Vera Не слишком ли это, если я спрошу, какого черта ты делаешь в нашей кровати?

Murray French Извини. Знаю, что уже после рабочего времени.

Vera Меня волнует не столько время, сколько то, что мы все здесь вместе в кровати. Вот эта вся троица — мне с этим не очень комфортно.