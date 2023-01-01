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Джобс: Империя соблазна
Джобс: Империя соблазна, 2013: актеры и роли
Jobs
Джобс: Империя соблазна
2013 / США
Трейлер
5.6
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Джобс: Империя соблазна, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джошуа Майкл Штерн
Joshua Michael Stern
В ролях
Эштон Кутчер
Ashton Kutcher
Дермот Малруни
Dermot Mulroney
Джеймс Вудс
James Woods
Аманда Крю
Amanda Crew
Лукас Хаас
Lukas Haas
Лесли Энн Уоррен
Lesley Ann Warren
Мэттью Модайн
Matthew Modine
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