Бернард Франклин[на кассете]Франклин, чего мы так боимся? В жизни даётся только один шанс. Нет второго дубля. Время, потраченное зря, — это потерянное время. Прошлое — призрак. Будущее — мечта. Есть только настоящий момент. Нам нужно простить друг друга, Франклин. Простить и идти дальше, потому что мы все нелепо несовершенны. И нам нужно найти место, которое мы назовём домом. Место, где мы любимы и чувствуем себя в безопасности. Теперь я вижу это ясно. Неважно, живёшь ли ты в маленькой квартире или в огромном особняке на холме. Неважно, в психушке ты или на солнечном пляже в Сен-Круа. Всё это в твоей голове. Каждый момент твоей жизни — это то, что ты из него делаешь. Боль. Любовь. Страх. Счастье. Ты выбираешь, что чувствовать. Так выбери быть счастливым, Франклин. Выбери быть счастливым! Потому что счастье — это состояние ума.
SimoneПо крайней мере, у меня есть план. А у тебя какая большая цель? Всё, что я вижу — это торчка, который работает в ларьке.
Tommy BallsВ обществе потребления я — в самом центре событий.
Bernard Franklin[на аудиокассете]У Бога было бы намного больше авторитета, если бы Он не выбирал сумасшедших в посланцы. Франклин, здравый смысл — это пустая трата для нормальных.
Bernard FranklinВ книге доктора Менноса написано, что мой мозг забит, эм... эмоциональным холестерином. Что мне нужно тренировать более сильные мысли.
Franklin Franklin[ключ выпадает из конверта]Что ты мне на этот раз оставил, брат? Ещё одну загадку?
Franklin FranklinКаждый день Бернард присылает мне конверт с одной кассетой и набором обрезанных ногтей.
Mrs. BallisteriТе парни, с которыми ты тянешь травку, не твои друзья, Томас. Эти шлюхи, с которыми ты водишься, они тебя не любят. Никому нет до тебя дела так, как мне. Ты мой сын. Ты — часть меня. Ты вышел из моей жопы!
SimoneТы не такой уж и отвратительный для старика.