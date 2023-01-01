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Перед полуночью Перед полуночью
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Before Midnight Перед полуночью 2013 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Перед полуночью

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
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