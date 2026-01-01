Оповещения от Киноафиши
Маркку Хухтамо
Киноафиша Персоны Маркку Хухтамо

Маркку Хухтамо

Markku Huhtamo

Дата рождения
10 августа 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Рованиеми, Финляндия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Зимняя война 7.7
Зимняя война (1989)
Год зайца 7.6
Год зайца (1977)

Фильмография Маркку Хухтамо

Жанр
Год
Зимняя война 7.7
Зимняя война Talvisota
драма, военный, исторический 1989, Финляндия
Год зайца 7.6
Год зайца Jäniksen vuosi
драма, комедия 1977, Финляндия
