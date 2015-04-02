Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джобс: Империя соблазна Джобс: Империя соблазна
Киноафиша Фильмы Джобс: Империя соблазна Отзывы о фильме «Джобс: Империя соблазна»
Jobs Джобс: Империя соблазна 2013 / США
5.6 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Джобс: Империя соблазна»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Несмотря на то что «Джобс» (просто «Джобс», без всякой «Империи соблазна», дерзко домысленной в русском переводе) – кино довольно скучное и неимоверно правильное, просто какой-то благовоспитанный учебник по этике и психологии общественной и личной жизни, там есть одна удивительная вещь. И эта удивительная вещь заключается в том, что авторы фильма явились, похоже, прямиком из XIX века – века бесконечной веры в прогресс и в…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Странный фильм, он однозначно скучный, но вроде и неплохой.. Песенки Битлз, пара хороших цитат, плюс фильм приоткрывает завесу истории еще одного злого гения, а он реально злой! уж не знаю насколько данная история правдива.. Катчер переигрывает,особенно с походкой, части фильма неравномерные, где то подробно, где то совсем нет информации и сиди додумывай,ощущение что куски из жизни (сценария) вырваны. Второстепенные персонажи как то для мебели, хотелось бы чтобы их обозначили кто кем является в реальной жизни, тем более что они всю работу в общем то и делали :)

В целом смотрибельно, для потребителей яблочка вроде как инструкцию почитать. Документалка была бы более в тему.

6,5/10

P.S. Идея названия "а откуда взялось яблоко?" оказалась совсем банальна и даже вторична ✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
единственный плюс фильма - он более-менее похож на правду относительно характера Джобса...не интересовался противостоянием Эппл и Айбиэм, но понты придумать название, чтобы в "желтых страницах" стоять выше Атари, позабавили...снимите терь про Гейтса нечто похожее в его защиту, а то тут его так охаяли, пусть и по телефону ✊

ps айпод помню - что-то там в виде перехода от walkman к флеш-носителям (и зря он walkman так в мусорку выбросил-то, не было бы этих блестящих дисков - вряд ли бы дошли до всего остального), только стоил безумно дорого по крайней мере в Рашке... остальные достижения вроде Макинтош, ифонов, ипэдов и в целом платформы iOS, извините, не впечатляют...соотношение цена-качество у них страдает в основном, да и политика яблоневская уж совсем не "для народа"...

pps нормально-среднее кино про одержимого деда, который непонятно каким образом хотел все "сделать для людей", при этом страдая крайней формой эгоцентризма...его уже тоже можно выкинуть на помойку, как тот самый Walkman, свое место в истории он уже точно так же занял...

ppps смотрел дома и очень этому рад - в кино можно рекомендовать идти только фанатам бренда, остальным в целом будет не особо интересно

pppps 6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Папы против мам
Папы против мам 8 комментариев
Непослушная
Непослушная 40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 175 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 358 комментариев
Праведник
Праведник 57 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши