят от этой больницы.
Charles Dickens Я ответил: «Две суровые медсестры — бедность и болезнь — приводят этих детей к вам, присутствуют при их рождении, укачивают их жалкие колыбельки, прибивают крышки маленьких гробов и засыпают землёй их могилы. Их ненормальная смерть составляет треть всех смертей в этом большом городе за год.»
Charles Dickens «А как же Бог?» — свято ответил он.
Charles Dickens «Что с Ним?» — сказал я. — «Я уверен, что Бог смотрит снисходительно на все пороки, рожденные человеческой нежностью и естественной страстью.»
Charles Dickens Надеюсь, мы тоже посмотрим так и сегодня щедро пожертвуем.
Charles Dickens Расскажи мне секрет.
Nelly Какой именно секрет?
Charles Dickens Любой...
Nelly Моё второе имя — Беззаконие.
[Встреча с Диккенсом тайно]
Nelly У каждого есть свой секрет. Это — наш.
[после посещения его могилы]
Nelly Чарльз понял, как бы ни было больно: мы одни; с кем бы мы ни были, мы всё равно одни. Он был прав. «Большие надежды».
Nelly Стоять на страже ещё раз, будь готов к жизни.
Catherine Dickens Это выдумка, созданная для развлечения.
Nelly Конечно, это нечто большее. Это меняет нас.
