Steve Jobs[дикторский текст]За тех, кто не вписывается в рамки. За неудачников, бунтарей, за смутьянов, за круглые колышки в квадратных отверстиях, за тех, кто видит мир иначе. Они не любят правила и не чтут статус-кво. Их можно цитировать, с ними можно спорить, их можно восхвалять или клеймить. Единственное, чего нельзя — это игнорировать. Потому что они меняют мир — они двигают человечество вперёд. И хотя некоторые считают их сумасшедшими, мы видим в них гениев. Потому что те, кто достаточно сумасшедший, чтобы думать, что может изменить мир — именно они это и делают.
Steve Jobs[рассказчик]Когда вы растёте, вам обычно говорят, что мир таков, каков есть, и ваша жизнь — просто жить в этом мире и стараться не врезаться в стены слишком сильно. Но это очень ограниченная жизнь. Жизнь может быть намного шире, когда вы открываете один простой факт. А именно, что всё вокруг вас, что вы называете жизнью, создано людьми, которые не умнее вас. И вы можете изменить это. Вы можете влиять на это. Вы можете создавать свои собственные вещи, которыми смогут пользоваться другие. Чтобы сбросить это ошибочное представление, что жизнь просто есть, и вы просто будете в ней жить, вместо того чтобы принять её. Изменить её, улучшить её. Оставить на ней свой след. И как только вы это поймёте, вы уже никогда не будете прежним.
Gareth Chang[уволив старых руководителей Apple]Что мы теперь будем делать?
Steve JobsМы собираемся оставить след во вселенной.
Steve Jobs[команде Macintosh]Я не хочу больше слышать от вас, что вы не можете сделать это быстрее.
Steve WozniakЯ просто хотел быть одним из ребят. И из всех, кого я знал, ты был самый крутой. Ты был умным, быстрым на соображение. Это был мой шанс заняться тем, что я люблю. И делать это ради удовольствия. Вот чего я всегда хотел. Я думал, ты тоже этого хочешь. С тобой что-то происходит, Стив.
Arthur Rock[о Джоне Скалли]Что, чёрт возьми, заставляет тебя думать, что ты сможешь его переманить? Почему он вообще должен уйти из Pepsi?
Steve JobsНикто не помнит лучшего продавца газировки в мире.
John SculleyТы можешь сделать отличный продукт. Но нужно убедить людей, что то, что ты продаёшь — это нечто большее. Мы не продаём компьютеры. Мы продаём то, что люди смогут сделать с помощью компьютера. Инструмент для разума. И это, дамы и господа, — безгранично.
Steve Jobs[Биллу Гейтсу по телефону]Позволь мне объяснить это предельно ясно, Билл, чтобы когда я закончу, ты всё ещё мог видеть сквозь эти твои толстые претенциозные очки, ты психопатичный, безыдейный преступник! Ты украл... моё программное обеспечение!
Arthur RockMacintosh — это даже не игрушка. Это шутка. IBM уже перешли на мини-DECs, и нам тоже пора.
Paul TerrellЛадно, Стив. Я попробую продать. Но если не получится, новый заказ не сделаю.
Steve JobsХорошо, ладно... Но, думаю, вас действительно заинтересует наша вторая модель.