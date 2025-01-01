Cooper
Жаль, что я не могу сказать того же.
Cooper
Да, это моя напарница, агент Дора Ли.
Dora Lee
По тому, что я успела перехватить за последние полчаса, у него полно связей с террористическими группировками и подозрительными финансами, чтобы надолго занять Службу национальной безопасности.
The Fixer
В чем обвинения?
Cooper
Что заставляет вас думать, что мы предъявляем обвинения? Правительство США просто хочет с вами поговорить.
Dora Lee
В соответствии с разделами 1021 и 1022 Закона о национальной обороне и авторизации, который разрешает неопределённое задержание подозреваемых в терроризме.
Cooper
Понимаете, мы не любим спешить без фактов.
Dora Lee
Фактов, на раскрытие которых может уйти много времени.
Cooper
Да. А что касается вас, мистер Темпл...
[видя, что он исчез]
Cooper
Чёрт поб###!