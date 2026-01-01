Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Придорожная закусочная

Награды и номинации фильма Придорожная закусочная 1989

Золотая малина 1990 Золотая малина 1990
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
