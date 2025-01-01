[iPad Мишель воспроизводит в пабе песню Брайана Ферри «Slave to Love»]

Dean Мишель, выключи эту хрень. У меня крышу срывает.

[Мишель собирается выключить iPad, когда приходит Эггси, теперь полноценный агент Kingsman]

Gary 'Eggsy' Unwin Мне эта песня нравится. Оставь, а, мам?

[Дин выключает iPad]

Dean Магзи вернулся. Ты наконец решил со мной поговорить, да, сынок? Или опять убежишь и будешь прикидываться, что собираешься в суд, одетый как последний лох?

Gary 'Eggsy' Unwin О, ты про это? Нет. Я знаю одного парня, который только что открыл ателье на Сэвил-Роу. Он меня взял на работу, мам. Там куча плюшек, включая дом. Заедь ко мне жить, мам. Давай.

[Мишель собирается встать, но Дин прерывает]

Dean Сядь, понял? Единственное место, где ты побываешь — это в больнице, ясно?

Michelle Unwin Оставь его в покое, Дин! Эггси, уходи, пожалуйста. Просто уйди, милый.

[Эггси разворачивается к двери]

Dean Вот и всё, делай, как мама сказала. Почему бы тебе не попросить того своего портного сшить тебе костюм курицы? Тебе бы шло, лох!

[Эггси останавливается у входной двери]

Gary 'Eggsy' Unwin Как однажды сказал хороший друг: Манеры...

[Закрывает левую дверь]

[Закрывает правую дверь]

[Запирает засов]

Poodle Дин...

Dean Заткнись, б***ь. Эггси, я засуну твои манеры тебе в твой б***ь...

[Эггси цепляет пивную кружку зонтом и швыряет в Дина, выводя его из строя. Затем подходит к остальным]