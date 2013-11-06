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11.6
11.6, 2013: актеры и роли
11.6
11.6
2013 / Франция
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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11.6, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филипп Годо
Philippe Godeau
В ролях
Франсуа Клюзе
Franсois Cluzet
Жоан Либеро
Корина Масьеро
Corinne Masiero
Лайонел Астье
Мохамед Махтуми
Жан-Клод Лека
Jean-Claude Lecas
Були Ланнерс
Bouli Lanners
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