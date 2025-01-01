Меню
Nicole Если бы я показала вам фотографии, связанные с моей работой, большинство из вас бы заплакали. Ужасная правда в том, что в моей профессии нет счастливых концовок. Есть только истории, которые просто обрываются. В хороший день я ловлю отбросы общества. В хороший день я помогаю сломанному молодому человеку сделать шаг вперёд на очень долгом пути через такой кошмар, который разрушил бы этот прекрасный ужин. Слушайте. Вы не хотите меня в своей жизни. Вы никогда не захотите, чтобы я вмешивалась. Не с вашим ребёнком. Так что, пожалуйста, выписывайте крупные чеки, и, может быть, никто из вас больше никогда меня не увидит.
Vince Вот почему женские часы делают такими маленькими — чтобы нельзя было увидеть, который час.
Vicky Знаешь, от одного профессионала другому. Жаль, что я не встретила кого-то вроде тебя, когда была маленькой.
Nicole Разница между подростком, находящимся в трудной ситуации, и молодым человеком с целой жизнью впереди — это забота и внимание.
Jeffrey [о Мэтью] Эй. Он мне кого-то напоминает.
Nicole Кто-то из твоего прошлого?
Jeffrey Да, из моего прошлого.
Nicole Это настоящее.
Nicole Почему ты ушла из перспективной карьеры в отделе убийств, чтобы прийти в мой отдел?
Jeffrey Ну, я подумал, что это почти те же навыки. Только здесь я наконец-то имею дело с живыми жертвами.
Nicole Каков у тебя опыт общения с детьми?
Jeffrey Ну, я сам когда-то был ребенком.
[посмеивается]
Cass Наверное, для мамы сейчас самое тяжёлое — не знать, о чём я мечтаю. Или даже то, что я вообще жив и могу мечтать.
Tina Вот что случилось, когда ты оставил её одну. Эти твари пришли и забрали её, а теперь она сидит с улыбкой и разговаривает с другими малышами, а потом они приходят и забирают их. Вот что с ней случилось, когда ТЫ оставил её одну!
Cass [запись] Под этой подушкой ты найдёшь мой крошечный зубок. Пока я сплю там, где рождаются сны, давай посмотрим, сможем ли мы совершить эту сделку. Деньги за зубы. Кажется странным менять их на деньги. Но это то, что мы все делаем. Или делали.
Jeffrey [фотографирует машину Мэттью, заполненную детскими вещами] Эй, что это за алтарь тут, чувак?
[Мэттью бьёт его]
[первые реплики]
Mika Может быть. Только на этот раз. Дай мне немного подумать, ладно?
Nicole Ты уже знаком с Фрэнком. Он... старой закалки.
Frank Молод душой.
Teddy Да, но в остальном старый.
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
