Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Джобс: Империя соблазна Цитаты из фильма Джобс: Империя соблазна

Цитаты из фильма Джобс: Империя соблазна

[последние строки]
Steve Jobs [дикторский текст] За тех, кто не вписывается в рамки. За неудачников, бунтарей, за смутьянов, за круглые колышки в квадратных отверстиях, за тех, кто видит мир иначе. Они не любят правила и не чтут статус-кво. Их можно цитировать, с ними можно спорить, их можно восхвалять или клеймить. Единственное, чего нельзя — это игнорировать. Потому что они меняют мир — они двигают человечество вперёд. И хотя некоторые считают их сумасшедшими, мы видим в них гениев. Потому что те, кто достаточно сумасшедший, чтобы думать, что может изменить мир — именно они это и делают.
[говорит напрямую]
Steve Jobs Как тебе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Jobs [рассказчик] Когда вы растёте, вам обычно говорят, что мир таков, каков есть, и ваша жизнь — просто жить в этом мире и стараться не врезаться в стены слишком сильно. Но это очень ограниченная жизнь. Жизнь может быть намного шире, когда вы открываете один простой факт. А именно, что всё вокруг вас, что вы называете жизнью, создано людьми, которые не умнее вас. И вы можете изменить это. Вы можете влиять на это. Вы можете создавать свои собственные вещи, которыми смогут пользоваться другие. Чтобы сбросить это ошибочное представление, что жизнь просто есть, и вы просто будете в ней жить, вместо того чтобы принять её. Изменить её, улучшить её. Оставить на ней свой след. И как только вы это поймёте, вы уже никогда не будете прежним.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Jobs Собирай свои шм# и вали! Ты уволен.
Francis Что? Ты меня увольняешь?
Steve Jobs Нет! Я тебя УЖЕ уволил!... Почему ты всё ещё здесь?
Bill Atkinson Стив, он, он был нашим лучшим программистом в отделе.
Steve Jobs Он лучший программист, которому насрать на нашу идею.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ed Woolard Если хочешь вернуть то, что потерял, сейчас самое время.
Steve Jobs Я ничего не терял. У меня это украли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gareth Chang [уволив старых руководителей Apple] Что мы теперь будем делать?
Steve Jobs Мы собираемся оставить след во вселенной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Jobs [команде Macintosh] Я не хочу больше слышать от вас, что вы не можете сделать это быстрее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Wozniak Я просто хотел быть одним из ребят. И из всех, кого я знал, ты был самый крутой. Ты был умным, быстрым на соображение. Это был мой шанс заняться тем, что я люблю. И делать это ради удовольствия. Вот чего я всегда хотел. Я думал, ты тоже этого хочешь. С тобой что-то происходит, Стив.
[начинает отходить]
Steve Jobs Я взрослею, Воз.
Steve Wozniak Нет. Ты нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Jobs Так что это команда Macintosh.
Bill Atkinson Ага.
[испуганно]
Bill Atkinson Ё-моё!
Steve Jobs Нет, это просто Стив.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arthur Rock [о Джоне Скалли] Что, чёрт возьми, заставляет тебя думать, что ты сможешь его переманить? Почему он вообще должен уйти из Pepsi?
Steve Jobs Никто не помнит лучшего продавца газировки в мире.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Sculley Ты можешь сделать отличный продукт. Но нужно убедить людей, что то, что ты продаёшь — это нечто большее. Мы не продаём компьютеры. Мы продаём то, что люди смогут сделать с помощью компьютера. Инструмент для разума. И это, дамы и господа, — безгранично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Wozniak Никто не хочет покупать компьютер. Никто!
Steve Jobs Как человек может знать, чего он хочет, если он даже никогда это не видел?
Steve Wozniak А?
Steve Jobs Мы собираемся на Homebrew...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Стив Возняк Как насчёт "Enterprise Computers"?
Стив Джобс Нет! Ни одной звёздной империи, клянусь, я скину эту машину с обрыва.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Jobs [после пробы Macintosh] Он потрясающий.
[некоторые из его команды смеются]
Steve Jobs Нет, он не просто потрясающий... Он чёртовски потрясающий.
[аплодисменты]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Jobs Добро пожаловать в Apple Computer.
Rod Holt Ладно, покажи мне этот революционный кусок д****.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Стив Возняк Сейчас мы не можем позволить себе платить троим.
Стив Джобс Мы не можем платить *себе*, если не добьёмся результата. И не переживай за Криса, он просто ребёнок. Он просто хочет помочь.
Стив Возняк Ты всего лишь ребёнок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jonathan Ive Стив, мы рады, что ты вернулся.
Steve Jobs Я не вернулся.
Steve Jobs [уходя] Пока...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Jobs Я очень рад, что сегодня мы можем представить вам нечто действительно особенное. В этом году, включая линейки iMac и PowerBook, мы продали более 3 миллионов устройств.
[аплодисменты]
Steve Jobs Ну вот и всё.
[громкий смех в зале]
Steve Jobs Но, эээ, может, есть ещё кое-что.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Jobs [Биллу Гейтсу по телефону] Позволь мне объяснить это предельно ясно, Билл, чтобы когда я закончу, ты всё ещё мог видеть сквозь эти твои толстые претенциозные очки, ты психопатичный, безыдейный преступник! Ты украл... моё программное обеспечение!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arthur Rock Macintosh — это даже не игрушка. Это шутка. IBM уже перешли на мини-DECs, и нам тоже пора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Terrell Ладно, Стив. Я попробую продать. Но если не получится, новый заказ не сделаю.
Steve Jobs Хорошо, ладно... Но, думаю, вас действительно заинтересует наша вторая модель.
Paul Terrell Какая вторая модель?
Steve Wozniak О чём ты говоришь?
Steve Jobs [шёпотом] Всё в одном.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Jobs Мне нужно, чтобы ты перепроектировал.
Rod Holt Перепроектировать что?
Steve Jobs Блок питания, с нуля. В нем не должно быть вентилятора, он не должен перегреваться и должен поместиться в корпус. Вот такого размера.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Jobs Мы убьём все остальные проекты. Все. Эта компания больше не будет делать хр#нь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arthur Rock Джон, ты примерно тихий.
John Sculley Да, извини. Похоже, я просто потерял дар речи.
Steve Jobs Глава маркетинга, гений Пепси потерял дар речи. Это он, а не Мак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arthur Rock Стив — отличный парень. Он действительно отличный.
Mike Markkula Да, он отличный.
Arthur Rock Но он — бомба с часовым механизмом. И наша задача — обезвредить её. Так что займись этим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Markkula На прошлой неделе неизвестный инвестор сбросил полтора миллиона акций. Это реально взбудоражило рынок, Стив.
Steve Jobs Полтора миллиона акций? Вау! Похоже, акционеры начинают нервничать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gil Amelio Стив, что я могу сделать, чтобы убедить тебя вернуться?
Steve Jobs Что ты можешь сделать, чтобы убедить меня? Я не собираюсь садиться на Титаник, Гил!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Jobs [указывает на микросхемы на плате Apple I] Нужно сделать прямо, и чтобы симметричнее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Jobs Энди Херцфельд, ты в порядке?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
Ashton Kutcher
Ивэн Хельмут
Evan Helmuth
Нельсон Франклин
Nelson Franklin
Роберт Пайн
Robert Pine
Джош Гад
Джош Гад
Josh Gad
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Matthew Modine
Рон Элдард
Рон Элдард
Ron Eldard
Джиллз Мэттхи
Giles Matthey
Брэд Уильям Хенке
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Dermot Mulroney
Кевин Данн
Кевин Данн
Kevin Dunn
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
IMDb 7,5 и 83% на Rotten Tomatoes: фэнтези от Netflix, которое фанаты уже давно ставят в один ряд с «Гарри Поттером» и «Властелином колец»
«Это пародия!»: Тарантино жестко прошелся по фильму Линча, который вполне зашел зрителям — 7,3 на IMDb
Ждать ли 2 сезон «Хирурга» и когда он выйдет? Финал самого обсуждаемого сериала лета оставил слишком много вопросов
Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь
Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов
«Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем
«Горжусь этим»: Ридли Скотт отказался снимать «Терминатора 3» даже за $20 миллионов— и дело вовсе не в сценарии
Появились на пару минут, но произвели неизгладимое впечатление: актеры, одна из лучшей ролей которых заняла меньше 10 минут на экране
«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил
Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах
С этим актером Энтони Хопкинс ни за что не сыграет в еще одном фильме — а тому работать с Хопкинсом было одно удовольствие
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше