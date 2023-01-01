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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Лекарь: Ученик Авиценны
Лекарь: Ученик Авиценны, 2013: актеры и роли
The Physician
Лекарь: Ученик Авиценны
2013 / Германия
Трейлер
7.7
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Лекарь: Ученик Авиценны, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филипп Штольцль
Philipp Stölzl
В ролях
Том Пэйн
Tom Payne
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Оливье Мартинес
Olivier Martinez
Эмма Ригби
Emma Rigby
Майкл Джибсон
Michael Jibson
Доминик Мур
Dominic Moore
Фахри Огюн Ярдим
Fahri Ogün Yardim
Элиас ЭмБарек
Elyas M'Barek
Макрам Хури
Makram Khoury
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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