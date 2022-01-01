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Kingsman: Секретная служба Kingsman: Секретная служба
Киноафиша Фильмы Kingsman: Секретная служба Музыка из фильма «Kingsman: Секретная служба» (2014)
Kingsman: The Secret Service Kingsman: Секретная служба 2014 / Великобритания
7.8 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Музыка из фильма «Kingsman: Секретная служба» (2014)

Вся информация о фильме
Kingsman: The Secret Service (Original Motion Picture Soundtrack)
Kingsman: The Secret Service (Original Motion Picture Soundtrack) 15 композиций. Генри Джекман, Matthew Margeson
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Manners Maketh Man Генри Джекман, Matthew Margeson 1:38
2 The Medallion Генри Джекман, Matthew Margeson 2:14
3 Valentine Генри Джекман, Matthew Margeson 2:25
4 To Become a Kingsman Генри Джекман, Matthew Margeson 4:19
5 Pick a Puppy Генри Джекман, Matthew Margeson 2:13
6 Drinks With Valentine Генри Джекман, Matthew Margeson 2:40
7 Skydiving Генри Джекман, Matthew Margeson 3:37
8 Shame We Had to Grow Up Генри Джекман, Matthew Margeson 1:56
9 Curious Scars and Implants Генри Джекман, Matthew Margeson 3:08
10 Toast to a Kingsman Генри Джекман, Matthew Margeson 1:56
11 An 1815 Napoleonic Brandy Генри Джекман, Matthew Margeson 4:23
12 Eat, Drink and Paaaaarty Генри Джекман, Matthew Margeson 1:54
13 Calculated Infiltration Генри Джекман, Matthew Margeson 7:54
14 Hand on the Machine Генри Джекман, Matthew Margeson 2:22
15 Finale Генри Джекман, Matthew Margeson 3:56
Доступен список песен из фильма «Kingsman: Секретная служба» (2014) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Kingsman: Секретная служба» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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