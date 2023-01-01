Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Станция «Фрутвейл» Станция «Фрутвейл»
Киноафиша Фильмы Станция «Фрутвейл» Станция «Фрутвейл», 2013: актеры и роли
Fruitvale Station Станция «Фрутвейл» 2013 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Станция «Фрутвейл», 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Куглер Райан Куглер Ryan Coogler
В ролях
Чад Майкл Мюррэй Чад Майкл Мюррэй Chad Michael Murray Кевин Дюран Кевин Дюран Kevin Durand Майкл Б. Джордан Майкл Б. Джордан Michael B. Jordan Октавия Спенсер Октавия Спенсер Octavia Spencer Ана О’Райли Ана О’Райли Ahna O'Reilly Мелони Диас Мелони Диас Melonie Diaz Махал Монтойя Mahal Montoya
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Related video
Дедушка сыграл мальчика: хуже этого Пьера Безухова сложно даже представить
Гузееву довели до слез: лишь двум артистам удалось добиться невозможного
Тест: сможете найти все пасхалки на этих кадрах из мультфильмов Pixar?
Ему 59 лет, ей — 23: эту молодую актрису называют новой музой Машкова
Самая чувственная актриса СССР: американцы зря умоляли эту красавицу сыграть Каренину
Точно не таким представляли: этот лысый актер уже много лет озвучивает коня Юлия в «Трех богатырях»
Скитался по коммуналкам и занимал деньги: не поверите, что скрывал Михалков
Богатые будут плакать: предсказание Ванги про 2024 год одновременно пугает и радует
Худший советский фильм по мнению народа: за него Ливанову должно быть стыдно
Эту фразу вы постоянно слышите от Стрельцов: это наглая ложь
Одна красивее другой: почему Брекоткин из «Уральских пельменей» тушуется, когда говорит с дочками
Самый скандальный фильм СССР: после выхода ленты даже умер режиссер
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше