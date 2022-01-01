|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Manners Maketh Man
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|1:38
|2
|The Medallion
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|2:14
|3
|Valentine
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|2:25
|4
|To Become a Kingsman
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|4:19
|5
|Pick a Puppy
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|2:13
|6
|Drinks With Valentine
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|2:40
|7
|Skydiving
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|3:37
|8
|Shame We Had to Grow Up
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|1:56
|9
|Curious Scars and Implants
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|3:08
|10
|Toast to a Kingsman
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|1:56
|11
|An 1815 Napoleonic Brandy
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|4:23
|12
|Eat, Drink and Paaaaarty
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|1:54
|13
|Calculated Infiltration
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|7:54
|14
|Hand on the Machine
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|2:22
|15
|Finale
|Генри Джекман, Matthew Margeson
|3:56