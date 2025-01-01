Quasim Сделаешь одолжение? Когда меня не станет, отнеси моё тело в башню и оставь птицам.

Rob Cole Ты не хочешь, чтобы тебя похоронили или кремировали?

Quasim Мы, зороастрийцы, оставляем тела стервятникам. Они очищают наши души от земных останков.

Rob Cole А как насчёт воскресения?

Quasim Мусульмане, иудеи, христиане сомневаются в бессмертии души. Они хотят забрать с собой кости, на всякий случай.

Rob Cole То есть тело для тебя ничего не значит?