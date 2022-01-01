Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Красная Шапочка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Королева ночи
Кадры из фильма «Королева ночи»
Queen of the Night
Королева ночи
2014 / Канада
5.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Кадры из фильма «Королева ночи»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Красная Шапочка
Написать отзыв
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Три тысячи лет желаний
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Джиперс Криперс: Возрожденный
Рецензия
Отзывы
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Барракуда
Написать отзыв
2022, США, боевик, триллер
Время между нами
Написать отзыв
2022, США, музыка, мелодрама, фантастика
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Дитя погоды
Рецензия
Отзывы
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Воронья лощина
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Календарь ма(й)я
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, детский, приключения
Барбоскины Team
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Related video
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике