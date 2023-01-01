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Лекарь: Ученик Авиценны Лекарь: Ученик Авиценны
Киноафиша Фильмы Лекарь: Ученик Авиценны Лекарь: Ученик Авиценны, 2013: актеры и роли
The Physician Лекарь: Ученик Авиценны 2013 / Германия
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20 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Лекарь: Ученик Авиценны, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филипп Штольцль Филипп Штольцль Philipp Stölzl
В ролях
Том Пэйн Том Пэйн Tom Payne Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Оливье Мартинес Оливье Мартинес Olivier Martinez Эмма Ригби Эмма Ригби Emma Rigby Майкл Джибсон Майкл Джибсон Michael Jibson Доминик Мур Dominic Moore Фахри Огюн Ярдим Фахри Огюн Ярдим Fahri Ogün Yardim Элиас ЭмБарек Элиас ЭмБарек Elyas M'Barek Макрам Хури Макрам Хури Makram Khoury
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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