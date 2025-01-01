Меню
Dr. Lewis Так, эм, я выпивал.
Kathleen Вот что девушка хочет услышать, когда посреди ночи к ней в дверь стучит незнакомец.
Dr. Lewis Ну, я... я спрашивал, где ты живёшь. Просто... я хотел извиниться.
Kathleen В десять часов?
Dr. Lewis Что, тут есть комендантский час для извинений?
Murray French Да, знаешь, правда в том, что рыба здесь не ловится уже много лет. Много лет! Каждый месяц становимся в очередь и получаем пособие. Ты когда-нибудь получал пособие, Пол? Ну, знаешь, кроме денег ты получаешь ещё кое-что. Стыд. Много стыда. Деньги хватает на пятнадцать дней, а вот стыда — на целый месяц, и это нас убивает.
Mayor Tom Fitzpatrick Я им предложил полное освобождение от налогов навсегда, и в придачу — девственность вашей дочери.
Henry Tilley Что ты, чёрт возьми, говоришь?
Simon О, Генри, Том тебя дразнит. Все знают, что Люси это давно отдала.
Simon [смотрит крикет по телевизору] Это как смотреть бейсбол, только дольше.
[первые реплики]
Murray French Когда я был мальчишкой, Тикл Хэд был гордым рыбацким портом. В те времена люди из Тикл Хэда были сильными, достойными и смелыми. Их дни были наполнены смыслом. Эта жизнь ни в коем случае не была для слабаков, для ленивых или трусов, но оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать — жизнь была прекрасна.
Murray French [на городском собрании] Вы все совсем с ума сошли? Доктор сказал, что за один день принял сорок три пациента. Он сказал, что видел такое, чего никогда не встречал за всю свою врачебную практику. Он сказал, и я цитирую: «Я чувствовал себя так, будто меня перенесли назад в средневековье.»
Vera Не слишком ли это, если я спрошу, какого черта ты делаешь в нашей кровати?
Murray French Извини. Знаю, что уже после рабочего времени.
Vera Меня волнует не столько время, сколько то, что мы все здесь вместе в кровати. Вот эта вся троица — мне с этим не очень комфортно.
Simon Ну-ну-ну, он не часто к нам заходит.
Murray French Каждая деталь важна. О... например, мэр сказал, что доктор любит крикет.
Henry Tilley "Крикет" — спорт?
Simon Да.
Henry Tilley Фу, это отвратительно. Суши и так уже за гранью.
Murray French Нет. Крикет — это спорт. Крикет.
Simon Спорт, ради бога. Спорт.
Henry Tilley Что, они их как-то гоняют?
Henry Tilley Это... это... это совсем не сделка, о которой можно говорить как о свершившемся факте.
Murray French Я не говорил «сделка свершилась».
Henry Tilley Да, ты сказал «сделка свершилась».
Murray French Мне нужно, чтобы люди поверили в это.
Henry Tilley Да, но это ложь.
Murray French Пока что у нас есть только ложь.
Murray French Вот и все. Я уезжаю. Ты приедешь ко мне в город?
Simon Нет.
Murray French Саймон...
Simon Я боюсь летать.
Murray French Ну так поезжай на машине.
Simon Я не умею водить.
Henry Tilley Потому что доктору может показаться странным, что мы все нарядились в игроков в крикет и играем с снаряжением, похожим на крикетное, а на самом деле мы вообще не знаем, как в крикет играть!
[последние реплики]
Murray French [закадровый голос] Трудно передать ту радость, что мы испытываем в конце дня, просто будучи... немного уставшими.
Barbara French Ммм, Мюррей.
Towns People [звуки удовольствия по всей деревне, за которыми следует общий вздох...] Ахх.
Murray French [закадровый голос] Истинное счастье.
Murray French Наслаждайтесь нашей прекрасной гаванью.
Murray French [раздача информации] Ладно. Теперь ваша гражданская обязанность — изучить эти правила. Мы все должны стать знатоками крикета. Раздавайте их там. Поехали. Это вроде бейсбола, но там всего две базы и, эм, никто не носит перчатки.
Henry Tilley [смотрит на картинки] Один парень носит перчатку.
Murray French Один парень носит перчатку.
Murray French [рассказчик] Никто из нас не разбогател, но мы снова живём спокойно. Можем позволить себе отпуск, отправить детей обратно в университет или техникум, но самое главное, что теперь есть у народа Тикл Хэд — это наша гордость.
Murray French Кто здесь страдает от подкрадывающейся стопы атлета?
Dr. Lewis [тошнит через борт лодки] Это свежий воздух. Я просто... Я привык к этой густой, густой смоге, понимаешь? Вот почему я никогда не уезжал из города. У меня панические атаки, когда меня не грабит бомж каждый день, понимаешь?
Murray French [лежит в кровати с Саймоном и Верой] Саймон.
Simon Кто там?
Murray French Зубная фея.
Simon [смеётся] Ну, ты опоздал на пятьдесят пять лет и... ты... ты уродливее, чем я думал.
Murray French Как прошёл твой первый день?
Dr. Lewis Занятой. Да. Очень занятой, Мюррей.
Murray French Сколько тебе лет, Пол?
Dr. Lewis Двадцать девять. А что?
Murray French Просто мой сын сейчас был бы примерно твоего возраста.
Henry Tilley Я из-за этого работу потеряю.
Murray French Кто хочет снова работать?
