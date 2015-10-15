Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрак у озера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Kingsman: Секретная служба Kingsman: Секретная служба
Киноафиша Фильмы Kingsman: Секретная служба Отзывы о фильме «Kingsman: Секретная служба»
Kingsman: The Secret Service Kingsman: Секретная служба 2014 / Великобритания
7.7 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Kingsman: Секретная служба»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Бесконечная бондюэль кинематографа Ее Величества осваивает всё новые и новые территории, молодея, левея и кроваво наращивая старое доброе ультранасилие. Мэтью Вон, создатель «Пипца», приводит с собою следующее поколение сверхсекретных суперагентов: плебс из бедных районов вместо старой чистопородной аристократии. На этом социальном конфликте, значимом отнюдь не только на экране, здесь держится очень многое. Ключевые сотрудники службы Kingsman – «международного разведывательного агентства,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Мен++ 15 октября 2015, 00:21
Чисто поржать
15 октября 2015, 00:21 Ответить
Ольга 16 октября 2015, 22:10
Отличный фильм) за последнее время, самый веселый)❗️
16 октября 2015, 22:10 Ответить
Lil 18 октября 2015, 00:48
Классный. Мне понравился! Ферт как всегда на высоте)Сэмюэль Л Джексон - просто угар

Виды Лондона завораживают✊ В последнее время чего-то ломает туда поехать, и тут в кино такой подарочек - английские акценты ✊
18 октября 2015, 00:48 Ответить
натик 18 октября 2015, 00:48
Мне понравилось 9/10. Чёрный юмор-замечательный!

Наверное, единственный минус и он просто огромный массовое убийство в церкви- это перебор!

Но возможно, мир к этому и катится((.

1 раз сходить точно в удовольствие!❗️
18 октября 2015, 00:48 Ответить
Cinema_nia 22 октября 2015, 02:04
Задорный такой фильмец. Неожиданно. С названием немного не угадали. Идешь на подростковый шпионский фильм, а в натуре получается достойный экшн со взрослым добротным черным юмором. Советую сходить. Давно не было таких фильмов.
22 октября 2015, 02:04 Ответить
3lik 22 октября 2015, 02:04
До сеанса 3 минуты . Прочел отзывы ! Чей-то уже волнуюсь )))) ща глянем что там ' наворотили воротилы ))) все по топал.............
22 октября 2015, 02:04 Ответить
3lik 22 октября 2015, 02:04
,мммм ну что вам сказать ребятки ))) впечатлен , со вкусом подано ! Красочно , нарядно и местами феерично )) ❗️ ❗️ . Английский стиль роскошные сливки! Низкий поклон - звукорежисеру )))) подал звук , вовремя и смачно ))))) Актеры молодцы ! Задумка и подача то, что надо . На середине фильма подумалось о продолжение в стиле - мистер и миссис Смитт !!!! Достойный местами юмористичный юмор, смотреть можно и даже нужно! 8/10 ✊ ✊ .
22 октября 2015, 02:04 Ответить
Криштиану 22 октября 2015, 02:04
Фильм прекрасный! Плохие отзывы не читать, а просто идти в кино и наслаждаться сием творением!)
22 октября 2015, 02:04 Ответить
belkadura 23 октября 2015, 00:48
Ну, лягушатник уже был в чёрном списке! Только подтвердил свою репутацию... Теперь туда ещё нужно и "теста" занести!

И ещё кто-то цитирует!!!

2\10 скучный, унылый с тупейшими шутками! Провоцирует на сон!
23 октября 2015, 00:48 Ответить
Swi4e1 23 октября 2015, 00:48
Хорошие отзывы , блин всё не дойти до кинотеатра ✊
23 октября 2015, 00:48 Ответить
Очевидец 23 октября 2015, 00:48
Блестяще. Восхитительно. Ни одного лишнего кадра, ни одного провисания сюжета. Смешно весь фильм. В финале "триумфальная" кода из юмора. Замечательная трансформация сюжетов "Остина Пауэрса" и "Людей в черном" и в итоге совершенно новый фильм. Почему другие создатели фильмов до сих пор не догадались, что "вздор и небылицы" надо показывать именно в комедийном ключе и как много от этого их фильмы выиграли бы. ✊ Колин Ферт здесь предстал в совершенно новом для себя и удавшемся амплуа "летального джентльмена" и ещё понравился ( давно любимый с "Криминального чтива" ) Сэмюэль Л. Джексон, который одним штрихом создал совершенно новый (лично я такого не видел) образ "космического злодея". Что касается шуток, то все показались удачными, а знаменитая "про задницу" вызвала рёв восторга в зале. 10/10.
23 октября 2015, 00:48 Ответить
av52629 23 октября 2015, 00:51
Ответ на сообщение peacefrog от 13/02/2015 - 02:28:32


еще:" щас мы твоей мамочке покажем что третий не лишний"
23 октября 2015, 00:51 Ответить
av52629 24 октября 2015, 01:35
детям до 12 должно понравится
24 октября 2015, 01:35 Ответить
Андрей 8 февраля 2017, 13:28
Оценка
актёры хорошие, а сюжет, ну как и все про шпионов... что-то среднее, между Бондом и Пауэрсом!
как-то, посмотрел и забыл!
лучший - парень в спортивках, мог бы в "жмурках" сниматься ;))
8 февраля 2017, 13:28 Ответить
Мария Мироненко 10 октября 2017, 18:21
Чумовой фильм, очень крутая и необычная задумка, шикарная съемка и реалистичная графика 😍 Игра актеров - на высоте, музыка подобрана как надо, наверное, за последнее время это лучший фильм 😋
Правда, в самом конце начался какой-то трэш, ну и когда герой Колина Ферта всех замочил, было странно и не очень приятно смотреть, а так 5 баллов!
10 октября 2017, 18:21 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 32 комментария
Не слышу зла
Не слышу зла 2 комментария
Я хочу! Я буду!
Я хочу! Я буду! 11 комментариев
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 25 комментариев
Праведник
Праведник 131 комментарий
Здоровый человек
Здоровый человек 3 комментария
Снегирь 1 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 1 комментарий
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян 12 комментариев
Иммигрант 6 комментариев
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний 3 комментария
Русский крест
Русский крест 10 комментариев
Мегалодон
Мегалодон 1 комментарий
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 10 комментариев
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы 45 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 44 комментария
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 24 комментария
Мизантроп
Мизантроп 2 комментария
Призрак в доспехах
Призрак в доспехах
1995, Япония, анимация, аниме
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Гремлины: Хранители леса
Гремлины: Хранители леса
2023, Великобритания, ужасы
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App