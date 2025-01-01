Simon Templar Агент Купер. Рад вас снова видеть.

Cooper Жаль, что я не могу сказать того же.

Simon Templar Вижу, вы привели с собой друга.

Cooper Да, это моя напарница, агент Дора Ли.

Dora Lee По тому, что я успела перехватить за последние полчаса, у него полно связей с террористическими группировками и подозрительными финансами, чтобы надолго занять Службу национальной безопасности.

The Fixer В чем обвинения?

Cooper Что заставляет вас думать, что мы предъявляем обвинения? Правительство США просто хочет с вами поговорить.

Dora Lee В соответствии с разделами 1021 и 1022 Закона о национальной обороне и авторизации, который разрешает неопределённое задержание подозреваемых в терроризме.

Cooper Понимаете, мы не любим спешить без фактов.

Dora Lee Фактов, на раскрытие которых может уйти много времени.

Cooper Да. А что касается вас, мистер Темпл...

[видя, что он исчез]