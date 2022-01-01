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Придорожная закусочная Придорожная закусочная
Киноафиша Фильмы Придорожная закусочная Придорожная закусочная, 1989: актеры и роли
Road House Придорожная закусочная 1989 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Придорожная закусочная, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роуди Херрингтон Rowdy Herrington
В ролях
Патрик Суэйзи Патрик Суэйзи Patrick Swayze Келли Линч Kelly Lynch Сэм Эллиотт Сэм Эллиотт Sam Elliott Бен Газзара Бен Газзара Ben Gazzara Маршалл Р. Тиг Marshall Teague Джули Майклс Ред Уэст Red West
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Главная роль
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