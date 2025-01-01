Estelle [внутри вертолёта, после того как он несколько раз выстрелил в Генри, Генри падает, и она опускается к нему на колени] Как ты мог так со мной, Генри? Как ты мог, б#я, так со мной? Ответь мне! Ответь!

Henry [кладёт окровавленную ладонь на стену и пишет кровью 'EZ']

[ещё раз стреляет в Генри, Генри блокирует пулю рукой, и она рикошетит, попадая ей в грудь]

Estelle [удивлённо] Что случилось, Генри?

[роняет пистолет, начинает идти, спотыкается]

Estelle [слабо и еле слышно] Ты должен был меня любить.

[продолжает идти, спотыкается, кричит и теперь висит за край вертолёта снаружи у дверного проёма]

Estelle [молящим и умоляющим голосом] Генри! Генри! Слушай своё сердце.

Henry [игнорирует её, опускает дверь вертолёта вниз, зажимая её пальцы, слышен её крик, когда она падает в смерть]