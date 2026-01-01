Оповещения от Киноафиши
Маркку Хухтамо
Markku Huhtamo
Маркку Хухтамо
Markku Huhtamo
Дата рождения
10 августа 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Рованиеми, Финляндия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Зимняя война
(1989)
7.6
Год зайца
(1977)
7.7
Зимняя война
Talvisota
драма, военный, исторический
1989, Финляндия
7.6
Год зайца
Jäniksen vuosi
драма, комедия
1977, Финляндия
