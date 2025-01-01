[последние слова]

[на кассете]

Франклин, чего мы так боимся? В жизни даётся только один шанс. Нет второго дубля. Время, потраченное зря, — это потерянное время. Прошлое — призрак. Будущее — мечта. Есть только настоящий момент. Нам нужно простить друг друга, Франклин. Простить и идти дальше, потому что мы все нелепо несовершенны. И нам нужно найти место, которое мы назовём домом. Место, где мы любимы и чувствуем себя в безопасности. Теперь я вижу это ясно. Неважно, живёшь ли ты в маленькой квартире или в огромном особняке на холме. Неважно, в психушке ты или на солнечном пляже в Сен-Круа. Всё это в твоей голове. Каждый момент твоей жизни — это то, что ты из него делаешь. Боль. Любовь. Страх. Счастье. Ты выбираешь, что чувствовать. Так выбери быть счастливым, Франклин. Выбери быть счастливым! Потому что счастье — это состояние ума.