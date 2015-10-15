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Бесконечная бондюэль кинематографа Ее Величества осваивает всё новые и новые территории, молодея, левея и кроваво наращивая старое доброе ультранасилие. Мэтью Вон, создатель «Пипца», приводит с собою следующее поколение сверхсекретных суперагентов: плебс из бедных районов вместо старой чистопородной аристократии. На этом социальном конфликте, значимом отнюдь не только на экране, здесь держится очень многое. Ключевые сотрудники службы Kingsman – «международного разведывательного агентства,…