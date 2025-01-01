Меню
Цитаты из фильма Хардкор

Jimmy Подожди секунду.
[Выходит во внутренний двор крепости Акана]
Jimmy [кричит] Акан — п#д#р!
Jimmy [пауза] Ладно, путь чист.
Akan Каждый год в России продают сто тысяч бейсбольных бит и не более пятидесяти мячей. Вот и представляй себе, какое у нас великое русское развлечение.
Henry's Father "Ты... маленький... с##кa." Так меня папаша называл. Это прилипло ко мне крепко. И я доказал, что он был прав. Убивая не тех, кого надо. Я люблю тебя, Генри. Я никогда не буду звать тебя иначе, кроме как по имени, но тебе решать: будешь лежать, глотать эту кровь во рту? Или встанешь, выплюнешь и пойдёшь проливать их?
Jimmy Как всегда говорил мой отец: граната в день — врага не будет.
Slick Dimitry Ты наполовину машина, наполовину тряпка!
Estelle [внутри вертолёта, после того как он несколько раз выстрелил в Генри, Генри падает, и она опускается к нему на колени] Как ты мог так со мной, Генри? Как ты мог, б#я, так со мной? Ответь мне! Ответь!
Henry [кладёт окровавленную ладонь на стену и пишет кровью 'EZ']
Estelle [встаёт, сердито] Мудак!
[ещё раз стреляет в Генри, Генри блокирует пулю рукой, и она рикошетит, попадая ей в грудь]
Estelle [удивлённо] Что случилось, Генри?
[роняет пистолет, начинает идти, спотыкается]
Estelle [слабо и еле слышно] Ты должен был меня любить.
[продолжает идти, спотыкается, кричит и теперь висит за край вертолёта снаружи у дверного проёма]
Estelle [молящим и умоляющим голосом] Генри! Генри! Слушай своё сердце.
Henry [игнорирует её, опускает дверь вертолёта вниз, зажимая её пальцы, слышен её крик, когда она падает в смерть]
[конец фильма]
Jimmy Тебе всего лишь нужно ворваться туда, убить его, вскрыть грудную клетку, вытащить бьющееся сердце и, блин, съесть его! Шучу! Шучу, тебе не нужно е##о сердце есть!
Henry's Father Ты... маленький... п****.
Jimmy [во время финальных титров] Привет, Генри. Если ты это слышишь, значит, мне нужно, чтобы ты сделал ещё кое-что.
Jimmy Если слышишь их, но не можешь пристрелить, можешь гренадой закинуть. Брось гранату туда, парень.
Jimmy [видит, как наемник с огнемётом проходит мимо автобуса] Это самая п****вая куртка, что я когда-либо видел.
[открывает окно]
Jimmy [по-русски] Эй, классная куртка. Где такую взять?
[Джими поджигает огнемёт]
Jimmy [Джимми-солдат Генри перед тем, как отправить калеку вниз на лифте] Ну... дом там, где битва.
Jimmy Это я, Джимми.
