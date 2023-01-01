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Перед полуночью
Награды и номинации фильма Перед полуночью
Before Midnight
Перед полуночью
2013 / США
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7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Перед полуночью
Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Оскар 2014
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
В прокате
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