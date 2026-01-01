Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Мигель Монтейру
Miguel Monteiro
Мигель Монтейру
Мигель Монтейру
Miguel Monteiro
Дата рождения
17 мая 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Лиссабон, Португалия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.4
El Milagro de Lourdes
(2011)
6.2
Педру и Инеш
(2018)
5.8
3x3D
(2013)
Фильмография Мигель Монтейру
6.2
Педру и Инеш
Pedro e Inês / The Dead Queen
драма
2018, Португалия
4.6
Диван Сталина
Le divan de Staline
драма
2017, Португалия / Франция / Россия
5.8
3x3D
3x3D
комедия, драма
2013, Франция / Португалия
Смотреть трейлер
6.4
El Milagro de Lourdes
Je m'appelle Bernadette
биография, драма
2011, Франция
