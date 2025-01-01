NicoleЕсли бы я показала вам фотографии, связанные с моей работой, большинство из вас бы заплакали. Ужасная правда в том, что в моей профессии нет счастливых концовок. Есть только истории, которые просто обрываются. В хороший день я ловлю отбросы общества. В хороший день я помогаю сломанному молодому человеку сделать шаг вперёд на очень долгом пути через такой кошмар, который разрушил бы этот прекрасный ужин. Слушайте. Вы не хотите меня в своей жизни. Вы никогда не захотите, чтобы я вмешивалась. Не с вашим ребёнком. Так что, пожалуйста, выписывайте крупные чеки, и, может быть, никто из вас больше никогда меня не увидит.
VinceВот почему женские часы делают такими маленькими — чтобы нельзя было увидеть, который час.
VickyЗнаешь, от одного профессионала другому. Жаль, что я не встретила кого-то вроде тебя, когда была маленькой.
NicoleРазница между подростком, находящимся в трудной ситуации, и молодым человеком с целой жизнью впереди — это забота и внимание.
CassНаверное, для мамы сейчас самое тяжёлое — не знать, о чём я мечтаю. Или даже то, что я вообще жив и могу мечтать.
TinaВот что случилось, когда ты оставил её одну. Эти твари пришли и забрали её, а теперь она сидит с улыбкой и разговаривает с другими малышами, а потом они приходят и забирают их. Вот что с ней случилось, когда ТЫ оставил её одну!
Cass[запись]Под этой подушкой ты найдёшь мой крошечный зубок. Пока я сплю там, где рождаются сны, давай посмотрим, сможем ли мы совершить эту сделку. Деньги за зубы. Кажется странным менять их на деньги. Но это то, что мы все делаем. Или делали.
Jeffrey[фотографирует машину Мэттью, заполненную детскими вещами]Эй, что это за алтарь тут, чувак?
[Мэттью бьёт его]
[первые реплики]
MikaМожет быть. Только на этот раз. Дай мне немного подумать, ладно?
NicoleТы уже знаком с Фрэнком. Он... старой закалки.