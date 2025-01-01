Rob ColeДа помилует меня Господь! Благослови меня в моём долгом и опасном пути. Пусть волны не поглотят меня, пусть морские чудовища не съедят. Пусть разбойники не перережут мне горло, а волки не растерзают живьём. Пусть я не умру с голоду и не заблужусь в тёмных лесах и холодных горах. И пусть Иисус простит меня за то, что я отрекусь от веры и оскверню себя грехом, чтобы служить твоему творению и славе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rob ColeУ тебя там целая толпа девиц ждёт. Сколько их там было, опять?
Rob Cole[после операции]Мой господин, чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить, вы должны отдыхать.
Shah Ala ad DaulaЧас моей смерти уже близок. Благодаря вам, ангел смерти не найдёт меня в постели, как трясущегося старика, а на поле боя, как короля.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Title CardВ тёмные века искусство врачевания, развитое в римскую эпоху, было почти забыто в Европе. Нет ни врачей, ни больниц — лишь странствующие цирюльники с очень скудными знаниями. В то же время на другом конце света медицинская наука процветает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rob ColeВовремя на занятие, Карим. Что случилось? Твой отец понял, что учёба — это не просто покупка книг?
KarimНельзя прийти вовремя на занятие, если ты вообще не ложился спать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rob ColeРазбудите аптекаря! Принесите мою сумку! Бегом...
Young BoyВрач Коуль приходит к тебе каждый вечер. Если попросишь — жонглирует и рассказывает невероятные истории. Про львов, про лошадей с большими горбами и про соколов, которые могут расколоть человеку череп клювом.
Ibn SinaВ своих снах... я надеялся, что через тысячу лет здесь всё ещё будут учиться студенты... и чтить мою память. Такая тщеславие заслуживает быть сожжённым дотла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rob Cole[смотрит на Исфахан на карте мира]Сколько времени мне понадобится, чтобы туда добраться?
Jew in CaravanБольше года. Сначала нужно добраться до южного побережья Англии, потом переправиться через Ла-Манш, пройти пешком через Францию и плыть на паруснике вдоль африканского побережья. Затем вы попадёте в Египет. И там... вас убьют.
KarimМой отец считал, что чувства и эмоции недостойны настоящего правителя. В детстве, чтобы изгнать их из моего сердца, он водил меня на казни. Я видел, как приговорённые молят о пощаде. Я наблюдал, как рои мух пожирают дергающиеся трупы. Но со временем я привык к этому зрелищу, запаху и крикам. Со временем я перестал чувствовать что-либо. Мой отец добился своего — смерть стала для меня предметом объективного изучения.
KarimА теперь я — Шах, властитель всего, что вижу. Король, который ничего не чувствует.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Barber[выступает перед толпой]Вперёд и назад, вверх и вниз, слева направо, больше ста лет. Но нигде мне не доводилось видеть толпу с такими красавицами, как здесь, в вашем прекрасном Раф-Довендере. Почему мне особенно нравится здесь? Потому что... я всегда несу здесь лучшие яйца.
Barber[начинает имитировать курицу, затем достаёт яйцо]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BarberЕсли тебе не нравится, как я выгляжу, не надо было с твоей метлы падать, старуха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BarberВы говорите о Иисусе Христе, нашем Спасителе. Он ни черта не еврей!