Киноафиша Фильмы Лекарь: Ученик Авиценны Цитаты из фильма Лекарь: Ученик Авиценны

Цитаты из фильма Лекарь: Ученик Авиценны

Ibn Sina Потому что бояться нечего. Смерть — всего лишь порог, который нам всем предстоит перейти... в тишину, после последнего удара сердца... уносимые последним выдохом... в вечный покой...
Ibn Sina Это бремя, которое должен научиться нести каждый врач. Нельзя смотреть на смерть как на врага.
Rob Cole Чем же тогда? Другом?
Ibn Sina [глядя в небо] Я вычислил орбиты всех этих звезд и планет. Написал тома с расчетами. Но едва коснулся настоящих тайн творения.
Rob Cole Разве не раздражает, что столько всего неизвестно?
Ibn Sina Нет. Это вызывает у меня трепет. Как же бледен и скучен был бы этот мир без тайны.
Rob Cole Я не хочу всю жизнь лечить бородавки. Не хочу вырывать зубы и продавать конскую мочу как чудо-средство. Я хочу научиться лечить катаракту, чуму и все остальные болезни.
Ibn Sina Ты, кажется, больше интересуешься медициной, чем мои другие пациенты.
Rob Cole Я пришёл учиться у Авиценны.
Ibn Sina Правда?
Rob Cole Мне говорили, что он величайший врач на свете.
Ibn Sina Нет, он не настолько велик. Весьма обычный, если честно.
Rob Cole Ты его знаешь?
Ibn Sina С каждым днём узнаю его всё лучше.
Quasim Сделаешь одолжение? Когда меня не станет, отнеси моё тело в башню и оставь птицам.
Rob Cole Ты не хочешь, чтобы тебя похоронили или кремировали?
Quasim Мы, зороастрийцы, оставляем тела стервятникам. Они очищают наши души от земных останков.
Rob Cole А как насчёт воскресения?
Quasim Мусульмане, иудеи, христиане сомневаются в бессмертии души. Они хотят забрать с собой кости, на всякий случай.
Rob Cole То есть тело для тебя ничего не значит?
Quasim Зачем Богу заботиться о доме, если он может получить плод внутри?
Ibn Sina Как оно выглядит?
Rob Cole Внутри?
Ibn Sina [кивает]
Rob Cole Оно одновременно... прекрасно... и страшно.
Ibn Sina Продолжай.
Rob Cole Я видел сердце!
Ibn Sina Опиши его.
Rob Cole У него две камеры, разделённые непроходимой стеной.
Ibn Sina Так как же кровь попадает с одной стороны на другую?
Rob Cole Через лёгкие, я думаю.
Ibn Sina Значит, все наши теории о кровообращении человека... ошибочны.
Rob Cole Учитель, ничто не так, как в книгах! Ничего!
Rebecca Во сне, когда я была в жару, мне снилось, что мы муж и жена. У нас были дети... Четверо!
Rob Cole Мы что, по городу на парикмахерской тележке катались?
Rebecca [улыбается] Нет, мы жили в большом городе. Там, где ты построил медресе!
Rob Cole В одиночку?
Rebecca Я помогала.
Rob Cole Чума не выбирает — богатый ты или бедный, простой человек или дворянин, глава государства. Но она добралась до Исфахана. Ни одна стена, какой бы толстой она ни была, не остановит её.
Shah Ala ad Daula Ты мне угрожаешь, англичанин?
Rob Cole Это не угроза, мой господин. Это обещание.
Rob Cole Когда пришла чума, ты был так же бессилен, как берег перед наступающим морем. Прилив накрыл нас и унес наших людей, и мы не могли ничего сделать, чтобы остановить это.
Ibn Sina Ты требуешь от медицины то, что может совершить только Аллах. Или Яхве.
Rob Cole Ты никогда не сомневаешься в своём призвании?
Ibn Sina Каждое утро и каждый вечер. А между тем я работаю так усердно, что некогда думать об этом.
Rob Cole Я уже по нему скучаю.
Rebecca Нет. Никто не умер. Пока мы все помним их, их дух живёт. Но это зависит от тебя — сохранить его живым.
Rob Cole Как мне это сделать?
Rebecca Стань великим врачом.
Rob Cole Да помилует меня Господь! Благослови меня в моём долгом и опасном пути. Пусть волны не поглотят меня, пусть морские чудовища не съедят. Пусть разбойники не перережут мне горло, а волки не растерзают живьём. Пусть я не умру с голоду и не заблужусь в тёмных лесах и холодных горах. И пусть Иисус простит меня за то, что я отрекусь от веры и оскверню себя грехом, чтобы служить твоему творению и славе.
Rob Cole У тебя там целая толпа девиц ждёт. Сколько их там было, опять?
Karim Говорят, то 99, то 20. А у тебя как?
Rob Cole Ни одной.
Karim Ни одной? Тогда какой смысл умирать?
Rob Cole [после операции] Мой господин, чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить, вы должны отдыхать.
Shah Ala ad Daula Час моей смерти уже близок. Благодаря вам, ангел смерти не найдёт меня в постели, как трясущегося старика, а на поле боя, как короля.
Title Card В тёмные века искусство врачевания, развитое в римскую эпоху, было почти забыто в Европе. Нет ни врачей, ни больниц — лишь странствующие цирюльники с очень скудными знаниями. В то же время на другом конце света медицинская наука процветает.
Rob Cole Вовремя на занятие, Карим. Что случилось? Твой отец понял, что учёба — это не просто покупка книг?
Karim Нельзя прийти вовремя на занятие, если ты вообще не ложился спать.
Rob Cole Разбудите аптекаря! Принесите мою сумку! Бегом...
Despina Куда он идёт?
Ibn Sina Спасти тебе жизнь.
Rob Cole Они умрут!
Ibn Sina Мы будем бороться за каждую жизнь. Ты меня слышишь? За каждую.
Шах Ала ад-Даула [курит опиум] Только путь излишеств ведёт к дворцу мудрости.
[последние слова]
Barber Что случилось? В этой дыре больше никто не болеет?
Young Boy Все больные теперь в больнице.
Barber Что?
Young Boy Больница. Построена врачом с Востока.
Barber Каким врачом с Востока?
Young Boy Врачом Коулем!
Barber Коуль?
Young Boy Он, его жена и куча евреев. Они лечат всё, что угодно.
Barber Мальчишка! Вот.
[монеты]
Barber Веди меня. Рассказывай!
Young Boy Я туда из-за температуры. Тебе дают мягкую постель, горячее есть и волшебные лекарства. Кто-то играет музыку.
Barber И что дальше?
Young Boy Врач Коуль приходит к тебе каждый вечер. Если попросишь — жонглирует и рассказывает невероятные истории. Про львов, про лошадей с большими горбами и про соколов, которые могут расколоть человеку череп клювом.
Barber А его жена, какая она... какая?
Young Boy Обалденная.
Barber Что ты понимаешь? Тебе что, девять?
Young Boy Мне десять!
[они уходят, разговаривая]
Ibn Sina В своих снах... я надеялся, что через тысячу лет здесь всё ещё будут учиться студенты... и чтить мою память. Такая тщеславие заслуживает быть сожжённым дотла.
Rob Cole [смотрит на Исфахан на карте мира] Сколько времени мне понадобится, чтобы туда добраться?
Jew in Caravan Больше года. Сначала нужно добраться до южного побережья Англии, потом переправиться через Ла-Манш, пройти пешком через Францию и плыть на паруснике вдоль африканского побережья. Затем вы попадёте в Египет. И там... вас убьют.
Rob Cole Почему?
Jew in Caravan Отсюда начинается мусульманский мир. Аравия, Персия... Но христиан везде изгнали, только нас, евреев, терпят. Мои соболезнования. Ты поклоняешься не тому Богу.
Karim Кем ты запомнишь меня, англичанин? Другом или тираном?
Rob Cole И тем, и другим.
Mirdin Бог даёт нам жизнь, и Бог её забирает.
Rob Cole Почему он всегда берёт больше, чем даёт?
Karim Мой отец считал, что чувства и эмоции недостойны настоящего правителя. В детстве, чтобы изгнать их из моего сердца, он водил меня на казни. Я видел, как приговорённые молят о пощаде. Я наблюдал, как рои мух пожирают дергающиеся трупы. Но со временем я привык к этому зрелищу, запаху и крикам. Со временем я перестал чувствовать что-либо. Мой отец добился своего — смерть стала для меня предметом объективного изучения.
Karim А теперь я — Шах, властитель всего, что вижу. Король, который ничего не чувствует.
[первые реплики]
Barber [выступает перед толпой] Вперёд и назад, вверх и вниз, слева направо, больше ста лет. Но нигде мне не доводилось видеть толпу с такими красавицами, как здесь, в вашем прекрасном Раф-Довендере. Почему мне особенно нравится здесь? Потому что... я всегда несу здесь лучшие яйца.
Barber [начинает имитировать курицу, затем достаёт яйцо]
Barber Если тебе не нравится, как я выгляжу, не надо было с твоей метлы падать, старуха.
Barber Вы говорите о Иисусе Христе, нашем Спасителе. Он ни черта не еврей!
