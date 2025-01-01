Меню
[последние слова]
Бернард Франклин [на кассете] Франклин, чего мы так боимся? В жизни даётся только один шанс. Нет второго дубля. Время, потраченное зря, — это потерянное время. Прошлое — призрак. Будущее — мечта. Есть только настоящий момент. Нам нужно простить друг друга, Франклин. Простить и идти дальше, потому что мы все нелепо несовершенны. И нам нужно найти место, которое мы назовём домом. Место, где мы любимы и чувствуем себя в безопасности. Теперь я вижу это ясно. Неважно, живёшь ли ты в маленькой квартире или в огромном особняке на холме. Неважно, в психушке ты или на солнечном пляже в Сен-Круа. Всё это в твоей голове. Каждый момент твоей жизни — это то, что ты из него делаешь. Боль. Любовь. Страх. Счастье. Ты выбираешь, что чувствовать. Так выбери быть счастливым, Франклин. Выбери быть счастливым! Потому что счастье — это состояние ума.
Simone По крайней мере, у меня есть план. А у тебя какая большая цель? Всё, что я вижу — это торчка, который работает в ларьке.
Tommy Balls В обществе потребления я — в самом центре событий.
Bernard Franklin [на аудиокассете] У Бога было бы намного больше авторитета, если бы Он не выбирал сумасшедших в посланцы. Франклин, здравый смысл — это пустая трата для нормальных.
Bernard Franklin В книге доктора Менноса написано, что мой мозг забит, эм... эмоциональным холестерином. Что мне нужно тренировать более сильные мысли.
Franklin Franklin [ключ выпадает из конверта] Что ты мне на этот раз оставил, брат? Ещё одну загадку?
Franklin Franklin Каждый день Бернард присылает мне конверт с одной кассетой и набором обрезанных ногтей.
Tommy Balls Сегодня мне надо работать.
Mrs. Ballisteri Что? В магазине у дома? Чтобы снять эту халупу и купить свои наркотики!
Tommy Balls Ну, наркотики и халупы не бесплатные, мама!
Detective O'Grady Итак, вот что у нас есть. Физические доказательства указывают на то, что субъект воткнул себе нож в грудь. Отвёрткой. Плоской.
Burt Walnut Понятно.
Detective O'Grady Он прилепил руку к рукоятке изолентой. Обычной.
Mrs. Ballisteri Не вмешивайте Иисуса в это!
Mrs. Ballisteri Те парни, с которыми ты тянешь травку, не твои друзья, Томас. Эти шлюхи, с которыми ты водишься, они тебя не любят. Никому нет до тебя дела так, как мне. Ты мой сын. Ты — часть меня. Ты вышел из моей жопы!
Simone Ты не такой уж и отвратительный для старика.
Franklin Franklin Правда? Спасибо.
Simone Тебе что, около пятидесяти?
Franklin Franklin Тридцать два.
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
