Киноафиша Фильмы Святой Цитаты из фильма Святой

Цитаты из фильма Святой

Xander «Честность» — это то, что придумали слабые, потому что они знают, что не смогут победить сильных.
Simon Templar Агент Купер. Рад вас снова видеть.
Cooper Жаль, что я не могу сказать того же.
Simon Templar Вижу, вы привели с собой друга.
Cooper Да, это моя напарница, агент Дора Ли.
Dora Lee По тому, что я успела перехватить за последние полчаса, у него полно связей с террористическими группировками и подозрительными финансами, чтобы надолго занять Службу национальной безопасности.
The Fixer В чем обвинения?
Cooper Что заставляет вас думать, что мы предъявляем обвинения? Правительство США просто хочет с вами поговорить.
Dora Lee В соответствии с разделами 1021 и 1022 Закона о национальной обороне и авторизации, который разрешает неопределённое задержание подозреваемых в терроризме.
Cooper Понимаете, мы не любим спешить без фактов.
Dora Lee Фактов, на раскрытие которых может уйти много времени.
Cooper Да. А что касается вас, мистер Темпл...
[видя, что он исчез]
Cooper Чёрт поб###!
Simon Templar Мой отец просил пощады не для себя... для своей семьи, а ты не дал ему ни капли.
The Fixer Рад, что это ты, Саймон. Так и должно быть. Но там есть не только я. Братство пойдёт за тобой.
Simon Templar Я позабочусь об этом, когда ты умрёшь.
The Fixer [пальцы дрожат, Саймон опускает пистолет] Ты не сможешь. Ты всё ещё ребёнок, для которого важна честь.
Simon Templar Я не убийца. Я темплар.
The Fixer Ты слаб, как твой отец.
Simon Templar Он не был слабым. Он впустил тебя в свой дом, а ты предал его. Но я лучше буду слабым... чем тем, кем являешься ты.
Rayt Marius Заканчивай дело, или я тебя закончу.
Simon Templar Так с дамой не разговаривают.
Rayt Marius Я с женой разговариваю, как хочу.
Patricia *Экс*-жена.
Simon Templar [удивлённо] Ты собирался это упомянуть?
Patricia Ты и не спросил.
