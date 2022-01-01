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Зимняя война Зимняя война
Киноафиша Фильмы Зимняя война Зимняя война, 1989: актеры и роли
Talvisota Зимняя война 1989 / Финляндия
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Зимняя война, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пекка Парикка
В ролях
Танели Мякеля Taneli Mäkelä Веса Вьерикко Тимо Торикка Хейкки Паавилайнен Антти Райвио Самули Эдельман Эско Коверо Мартти Суосало Martti Suosalo Маркку Хухтамо Матти Оннисмяа Конста Мякеля Konsta Mäkelä
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