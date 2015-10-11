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Джордж Миллер, через три десятилетия наконец-таки воскресивший Безумного Макса, пал жертвой самого популярного и самого порочного художественного принципа, характерного для большинства сиквелов, триквелов, квадриквелов и далее вверх по шкале Рихтера. Принцип этот звучит просто и ясно: «Тех же щей, да погуще влей!» Конечно, от серии к серии «Безумный Макс» становился все менее минималистичным, все более многофигурным и барочным, но на протяжении всей исходной трилогии…