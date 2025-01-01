 /**/ ?>
Киноафиша Фильмы Kingsman: Секретная служба Цитаты из фильма Kingsman: Секретная служба

Цитаты из фильма Kingsman: Секретная служба

Harry Hart [церковной фанатичке] Я католическая шлю#а, сейчас наслаждаюсь связями вне брака с моим черным еврейским парнем, который работает в военной клинике по прерыванию беременности. Так что, слава Сатане и хорошего вам дня, мадам.
Harry Hart [Цитата Эрнеста Хемингуэя] Нет ничего благородного в превосходстве над другими; истинное благородство — превосходить самого себя.
[из трейлера]
Гарри Харт [Цитата Уильяма Хормана] «Манеры создают человека». Знаешь, что это значит? Тогда позволь мне тебя научить.
Gary 'Eggsy' Unwin Извини, дорогая. Надо спасти мир.
Princess Tilde [С густым шведским акцентом] Если ты спасёшь мир, мы можем сделать это в... жопе.
Gary 'Eggsy' Unwin [Спокойно] Я скоро вернусь.
Harry Hart Ты упустил свой самый большой шанс из-за е#аной собаки. А потом унизил меня, украв машину моего босса.
Gary 'Eggsy' Unwin Ты застрелил собаку только ради е#аной работы!
Harry Hart Да, именно так.
[Харт открывает кабинет, показывая чучело своей собаки]
Harry Hart А мистер Пикл здесь напоминает мне об этом каждый раз, когда я сру!
Gary 'Eggsy' Unwin Ты застрелил свою собаку и набил её чучелом? Ты е#аный урод!
Harry Hart Нет, я застрелил свою собаку, потом забрал домой и ухаживал за ней ещё 11 лет, пока она не умерла от панкреатита.
Gary 'Eggsy' Unwin Что?
Harry Hart Это был холостой патрон, Эггси. Чёртов холостой. Помнишь Амелию?
Gary 'Eggsy' Unwin Помню.
Harry Hart Она не утонула. Она работает в нашем техотделе в Берлине. Всё в порядке. Границы надо проверять. Кингсман может рисковать одной жизнью, чтобы спасти другую.
Gary 'Eggsy' Unwin Мой отец, возможно, спас твою жизнь, хотя твоя ошибка стоила ему её? Что, у тебя здесь ещё и чучело?
Harry Hart Разве ты не видишь, что всё, что я делал — это попытки отплатить ему?
Waiter Может, сэр, выпить?
Gary 'Eggsy' Unwin Мартини. Джин, конечно, а не водка. Перемешать 10 секунд, время от времени глядя на закрытую бутылку вермута. Спасибо.
Harry Hart [после того, как съели еду из McDonald's с Валентайном] Спасибо за такой «вкусный» обед.
[Эггси входит в кабинет вместе с Джей Би, чтобы встретиться с Артуром]
Гэри 'Эггси' Анвин Мерлин сказал, что вы меня хотите видеть, сэр?
Артур Садись.
[Эггси садится, пока Артур смотрит на Джей Би]
Артур Красивый пёс. Как его зовут?
Гэри 'Эггси' Анвин Джей Би.
Артур Как Джеймс Бонд?
Гэри 'Эггси' Анвин Нет.
Артур Джейсон Борн?
Гэри 'Эггси' Анвин Нет. Джек Бауэр.
Артур А, понятно.
[пауза]
Артур Браво. Мне больно это признавать, Эггси, но однажды ты можешь стать таким же хорошим шпионом, как и они.
[Артур достает пистолет, целится в Эггси, затем предлагает ему его]
Артур Бери.
[Эггси берет пистолет]
Артур Выстрели в пса.
[Удивленный взгляд Эггси, он целится в Джей Би. Тем временем в соседней комнате Мерлин передает Рокси пистолет]
Мерлин Это боевое оружие. Выстрели в пса.
[В кабинете Эггси продолжает колебаться, Джей Би смотрит на него. Он качает головой в знак несогласия]
Артур Дай мне пистолет.
[Эггси целится в Артура. Внезапно слышится выстрел из соседней комнаты. Артур забирает пистолет]
Артур По крайней мере у девчонки есть яйца. Уходи. Я знал, что у тебя не получится. Иди домой.
[Эггси и Джей Би выходят из комнаты]
Артур Мерлин, введи Рокси, пожалуйста.
Valentine Чё как, чувак? Это тот момент, когда ты скажешь какой-нибудь... отстойный каламбур?
Gary 'Eggsy' Unwin Как ты сказал Гарри: «Это не тот фильм, братан».
Valentine Отлично.
[Вэлентайн делает последний вдох и падает]
[Харт и Эггси подходят к зеркалу в раздевалке]
Harry Hart Что ты видишь?
Gary 'Eggsy' Unwin Человека, который хочет понять, что, б***ь, происходит.
Harry Hart Я вижу молодого человека с потенциалом. Молодого человека, который верен. Который умеет выполнять приказы и хочет сделать что-то хорошее в жизни. Ты смотрел фильм «Рыночные отношения»?
Gary 'Eggsy' Unwin Нет.
Harry Hart А «Никиту»?
[Эггси качает головой]
Harry Hart «Красотку»?
[На лице Эггси недоумение]
Harry Hart Суть в том, что отсутствие серебряной ложки поставило тебя на путь, с которого не обязательно оставаться. Если ты готов меняться и учиться, ты сможешь преобразиться.
Gary 'Eggsy' Unwin Да, как в «Моей прекрасной леди».
Harry Hart Ты полон сюрпризов. Да, как в «Моей прекрасной леди». И в данном случае я предлагаю тебе шанс стать Кингсманом.
Gary 'Eggsy' Unwin Портным?
Harry Hart Агентом Кингсмана.
Gary 'Eggsy' Unwin Типа шпиона.
Harry Hart В некотором роде. Интересно?
Gary 'Eggsy' Unwin Ты думаешь, мне есть что терять?
[Харт кладет руку на зеркало, что активирует лифт, ведущий в секретный туннель]
Harry Hart С 1849 года портные Кингсман шили одежду для самых влиятельных людей мира. В 1919-м многие из них потеряли наследников в Первой мировой. Это означало много не унаследованных денег. И много влиятельных мужчин, желающих сохранить мир и защитить жизнь. Наши основатели поняли, что могут направить это богатство и влияние на общее благо. Так началось наше приключение — независимое международное разведывательное агентство, работающее на высочайшем уровне секретности. Без политики и бюрократии, которые подрывают эффективность государственных шпионских служб. Костюм — это современная броня джентльмена. А агенты Кингсман — новые рыцари.
Gary 'Eggsy' Unwin Насколько, б***ь, глубоко это всё?
Harry Hart Хватит глубоко.
Harry Hart Костюм — это броня современного джентльмена. Кингсмены — новые рыцари.
Gary 'Eggsy' Unwin Насколько глубоко е**ный лифт идёт?
Harry Hart Достаточно глубоко.
Harry Hart [для озадаченных членов банды] Мы что, весь день тут простоять будем или будем драться?
Harry Hart [угрожающе, громко] Э-э, послушайте, ребята. У меня сегодня был довольно эмоциональный день, так что что бы вы там ни имели против Эггси — и я уверен, что причины у вас веские — я был бы очень признателен, если бы вы просто оставили нас в покое, пока я не допью эту замечательную кружку Гиннесса.
Gazelle Похоже, много народа помрёт.
Valentine Я что, похож на того, кому п##ть?
Valentine Так вы хотите пожертвовать моей организации. Вы в курсе, что я свернул дела в этой области, да?
Harry Hart Изменение климата — угроза, которая касается всех нас, мистер Валентайн. И вы — один из немногих влиятельных людей, кто, кажется, разделяет мои опасения.
Valentine Я свернул дела, потому что не продвигался. Все исследования указывали на одно и то же.
Harry Hart Выбросы углерода — это отвлекающий манёвр, и мы уже прошли точку невозврата, несмотря на любые меры.
Valentine Ага. Ты шаришь.
Harry Hart Иногда я завидую блаженному неведению тех, кто не так хорошо разбирается в своих… «делах». Как всегда говорил профессор Арнольд: «Человечество — единственный вирус, обречённый жить с ужасным знанием хрупкой смертности своего носителя.»
[Удивлённый взгляд Валентина]
Valentine Мало кто о нём знал.
[Короткая пауза]
Valentine Любите шпионские фильмы, мистер ДеВер?
[Харт замечает Газель, сидящую за спиной, направившую один из своих лезвий на него]
Harry Hart Сегодня они все слишком серьёзные для меня. А старые… великолепны. Дайте мне любой надуманный театральный сюжет.
Valentine Старые фильмы про Бонда. Ох, когда я был ребёнком, мечтал стать джентльменом-шпионом.
Harry Hart Мне всегда казалось, что старые фильмы про Бонда хороши ровно настолько, насколько хорош злодей. В детстве я грезил стать ярким мегаломаном.
Valentine Жаль, что нам обоим пришлось повзрослеть.
[Валентин улыбается]
Valentine Приятного аппетита.
[Валентин и Харт чокаются своими бургерами]
[Харт и Эггси входят в примерочную №3]
Gary 'Eggsy' Unwin Так что, вверх или вниз?
Harry Hart Ни туда, ни сюда.
Gary 'Eggsy' Unwin Это оно?
Harry Hart Конечно нет. Потяни за крючок слева.
[Эггси тянет за левую вешалку, открывая секретное оружейное помещение]
Gary 'Eggsy' Unwin Ах да. Очень, очень неплохо.
Harry Hart Тебе понадобятся туфли под костюм. Оксфорды — это любая официальная обувь с открытой шнуровкой. Эта дополнительная декоративная деталь называется «броугинг».
Gary 'Eggsy' Unwin [теперь понимает пароль] «Оксфорды, не броуги».
Harry Hart Живи по этим словам, Эггси. Живи по ним. Примерь пару.
[Эггси садится, чтобы надеть туфли]
Harry Hart Кстати, твои показатели по оружию отличные.
[Эггси подмигивает щёлкнув пальцами]
Harry Hart [Указывая на зонты] Эти — тебе знакомы. А это наше стандартное оружие. Оно уникальное. Как видите, оно ещё стреляет картечью для грязных близких боёв. Как ощущения?
Gary 'Eggsy' Unwin Да, нормально.
Harry Hart Теперь сделай лучшую имитацию формального приветствия немецкого аристократа.
[Эггси встаёт, делает пальцами усы левой рукой и нацистское приветствие правой]
Harry Hart Не надо, Эггси.
[Харт щёлкает каблуками, и из правой туфли выдвигается клинок]
Gary 'Eggsy' Unwin Это ох###нно.
[Эггси щёлкает каблуками, чтобы выдвинуть клинок]
Harry Hart Раньше там ещё телефон в каблуке был.
Gary 'Eggsy' Unwin Как его обратно спрятать?
Harry Hart Он покрыт одним из самых быстрых нейротоксинов, известных человеку, так что очень аккуратно.
[Харт прижимает клинок к стене, чтобы втянуть его. Эггси делает то же самое]
Merlin Как некоторые из вас уже узнали прошлой ночью, командная работа — это главное здесь, в Кингсмене. Мы здесь, чтобы развить ваши навыки и проверить вас до предела. Поэтому вы выберете щенка. Куда пойдёте вы — туда пойдёт и ваша собака. Вы будете за ней ухаживать. Вы будете её дрессировать. И к тому моменту, как она полностью обучится, вы тоже будете готовы. Те из вас, кто ещё здесь, конечно. Поняли? Выбирайте щенка.
[кандидаты подходят к клеткам. Эггси берёт мопса, а Рокси — чёрного пуделя]
Gary 'Eggsy' Unwin Пудель?
Roxy Что? Это охотничьи собаки. Самая старая служебная порода. Легко дрессируются.
[смотрит на мопса Эггси]
Roxy Мопс.
Gary 'Eggsy' Unwin Это же бульдог, да?
[разочарованное выражение лица Рокси]
Gary 'Eggsy' Unwin Он ведь вырастет побольше, да?
[Рокси качает головой]
Gary 'Eggsy' Unwin Чёрт.
[Харт приходит в дом Валентина. Валентин открывает дверь]
Valentine Мистер ДеВере. Приятно познакомиться.
Harry Hart Прошу прощения. Похоже, я перепутал даты.
Valentine О, нет-нет-нет. Я отменил гала-вечер из-за вас. Кто готов пожертвовать такие деньги, заслуживает частного ужина. Проходите.
Harry Hart Спасибо.
Valentine Должен признать, мне было очень интересно с вами встретиться. Немногих миллиардеров я не знаю лично.
Harry Hart Не сомневаюсь.
Valentine Очевидно, мои люди копали в ваши... дела, и у вас действительно старая кровь. Чем занимались ваши родители?
Harry Hart В основном недвижимостью. Недвижимостью на рынках. Ничего личного, если вас это волнует.
Valentine Слушайте, я здесь просто чтобы понять, какой вы человек. Думаю, вы понимаете.
Harry Hart Безусловно.
Valentine Надеюсь, вы голодны.
Harry Hart Я умираю с голоду.
Valentine Хорошо. Садитесь.
[Газель приносит серебристую тележку с едой. На фоне играет напряжённая музыка, пока она ставит её между Хартом и Валентином, затем открывает — там еда из Макдоналдса.]
Harry Hart Я возьму Биг Мак, пожалуйста.
Valentine Отличный выбор. Но ничто не сравнится с двумя чизбургерами с секретным соусом. Отлично сочетается с этим лафитом 45-го года.
Harry Hart Классическое сочетание. А не хотите ли на десерт Твинки и Шато д’Икем 1937 года?
Valentine Мне нравится.
Valentine Это не тот фильм.
[после того, как Эггси надевает костюм]
Merlin Отлично выглядишь, Эггси.
Gary 'Eggsy' Unwin Отлично себя чувствую, Мерлин.
Harry Hart Что ты со мной сделал? Я не контролировал себя. Я убил всех этих людей.
[Валентайн кивает в знак согласия]
Harry Hart Я хотел этого.
Valentine Умно, да? Проще говоря, это нейрологическая волна, которая активирует центры агрессии и отключает тормоза.
Harry Hart Передаётся через твои мерзкие бесплатные сим-карты, я так понимаю.
Valentine Знаешь, на что это похоже? На те старые фильмы, которые мы оба любим. Сейчас я расскажу тебе весь свой план, а потом придумаю какую-нибудь абсурдную и запутанную схему, чтобы тебя убить, а ты найдёшь не менее запутанный способ сбежать.
Harry Hart Звучит неплохо.
Valentine Ну, это не тот фильм.
[стреляет Гарри в голову]
Gary 'Eggsy' Unwin Извини, дорогая. Надо спасти мир.
Гарри Харт [запирая двери] "Воспитание — вот что делает человека человеком."
[продолжая запугивать бандитов]
Гарри Харт Ты понимаешь, что это значит? Тогда позволь мне тебя научить.
Valentine Он мёртв?
Gazelle Так обычно бывает, когда стреляешь кому-то в голову.
[Артур хватает отравленную авторучку]
Arthur Можешь догадаться...
[оттягивает клип ручки назад]
Arthur ... что это такое?
Gary 'Eggsy' Unwin Мне не нужно. Гарри показал. Щёлкнешь — я умру. Вот почему этот бренди показался мне таким паршивым.
Arthur Браво.
Gary 'Eggsy' Unwin Валентайн как-то тебя убедил.
Arthur Он всё объяснил — и я понял.
[Флешбек: встреча Артура с Валентайном]
Valentine Когда у тебя вирус, появляется жар. Это организм повышает температуру, чтобы убить вирус. Планета Земля работает так же: глобальное потепление — это жар, человечество — вирус. Мы делаем планету больной. Отстрел — наша единственная надежда. Если мы сами не сократим численность, будет один из двух вариантов: хозяин убьёт вирус, или вирус убьёт хозяина. Так или иначе...
[Возвращаемся к разговору Эггзи и Артура]
Arthur Результат один и тот же: вирус погибнет.
Gary 'Eggsy' Unwin Значит, Валентайн сам займётся проблемой перенаселения.
Arthur Если мы ничего не сделаем, природа сделает это сама. Иногда отстрел — единственный способ сохранить вид. И история запомнит Валентайна как человека, спасшего человечество от вымирания.
Gary 'Eggsy' Unwin А он сам выбирает, кого отстрелить? Всех своих богатых приятелей он оставит в живых. А остальных спасёт, нравится им это или нет.
Arthur А тебя, Эггзи. В честь Гарри я приглашаю тебя стать частью нового мира. Пора принять решение.
[Долгая пауза]
Gary 'Eggsy' Unwin Я лучше с Гарри останусь. Спасибо.
Arthur Как скажешь.
[Артур направляет авторучку и активирует яд. Несколько секунд ничего не происходит с Эггзи. Внезапно Артур начинает конвульсировать]
Gary 'Eggsy' Unwin Проблема простых парней в том, что у нас лёгкие руки. «Кингсмен» многому меня научил, но ловкость рук...
[Флешбек: Эггзи меняет стаканы, пока Артур не смотрит]
Gary 'Eggsy' Unwin Я уже позаботился об этом.
Arthur Ты грязный... маленький х#ё##й г#н##...
[Артур обессиленно падает мёртвым. Эггзи берёт ручку и разрезает шрам за ухом Артура, чтобы извлечь транспондер]
[Притворяется, что Мерлин — его слуга на вечеринке Валентайна]
Gary 'Eggsy' Unwin Майкрофт, ты только что повысился — из моего пилота в моего камердинера.
Big Goon Этот виски просто улёт, ты ох##ешь.
Valentine [из трейлера] Если запачкаешь ковёр кровью, придётся ковёр снимать!
Lancelot Думаю, просить одолжить чашку сахара — это уже слишком.
[iPad Мишель воспроизводит в пабе песню Брайана Ферри «Slave to Love»]
Dean Мишель, выключи эту хрень. У меня крышу срывает.
[Мишель собирается выключить iPad, когда приходит Эггси, теперь полноценный агент Kingsman]
Gary 'Eggsy' Unwin Мне эта песня нравится. Оставь, а, мам?
[Дин выключает iPad]
Dean Магзи вернулся. Ты наконец решил со мной поговорить, да, сынок? Или опять убежишь и будешь прикидываться, что собираешься в суд, одетый как последний лох?
Gary 'Eggsy' Unwin О, ты про это? Нет. Я знаю одного парня, который только что открыл ателье на Сэвил-Роу. Он меня взял на работу, мам. Там куча плюшек, включая дом. Заедь ко мне жить, мам. Давай.
[Мишель собирается встать, но Дин прерывает]
Dean Сядь, понял? Единственное место, где ты побываешь — это в больнице, ясно?
Michelle Unwin Оставь его в покое, Дин! Эггси, уходи, пожалуйста. Просто уйди, милый.
Gary 'Eggsy' Unwin Ладно.
[Эггси разворачивается к двери]
Dean Вот и всё, делай, как мама сказала. Почему бы тебе не попросить того своего портного сшить тебе костюм курицы? Тебе бы шло, лох!
[Эггси останавливается у входной двери]
Gary 'Eggsy' Unwin Как однажды сказал хороший друг: Манеры...
[Закрывает левую дверь]
Gary 'Eggsy' Unwin ... делают...
[Закрывает правую дверь]
Gary 'Eggsy' Unwin ... человека.
[Запирает засов]
Poodle Дин...
Dean Заткнись, б***ь. Эггси, я засуну твои манеры тебе в твой б***ь...
[Эггси цепляет пивную кружку зонтом и швыряет в Дина, выводя его из строя. Затем подходит к остальным]
Gary 'Eggsy' Unwin Ну что, будем тут стоять целый день или будем драться?
[Дома у Харта, Эггзи смотрит на различные первые полосы The Sun на стене]
Gary 'Eggsy' Unwin «Писать или не писать?»
Harry Hart Это был заголовок на следующий день после того, как я обезвредил грязную бомбу в Париже.
Gary 'Eggsy' Unwin «Германия: 1, Англия: 5»
Harry Hart Пропустил тот матч. Я тогда раскрывал шпионскую сеть в Пентагоне.
[Эггзи смотрит на другие заголовки, затем указывает на выпуск с свадьбой принца Чарльза и принцессы Дианы]
Harry Hart Моя первая миссия. Сорвал покушение на Маргарет Тэтчер.
Gary 'Eggsy' Unwin Не все тебе за это благодарны.
Harry Hart Дело в том, Эггзи, никто меня не благодарил ни за одно из этих дел. Заголовки — это чепуха для публики. Потому что суть Kingsman в том, что наши достижения остаются тайной. Имя джентльмена должно появляться в газете только три раза: когда он рождается, когда женится и когда умирает. И мы, прежде всего, джентльмены.
Gary 'Eggsy' Unwin Вот и всё, мне капец. Как говорил Чарли: я просто простой парень.
Harry Hart Ерунда. Быть джентльменом не зависит от того, где и как ты родился. Быть джентльменом — это то, чему учатся.
Gary 'Eggsy' Unwin А как?
Harry Hart Хорошо, первый урок. Ты должен был спросить меня, прежде чем сесть. Второй урок: как приготовить настоящий мартини.
Gary 'Eggsy' Unwin Да, Гарри.
Harry Hart [спокойно, после того как разобрался с бандитами] Извини, пришлось немного выпустить пар.
[Эггзи звонит по номеру, указанному на медальоне]
Оператор Приём жалоб клиентов. Чем могу помочь?
Гэри 'Эггзи' Анвин Эм, меня зовут Эггзи Анвин. То есть, Гэри Анвин. И у меня полная ж... Я в каком-то городском отделении полиции, и мама сказала звонить по этому номеру, если вдруг понадобится помощь...
Оператор Извините, сэр. Неверный номер.
Гэри 'Эггзи' Анвин Постой, постой... Оксфорды — не броги?
Оператор Ваша жалоба принята к сведению, надеемся, что вы не перестанете быть нашим лояльным клиентом.
Гэри 'Эггси' Анвин Так до того, как стать портным, ты служил в армии? Офицером, что ли?
Гарри Харт Не совсем.
Гэри 'Эггси' Анвин Так где служил — в Ираке или ещё где?
Гарри Харт Извини, Эггси. Это секрет.
Гэри 'Эггси' Анвин Но мой отец спас тебе жизнь, да?
Гарри Харт В тот день, когда твой отец умер, я что-то упустил. И если бы не его мужество, моя ошибка стоила бы жизни всем присутствующим. Так что я ему обязан. Твой отец был храбрым человеком. Хорошим человеком. И, посмотрев твои дела, я думаю, он был бы очень разочарован в твоих поступках.
Гэри 'Эггси' Анвин Ты не можешь так со мной разговаривать.
Гарри Харт Большой интеллект, отличные успехи в начальной школе. А потом всё пошло к чёрту. Наркотики, мелкие преступления, ни одной работы.
Гэри 'Эггси' Анвин Ты думаешь, здесь полно работы, да?
Гарри Харт Это не объясняет, почему ты бросил свои увлечения. Первое место в региональных соревнованиях по гимнастике среди детей до десяти лет два года подряд. Твой тренер видел в тебе олимпийского чемпиона.
Гэри 'Эггси' Анвин Да ну, когда растёшь с таким, как мой отчим, быстро находишь себе новые увлечения.
Гарри Харт Конечно. Всегда кто-то другой виноват. Почему ты бросил морскую пехоту? Ты уже был на полпути, и у тебя всё отлично получалось, но ты сдался.
Гэри 'Эггси' Анвин Потому что моя мама сошла с ума, всё время повторяла, что потеряет меня, как и моего отца. И тогда мы не были бы пушечным мясом для таких снобов, как ты, которые судят таких, как я, сидя в своих башнях из слоновой кости и не задумываясь, почему мы делаем то, что делаем. У нас почти нет выбора, понял? И если бы мы родились с той же серебряной ложкой во рту, мы бы добились не хуже тебя, а то и лучше.
[Эггси просыпается, привязанный к железнодорожным рельсам. Он видит, как Поддозреваемый подходит к нему с ножом в руке]
Gary 'Eggsy' Unwin Кто, блин, ты? Где я?
The Interrogator Этот нож может спасти тебе жизнь.
[Эггси внезапно замечает приближающийся поезд]
Gary 'Eggsy' Unwin Чёрт!
The Interrogator У моего работодателя два вопроса к тебе, Эггси. Что, чёрт возьми, такое Kingsman? И кто такой Гарри Харт?
Gary 'Eggsy' Unwin Не знаю, кто, блин, это! Чёрт!
The Interrogator О, Эггси, я только что убил двоих твоих друзей, которые сказали мне ту же хрень!
Gary 'Eggsy' Unwin Чёрт! Просто перережь эти чёртовы верёвки, пожалуйста!
The Interrogator Эй, Эггси, стоит ли Kingsman того, чтобы за него умереть?
Gary 'Eggsy' Unwin Чёрт, да!
[Поезд проезжает над Эггси. Он обнаруживает, что секция рельс опустилась перед ударом. Гарри Харт прибывает на место]
Harry Hart Поздравляю. Отличная работа.
Gary 'Eggsy' Unwin Как у остальных?
Harry Hart Рокси сдала на отлично. Следующая — Чарли. Хочешь посмотреть?
Gary 'Eggsy' Unwin Да. Ладно.
Harry Hart Огромный IQ. Отлично служил в морской пехоте, но ты сдался. Наркотики, мелкие преступления, ни одного нормального дела.
Merlin Хьюго, Дигби: если вы не приземлились в "К", значит, вы не в "К". Руфус, ты открыл слишком рано. Ты светился на радаре. Все трое — собирайте вещи. Домой.
[трое кандидатов уходят]
Merlin Эггси, Рокси, поздравляю. Вы поставили новый рекорд. Открытие на 300 футах — это очень смело. Молодцы, что выполнили ещё одно задание. Расходитесь.
[Рокси и Чарли уходят. Эггси остаётся, злится, что он был без парашюта]
Gary 'Eggsy' Unwin Извините, сэр, но почему, чёрт побери, вы выбрали меня в жертвы? Я что, расходный кандидат?
Merlin Нет, нет, нет. Ты так со мной не разговариваешь. Если есть жалоба, подходишь сюда и шепчешь мне на ухо.
[Эггси подходит к Мерлину]
Merlin Тебе нужно снять эту обиду с плеч.
[Мерлин дергает за страховочную ручку Эггси, показывая, что парашют у него был всё время]
Valentine [Из трейлера] Человечество — это вирус, а я — лекарство.
Harry Hart [Берёт ручку-роллер со стены] Ну, я получил немало удовольствия от этого. Один из наших лучших образцов химического инжиниринга. Яд. Безвреден при проглатывании. Но в нужный момент, удобный для вас...
[Оттягивает зажим ручки наружу]
Harry Hart Её можно активировать дистанционно. Заряжена.
[Толкает зажим обратно]
Harry Hart Смертоносна.
[Эггси смотрит на золотые зажигалки на стене]
Gary 'Eggsy' Unwin А эти? Что они делают? Электрошок?
Harry Hart Не гони. Это ручная граната.
Gary 'Eggsy' Unwin Заткнись.
Harry Hart Если хочешь кого-то электрошокировать, тебе понадобится перстень с печатью.
[Берёт перстень со стены]
Harry Hart Джентльмен традиционно носит печатку на левой руке, а Кингсман — на той, которая у него доминирует. Коснись контакта сзади кольца — и получишь 50 000 вольт.
Gary 'Eggsy' Unwin [Показывает на смартфоны и планшеты на противоположной стене] А эти? Чем они такие особенные?
[Эггси берёт зажигалку, пока Харри не смотрит]
Harry Hart Ничем. Эта технология уже устарела в шпионском деле.
[Харри и Эггси идут обратно в главный холл]
Harry Hart Положи на место, Эггси.
[Эггси возвращает зажигалку на место]
Arthur Всё твое. И не забудь про заявку на членство. В следующий раз выбери более подходящего кандидата.
Harry Hart Семнадцать лет, а для тебя эволюция со временем — всё так же диковинка. Ты не напоминаешь мне, что меня здесь не было бы без того парня. Он был настоящим Кингсменом, как и все остальные. Даже больше.
Arthur Но он ведь не был точно одним из нас, да? Признаем, Галахад, твой маленький эксперимент провалился.
Harry Hart [Встаёт и готовится покинуть комнату] Со всем уважением, Артур, ты сноб.
Arthur Со всем уважением?
Harry Hart Мир меняется. Есть причина, почему у аристократов слабые подбородки.
[Вэлентайн получает уведомление об увольнении профессора Арнольда]
Valentine К чёрту этого парня, кто бы он ни был! Я... Он заставил меня убить профессора Арнольда. Чёрт возьми, я очень его уважал.
Gazelle Хорошая новость в том, что мы знаем — система экстренного наблюдения работает.
Valentine А плохая новость? «Мой коллега умер», — вот что он сказал. Это целая организация, и они уже на нас охотятся. С кем бы ты ни говорил...
Gazelle Я же сказал. Я выходил на связь с КГБ, МИ6, Моссадом и Пекином. Все настаивают, что это не их дело.
Valentine Пекин. Вот это да, как же у китайской Секретной службы нет узнаваемого названия. Вот это по-настоящему секретно, а? Знаешь что? К чёрту всё. Нужно ускориться. Переносим релиз продукта на раньше.
Gazelle Мы только наполовину в производстве. Ускорение обойдётся в кучу денег.
Valentine Я выгляжу так, будто меня это волнует? Просто сделай это.
[Ли Анвин предотвращает, чтобы пленённый террорист не взорвал своих товарищей смертником, прыгнув через него до взрыва. Харт снимает маску]
Harry Hart Чёрт. Чёрт, я промахнулся. Как я мог так пр###ть? Мерлин.
[Мерлин снимает маску]
Harry Hart Прошу прощения, что поставил тебя в такое положение. Ты хорошо его обучил.
Merlin Джеймс
[Джеймс снимает маску]
Merlin Твоё обучение... окончено.
Harry Hart Добро пожаловать в Кингсман, Ланселот.
Lancelot Сэр.
Harry Hart [Смотрит на тело Анвина] Я займусь этим бардаком... лично.
Harry Hart [Гарри бандитам в баре] Мы тут весь день простоять будем или подерёмся?
Gary 'Eggsy' Unwin [Эггси бандитам в баре] Мы тут весь день простоять будем или подерёмся?
Kingsman Tailor Идеальное время. Джентльмен только что закончил.
[Валентайн и Газель выходят из примерочной №1]
Valentine Мистер ДеВере. Какое совпадение. Вы — причина, по которой я здесь. Когда вы ушли из моего дома, я жаждал той чертовски классной куртки, что была на вас. А раз я собираюсь на Ройял Эскот, очевидно, вам нужен один из этих пингвиньих костюмов. Вот я и пришёл. А вы что тут делаете?
[Валентайн пожимает руку Эггси]
Valentine Привет, чувак. Ричмонд Валентайн.
Harry Hart Это мой новый камердинер. Я как раз знакомил его со своим портным.
Valentine Ещё одно совпадение. Я тоже.
Harry Hart У тебя была возможность подумать над моим предложением?
Valentine Определённо. Мои люди скоро с вами свяжутся. Гарантирую.
Harry Hart Совет: на Эскот обязательна цилиндр. Рекомендую Lock & Co. Hatters, Сент-Джеймс.
Valentine «Локс», как копчёная рыба?
Harry Hart Как в «заперто».
Valentine О. Иногда мне трудно вас понимать. Все вы говорите так странно.
[Допросчик допрашивает Чарли, который привязан к железнодорожным рельсам]
The Interrogator Стоит ли умирать за Кингсман?
Charlie Чт# ты несёшь! Да нет, не стоит! Чёрт! Я скажу, что хочешь, пожалуйста! Честер Кинг Артур! Артур — глава секретного шпионского агентства! Называется Кингсман! Вытащи меня отсюда!
The Interrogator Спасибо, Чарли. Очень признателен.
[Допросчик уходит]
Charlie Нет, мы так не договаривались!
[Поезд проезжает по Чарли, секция, к которой он привязан, опускается. Секция поднимается, когда Артур прибывает на место]
Arthur Я так на тебя рассчитывал. Ты — позор.
Charlie Простите. Пожалуйста, развяжите меня.
Arthur Развяжи себя сам.
[Артур уходит]
Charlie Артур-Артур, пожалуйста. Чёрт. Кто-нибудь!
[Мерлин, Харт, Эггси, Рокси и Персиваль наблюдают за сценой в комнате управления]
Merlin Галахад, Персиваль, поздравляю. Ваши кандидаты вышли в финал. По традиции у вас есть 24 часа, чтобы провести с ними время. Эггси, тебе стоит знать, что твой отец дошёл до этого этапа. Теперь нет страховок. Поняли?
[Эггси и Рокси переглядываются и кивают Мерлину]
Merlin Хорошо. Свободны.
[Агенты и кандидаты Кингсман покидают комнату. Мерлин оборачивается и включает громкую связь на железной дороге]
Merlin Чарли, время домой.
Charlie К чёрту вас! Мой с#кин отец об этом узнает!
[Эггси покидает полицейский участок]
Гарри Харт Эггси. Хочешь подвезти домой?
Гэри «Эггси» Анвин Кто ты?
Гарри Харт Человек, который тебя освободил.
Гэри «Эггси» Анвин Это не ответ.
Гарри Харт Немного благодарности не помешало бы. Меня зовут Гарри Харт, и я вручил тебе эту медаль. Твой отец спас мне жизнь.
Valentine [показывая фото трупа Ланселота] Отлично, ты не знаешь, ЦРУ не знает. Никто не знает, кто этот парень? Отлично. Честно, это нормально. Ну, не совсем нормально, но не ради этого я здесь. Чёрт, парень, ты меня знаешь. Деньги — не проблема. Я мог уйти на пенсию прямо после МИТ, свалить на какой-нибудь остров и оставить бизнес сам себе. Никто не заставлял меня пытаться спасти планету. Я хотел. Исследования по изменению климата, лоббирование, годы учёбы, миллиарды долларов, и знаешь, почему я бросил? Потому что в последний раз, когда я проверял, планета всё ещё в х... Поэтому у меня прозрение. Деньги это не решат. Эти идиоты, что зовут себя политиками, зарыли головы в песок и не стоят ни за что, кроме переизбрания. Так что я последние два года искал настоящее решение. И я его нашёл. Если ты действительно хочешь сделать мир лучше, советую внимательно слушать, потому что я сейчас всё расскажу.
Президент Продолжай, мистер Валентайн. Я слушаю.
Valentine Если только ты согласишься на все мои условия.
Valentine Ты не... остановил... чёрт!
Valentine В среднем каждый из нас тратит около двух тысяч долларов в год на мобильную связь и интернет. С удовольствием сообщаю: эти дни прошли. С завтрашнего дня каждый — мужчина, женщина и ребёнок — может получить бесплатную SIM-карту, совместимую с любым телефоном, любым компьютером, и пользоваться моей сетью бесплатно. Бесплатные звонки. Бесплатный интернет. Для всех. Навсегда.
[Когда компьютер просит активировать импланты в голове Валентина]
Мерлин Да, пожалуйста.
Valentine [из трейлера] Сволочь!
[Вэлентайн замечает, что люди в зале выглядят угрюмыми]
Valentine Что с ними не так?
Gazelle Не знаю. Может, из-за того геноцида.
Valentine Дай мне микрофон.
[Газель передаёт Вэлентайну микрофон. Вэлентайн встаёт]
Valentine Эй, все! Слушайте сюда! Что с вами, чёрт возьми? Я хочу напомнить, что сегодня — день праздника. Надо отбросить мысли о смерти и сосредоточиться на рождении. Рождении новой эпохи. Не стоит оплакивать тех, кто сегодня отдаёт жизни. Мы должны почтить их жертву и их роль в спасении человечества. Отбросьте сомнения и вину. Вы — избранные. Когда люди рассказывают детям историю про Ноев ковчег, разве Ной — злодей?
[Толпа отвечает 'нет']
Valentine Разве Бог — злодей?
[Толпа отвечает 'нет']
Valentine А животные, которые идут по двое?
[Толпа отвечает 'нет']
Valentine Конечно, нет! Вот именно! Давайте улыбнёмся. Ешьте, пейте и тусуйтесь!
Harry Hart Мне очень жаль, что мужество вашего мужа нельзя публично отметить. Надеюсь, вы понимаете это.
Michelle Unwin Как я могу понять, если вы ничего не скажете? Я даже не знала, что он не с отрядом.
Harry Hart Мне очень жаль, что я не могу сказать больше. Я хотел бы вручить вам эту медаль за храбрость. Если присмотреться, на обратной стороне есть номер. А в знак более конкретной благодарности мы хотели бы предложить вам... Назовём это услугой. Её характер выбираете вы. Просто скажите оператору: «Оксфорды, не броги». И тогда они поймут, что это вы.
Michelle Unwin Я не хочу вашей помощи!
[Отталкивая медаль]
Michelle Unwin Я хочу, чтобы мой муж вернулся!
[Всхлипы]
Michelle Unwin [Харт уходит и подходит к маленькому Эггси, который играет со снежным шаром]
Harry Hart Как тебя зовут, юноша?
Little Eggsy Эггси.
Harry Hart Привет, Эггси. Можно посмотреть?
[Эггси передаёт Харту снежный шар. Харт отдаёт Эггси медаль]
Harry Hart Ты присмотри за этим, Эггси. Хорошо?
[Эггси кивает]
Harry Hart И за мамой тоже присматривай.
[Эггси и Джей Би заходят в палату Харта]
Harry Hart Слыхал про то, что надо стучать?
Gary 'Eggsy' Unwin Только когда обчищаю место. Мерлин сказал, что ты хочешь меня увидеть.
[Джей Би лает на Харта]
Harry Hart Надеюсь, дрессировка Джей Би идёт не хуже, чем твоя.
Gary 'Eggsy' Unwin Сидеть.
[Джей Би садится]
Harry Hart Поздравляю, ты в числе шести финалистов. Результаты тестов оказались даже лучше, чем я ожидал.
[Стучат в дверь]
Harry Hart Входите.
[Входит Мерлин]
Merlin А, Эггси, нам нужно поговорить наедине. Ты свободен.
Harry Hart Чепуха. Пусть послушает. Может, что и почерпнёт.
Merlin Как скажешь. Смотри сюда.
[Мерлин показывает видео взрыва головы профессора Арнольда]
Gary 'Eggsy' Unwin Чёрт побери! Это просто ужас, Харри. Ты взорвал ему голову. Немного перебор, не думаешь?
Merlin На самом деле взрыв вызвал имплантат в его шее. Вот здесь, под шрамом.
Harry Hart Моё оборудование поймало сигнал, который его взорвал?
Merlin К счастью, да. К сожалению, IP-адрес, с которого пришёл сигнал, принадлежит корпорации Валентайн.
Harry Hart Это не очень-то наводит на след. У них миллионы сотрудников по всему миру.
Gary 'Eggsy' Unwin Этот Ричмонд Валентайн — гений.
[Удивлённые лица Харта и Мерлина]
Gary 'Eggsy' Unwin Ты что, не видел его сегодняшнее объявление?
[Эггси хватает планшет Мерлина и включает речь Валентайна по телевизору]
[Профессор Арнольд входит в лекционный зал и видит Харта]
Professor Arnold Здравствуйте. Чем могу помочь?
Harry Hart Да, у меня вопрос по антропогенной силе.
Professor Arnold [довольный] О? Правда? На самом деле это довольно интересно...
[Харт внезапно хватает профессора Арнольда за ухо]
Harry Hart Мой коллега погиб, пытаясь спасти вас, и я уверен, вы видели, как он был хорошо подготовлен. Так что предлагаю рассказать, кто вас похитил и почему отпустил.
Professor Arnold Я понятия не имею, о чём вы...
[Харт шлёпает профессора Арнольда]
Professor Arnold Мне нельзя говорить, но это было...
[Профессор Арнольд внезапно корчится от боли]
Harry Hart Боже мой, я едва тебя коснулся. Да ты мужик...
[Голова профессора Арнольда взрывается перед Хартом. Ошеломлённый Харт смотрит вправо и видит двух вооружённых нападающих. Он ставит гранату и выпрыгивает в окно]
Valentine Вот это клёвая цилиндр!
Gary 'Eggsy' Unwin Оксфорды, не броги.
Harry Hart На этом и живи, Эггси. На этом и живи.
Merlin Дамы и господа, меня зовут Мерлин. Вы собираетесь пройти, пожалуй, самое опасное собеседование в мире. Один из вас, и только один, станет следующим Ланселотом.
[Берёт сумку с кровати]
Merlin Кто-нибудь может сказать, что это такое?
[Все кандидаты, кроме Эггси, поднимают руки. Мерлин выбирает Чарли]
Merlin Да?
Charlie Мешок для трупа, сэр.
Merlin Верно. Чарли, да?
Charlie Да, сэр.
Merlin Хорошо. Сейчас каждый из вас получит мешок для трупа. Вы напишете на нём своё имя. Вы напишете данные вашего ближайшего родственника. Это будет означать, что вы осознаёте риски, с которыми столкнётесь, а также соглашаетесь на строгую конфиденциальность, нарушение которой приведёт к тому, что вы и ваш родственник окажетесь в этом мешке. Понятно?
[Все кандидаты, кроме Эггси, с непонимающим видом кивают]
Merlin Отлично. Расходимся.
[Эггси приходит в конференц-зал Kingsman]
Gary 'Eggsy' Unwin Артур, Гарри мёртв.
Arthur *Галахад* мёртв. Значит, мы только что пили за него тост.
Gary 'Eggsy' Unwin Тогда ты знаешь, что творит этот псих. Сколько на свете людей с такими SIM-картами? Валентайн может послать сигнал на любую из них, на все сразу! Если они все станут убийцами одновременно, тогда...
Arthur Именно. И благодаря записям Галахада у нас есть признание Валентайна. Разведданные переданы соответствующим органам. Наша работа завершена. И это, без сомнения, достойное наследие для нашего павшего друга.
Gary 'Eggsy' Unwin И всё?
Arthur Садись, мальчик.
[Эггси садится на место Харта]
Arthur Это... бренди 1815 года, наполеоновское, и мы пьем его только тогда, когда теряем Кингсмэна. Галахад был к тебе очень неравнодушен.
[Когда Артур тянется к графину, Эггси замечает шрам за его правым ухом — знак имплантированного в голову трансондера]
Arthur И в этот раз, думаю, нам можно... немного нарушить правила.
[После того как Артур наливает бренди в два бокала, Эггси указывает на картины на стене]
Gary 'Eggsy' Unwin Это все Кингсмэны?
[Артур поворачивается к картинам]
Arthur Да, они — основатели организации.
[Артур снова поворачивается к Эггси]
Arthur Я хочу, чтобы ты присоединился ко мне в тосте. За Галахада.
[Оба поднимают бокалы]
Gary 'Eggsy' Unwin За Галахада.
[Они пьют бренди]
Gary 'Eggsy' Unwin Гарри говорит, ты редко нарушаешь правила. Почему сейчас?
Arthur Ты хорош, Эггси. Возможно, я выдвину твою кандидатуру на место Галахада, если, конечно, мы сможем найти общий язык по некоторым политическим вопросам.
Merlin Поздравляю с выполнением первого задания. Чарли, Рокси, молодцы. Для тех, кто ещё в замешательстве: если вы сможете провести дыхательную трубку через изгиб унитаза, у вас будет неограниченный запас воздуха. Простая физика... стоит запомнить. Эггси, молодец, что заметил, что это двухстороннее зеркало.
Charlie Он, наверное, их уже достаточно видел.
Merlin Да вы можете все стереть эту ухмылку с лиц, потому что, по моему мнению, каждый из вас провалился. Вы все забыли самое главное — командную работу.
[Мерлин указывает на комнаты. Кандидаты встают и видят, что Амелия утонула.]
Gary 'Eggsy' Unwin Вот тебе и классическая армейская техника.
Merlin [падающим с неба парашютистам] Надеюсь, не придётся вас собирать. Но если придётся, и вы окажетесь в прицеле, знайте — я буду впечатлён.
Kingsman Tailor Извините, сэр, но джентльмен сейчас примеряет одежду. Вторая примерочная свободна.
Harry Hart Вторая примерочная — не место для первой ночи. Пока подождём, покажу вам третью.
[Газель накрывает трупы одеялами, затем открывает дверь, чтобы встретить Валентина с бокалом виски]
Gazelle Всё чисто.
Valentine Вот это меня понимаю.
[Валентин делает глоток виски, прежде чем подойти к профессору Арнольду]
Valentine Не переношу насилие. В прямом смысле. Увижу хоть каплю крови — всё, для меня конец. Я как...
[имитирует позу рвоты]
Valentine рвота. Слушай, прости, что тебе пришлось стать свидетелем всей этой мерзости из-за нашего незваного гостя. Но обещаю: как только я узнаю, кто он такой, мы с тобой станем лучшими друзьями.
[Гарри в церкви группы ненависти]
Руководитель церкви И я говорю вам: будьте свидетелями! Смотрите новости. Смотрите новости. СПИД! Наводнения! Кровь невинных пролита! И всё же находятся те, кто сомневается, что это гнев Божий. Наш грязный правительство поощряет содомию, разводы, аборты! И всё же некоторые продолжают сомневаться, что это дело антихриста! Вам не обязательно быть евреем, н##ром, шлюхой или атеистом, любителем науки и эволюции...
Мерлин [смотрит проповедь] Прекрасная проповедь. Видишь Валентина где-нибудь?
Руководитель церкви Итак, друзья мои, хотя Он и справедливый Бог, Он справедливо мстительный, и нет пути назад от всемогущего гнева...
Валентин Ты уверен, что мы вне зоны действия?
Валентин Мы на расстоянии больше 300 метров. Что не так?
Газель А если расчёты ошибочны?
Валентин Просто доверься мне.
Руководитель церкви ...еврей, н##р, п###ы и дьявол сжигает их вечно.
Гарри Харт Извините меня, пожалуйста.
Блондинка из церкви Куда вы идёте?
[Гарри пытается выйти из церкви]
Блондинка из церкви Эй! В чём проблема?
Гарри Харт Я католическая шл###, которая сейчас занимается сексом вне брака с моим чёрным, еврейским парнем, работающим в военной клинике по абортам. Так что, слава Сатане и приятного вам дня, мадам.
Валентин Чёрт. Он уходит. Я начинаю тест. Надеюсь, у этих уродов есть наши SIM-карты.
[руководитель церкви продолжает проповедь]
Блондинка из церкви Я настоятельно прошу вас сесть, друг мой! Просто покиньте эту церковь! Покиньте её, как неверный, которым вы являетесь! Сатана не спасёт вас теперь! Вы съедите своих детей. Вы утонете в крови Господа! Он не спасёт вас!
[когда Гарри собирается выстрелить в женщину, Валентин запускает тест, и под его воздействием Гарри стреляет в женщину, после чего все в церкви начинают нападать друг на друга]
Гэри 'Эггси' Анвин [удивлён случившимся] Святой чёрт!
Валентин Чёрт, я не могу это смотреть. Иди сюда.
[последние реплики]
Гэри «Эггси» Анвин Итак, мы тут весь день просто стоять будем или всё-таки драться?
[первые реплики]
Lancelot [по радио] Это Зеро Один Альфа. Мы обеспечили безопасность Фалкона. Повторяю, мы обеспечили безопасность Фалкона.
Harry Hart [допрашивая террориста] К тому времени, как я досчитаю до десяти, ты скажешь мне всё, что мне нужно знать. Если нет — число десять будет последним, что ты услышишь.
Harry Hart Раз. Два. Три.
[Харт стреляет террористу в обе ноги; террорист падает вперёд]
Harry Hart Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.
[террорист садится обратно, с чеку гранаты во рту]
Interrogator Граната! Сэр, отойдите!
[прыгает на террориста прямо перед взрывом гранаты]
[Гарри Харт в церкви группы ненависти.]
Church Leader И я говорю вам: свидетельствуйте! Смотрите новости. Смотрите новости. СПИД! Наводнения! Кровь невинных, пролитая! И всё же есть те, кто сомневается, что это гнев Бога. Наше грязное правительство одобряет содомию, развод, аборт! И всё же некоторые сомневаются, что это дело Антихриста! Не обязательно быть евреем, н#####, ш#### или атеистом, любящим науку эволюционистом-проповедником...
[наблюдает за проповедью]
Merlin Очаровательная проповедь. Видишь Валентина где-нибудь?
Church Leader Итак, друзья мои: хотя Он справедлив как Бог, Он — мстительный, и от всесильного гнева пути назад нет.
Gazelle Вы уверены, что мы вне зоны досягаемости?
Valentine Мы на расстоянии более 1000 футов. Что не так?
Gazelle А если расчёты неверны?
Valentine Просто доверься мне.
Church Leader …еврей, н#####, f##, и дьявол будет сжигать их во веки веков.
Harry Hart Извините, можно мне уйти?
Church Blonde Woman Эй! В чём твоя проблема?
[Гарри пытается уйти из церкви]
Harry Hart Я католическая ш####, сейчас веду внебрачный роман с моим чернокожим еврейским парнем, который работает в военной клинике по абортам. Так да здравствует сатана, и хорошего вам дня, мадам.
Valentine Ох, чёрт. Он уходит. Сейчас начну тест. Надеюсь, достаточно из этих уродов имеют наши SIM-карты.
[продолжается проповедь]
Church Leader Прошу вас присесть, дружище!
Church Blond Woman Просто уйдите из этой церкви! Уходите из неё, как неверующий, которым вы и являетесь! Сатана не сможет спасти вас сейчас! Вы будете есть своих детей! Вы утонете в крови Господа! Он не спасёт вас!
[as Harry is about to shoot the woman Valentine starts his test and Harry, under the effects of the test, shoots the woman and everyone in the church attacks each other]
[удивлён тем, что произошло]
Gary 'Eggsy' Unwin Чёрт возьми!
Valentine Ох, чёрт, не могу это смотреть. Подойди сюда.
