Бесконечная бондюэль кинематографа Ее Величества осваивает всё новые и новые территории, молодея, левея и кроваво наращивая старое доброе ультранасилие. Мэтью Вон, создатель «Пипца», приводит с собою следующее поколение сверхсекретных суперагентов: плебс из бедных районов вместо старой чистопородной аристократии. На этом социальном конфликте, значимом отнюдь не только на экране, здесь держится очень многое. Ключевые сотрудники службы Kingsman – «международного разведывательного агентства,…
Виды Лондона завораживают✊ В последнее время чего-то ломает туда поехать, и тут в кино такой подарочек - английские акценты ✊
Наверное, единственный минус и он просто огромный массовое убийство в церкви- это перебор!
Но возможно, мир к этому и катится((.
1 раз сходить точно в удовольствие!❗️
И ещё кто-то цитирует!!!
2\10 скучный, унылый с тупейшими шутками! Провоцирует на сон!
еще:" щас мы твоей мамочке покажем что третий не лишний"
как-то, посмотрел и забыл!
лучший - парень в спортивках, мог бы в "жмурках" сниматься ;))
Правда, в самом конце начался какой-то трэш, ну и когда герой Колина Ферта всех замочил, было странно и не очень приятно смотреть, а так 5 баллов!
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