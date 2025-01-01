[рассказчик]

Когда вы растёте, вам обычно говорят, что мир таков, каков есть, и ваша жизнь — просто жить в этом мире и стараться не врезаться в стены слишком сильно. Но это очень ограниченная жизнь. Жизнь может быть намного шире, когда вы открываете один простой факт. А именно, что всё вокруг вас, что вы называете жизнью, создано людьми, которые не умнее вас. И вы можете изменить это. Вы можете влиять на это. Вы можете создавать свои собственные вещи, которыми смогут пользоваться другие. Чтобы сбросить это ошибочное представление, что жизнь просто есть, и вы просто будете в ней жить, вместо того чтобы принять её. Изменить её, улучшить её. Оставить на ней свой след. И как только вы это поймёте, вы уже никогда не будете прежним.