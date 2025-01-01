Если бы я показала вам фотографии, связанные с моей работой, большинство из вас бы заплакали. Ужасная правда в том, что в моей профессии нет счастливых концовок. Есть только истории, которые просто обрываются. В хороший день я ловлю отбросы общества. В хороший день я помогаю сломанному молодому человеку сделать шаг вперёд на очень долгом пути через такой кошмар, который разрушил бы этот прекрасный ужин. Слушайте. Вы не хотите меня в своей жизни. Вы никогда не захотите, чтобы я вмешивалась. Не с вашим ребёнком. Так что, пожалуйста, выписывайте крупные чеки, и, может быть, никто из вас больше никогда меня не увидит.