Несмотря на то что «Джобс» (просто «Джобс», без всякой «Империи соблазна», дерзко домысленной в русском переводе) – кино довольно скучное и неимоверно правильное, просто какой-то благовоспитанный учебник по этике и психологии общественной и личной жизни, там есть одна удивительная вещь. И эта удивительная вещь заключается в том, что авторы фильма явились, похоже, прямиком из XIX века – века бесконечной веры в прогресс и в…
В целом смотрибельно, для потребителей яблочка вроде как инструкцию почитать. Документалка была бы более в тему.
6,5/10
P.S. Идея названия "а откуда взялось яблоко?" оказалась совсем банальна и даже вторична ✌️
ps айпод помню - что-то там в виде перехода от walkman к флеш-носителям (и зря он walkman так в мусорку выбросил-то, не было бы этих блестящих дисков - вряд ли бы дошли до всего остального), только стоил безумно дорого по крайней мере в Рашке... остальные достижения вроде Макинтош, ифонов, ипэдов и в целом платформы iOS, извините, не впечатляют...соотношение цена-качество у них страдает в основном, да и политика яблоневская уж совсем не "для народа"...
pps нормально-среднее кино про одержимого деда, который непонятно каким образом хотел все "сделать для людей", при этом страдая крайней формой эгоцентризма...его уже тоже можно выкинуть на помойку, как тот самый Walkman, свое место в истории он уже точно так же занял...
ppps смотрел дома и очень этому рад - в кино можно рекомендовать идти только фанатам бренда, остальным в целом будет не особо интересно
pppps 6/10
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