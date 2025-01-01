Dr. LewisЧто, тут есть комендантский час для извинений?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Murray FrenchДа, знаешь, правда в том, что рыба здесь не ловится уже много лет. Много лет! Каждый месяц становимся в очередь и получаем пособие. Ты когда-нибудь получал пособие, Пол? Ну, знаешь, кроме денег ты получаешь ещё кое-что. Стыд. Много стыда. Деньги хватает на пятнадцать дней, а вот стыда — на целый месяц, и это нас убивает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mayor Tom FitzpatrickЯ им предложил полное освобождение от налогов навсегда, и в придачу — девственность вашей дочери.
Henry TilleyЧто ты, чёрт возьми, говоришь?
SimonО, Генри, Том тебя дразнит. Все знают, что Люси это давно отдала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Simon[смотрит крикет по телевизору]Это как смотреть бейсбол, только дольше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Murray FrenchКогда я был мальчишкой, Тикл Хэд был гордым рыбацким портом. В те времена люди из Тикл Хэда были сильными, достойными и смелыми. Их дни были наполнены смыслом. Эта жизнь ни в коем случае не была для слабаков, для ленивых или трусов, но оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать — жизнь была прекрасна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Murray French[на городском собрании]Вы все совсем с ума сошли? Доктор сказал, что за один день принял сорок три пациента. Он сказал, что видел такое, чего никогда не встречал за всю свою врачебную практику. Он сказал, и я цитирую: «Я чувствовал себя так, будто меня перенесли назад в средневековье.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
VeraНе слишком ли это, если я спрошу, какого черта ты делаешь в нашей кровати?
Henry TilleyПотому что доктору может показаться странным, что мы все нарядились в игроков в крикет и играем с снаряжением, похожим на крикетное, а на самом деле мы вообще не знаем, как в крикет играть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Murray French[закадровый голос] Трудно передать ту радость, что мы испытываем в конце дня, просто будучи... немного уставшими.
Barbara FrenchМмм, Мюррей.
Towns People[звуки удовольствия по всей деревне, за которыми следует общий вздох...] Ахх.
Murray French[раздача информации]Ладно. Теперь ваша гражданская обязанность — изучить эти правила. Мы все должны стать знатоками крикета. Раздавайте их там. Поехали. Это вроде бейсбола, но там всего две базы и, эм, никто не носит перчатки.
Henry Tilley[смотрит на картинки]Один парень носит перчатку.
Murray French[рассказчик]Никто из нас не разбогател, но мы снова живём спокойно. Можем позволить себе отпуск, отправить детей обратно в университет или техникум, но самое главное, что теперь есть у народа Тикл Хэд — это наша гордость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Murray FrenchКто здесь страдает от подкрадывающейся стопы атлета?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Lewis[тошнит через борт лодки]Это свежий воздух. Я просто... Я привык к этой густой, густой смоге, понимаешь? Вот почему я никогда не уезжал из города. У меня панические атаки, когда меня не грабит бомж каждый день, понимаешь?