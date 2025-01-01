AkanКаждый год в России продают сто тысяч бейсбольных бит и не более пятидесяти мячей. Вот и представляй себе, какое у нас великое русское развлечение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Henry's Father"Ты... маленький... с##кa." Так меня папаша называл. Это прилипло ко мне крепко. И я доказал, что он был прав. Убивая не тех, кого надо. Я люблю тебя, Генри. Я никогда не буду звать тебя иначе, кроме как по имени, но тебе решать: будешь лежать, глотать эту кровь во рту? Или встанешь, выплюнешь и пойдёшь проливать их?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JimmyКак всегда говорил мой отец: граната в день — врага не будет.
Estelle[внутри вертолёта, после того как он несколько раз выстрелил в Генри, Генри падает, и она опускается к нему на колени]Как ты мог так со мной, Генри? Как ты мог, б#я, так со мной? Ответь мне! Ответь!
Henry[кладёт окровавленную ладонь на стену и пишет кровью 'EZ']