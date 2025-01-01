Меню
Цитаты из фильма Безумный Макс: Дорога ярости

Nux [В разгар огромной, яростной песчаной бури, после того как он увидел, как его товарищей из Бойцов Войны затягивает в вихрь с военного тягача] Ох, какой день... какой же чудесный день!
Max Rockatansky Знаешь, надежда — это ошибка. Если не можешь починить то, что сломано, ты, эээ... с ума сойдёшь.
Nux Я живу, я умираю. Я ЖИВУ СНОВА!
Накс [последние слова] Свидетельствуй.
[первые слова]
Макс Рокатански [За кадром] Меня зовут Макс. Мой мир — огонь и кровь. Когда-то я был копом. Дорожным воином в поисках справедливой цели. Когда мир рухнул, каждый из нас по-своему сломался. Трудно было понять, кто из нас сумасшедший... я... или все остальные.
Nux Если уж мне умирать, то я умру в истории на Дороге Ярости!
Immortan Joe Ах, посредственность!
Toast Что ты делаешь?
The Dag Молюсь.
Toast Кому?
The Dag Кому угодно, кто услышит.
[из трейлера]
Max Rockatansky Меня зовут Макс. Мой мир — огонь и кровь.
Narrator "Куда нам идти... нам, кто бродит по этой Пустоши в поисках лучших версий себя?" - Первый Историк
Immortan Joe Не становитесь, друзья мои, зависимыми от воды. Она возьмёт вас в плен, и вы будете ненавидеть её отсутствие!
Max Rockatansky Я тот, кто бежит и от живых, и от мёртвых. За мной охотятся стервятники, меня преследуют те, кого я не смог спасти. Так я существую в этой пустоши, сведённый к одному инстинкту — выживанию.
The Bullet Farmer Я — весы правосудия! Дирижёр хора смерти! Пой, брат Хеклер! Пой, брат Кох! Пойте, братья! Пойте! ПОЙТЕ!
[Механик делает кесарево сечение Ангараду]
The Organic Mechanic Жаль. Еще месяц — и это был бы твой жизнеспособный ребёнок.
Immortan Joe Это был мальчик?
The Organic Mechanic Твой альфа-прайм А1.
[перерезает пуповину и вертит её между пальцами]
The Organic Mechanic Эй, Рикус?
Rictus Erectus Да?
The Organic Mechanic Ты потерял братика. Совершенного во всех отношениях.
Rictus Erectus У меня был братик! У меня был маленький братик! И он был идеален! Совершенен во всех отношениях!
Imperator Furiosa У тебя никогда не будет лучшего шанса.
Max Rockatansky На что?
Imperator Furiosa Искупление.
Max Rockatansky Макс. Меня зовут Макс. Это моё имя.
Nux Иммортан, если я проберусь на платформу, есть путь внутрь.
Immortan Joe Как тебя зовут?
Nux Накс. Я воткну ей в спину, буду держать дыхание, чтобы ты мог жить.
Immortan Joe Нет!
[даёт Наксу револьвер]
Immortan Joe Выстрели ей в череп. Останови платформу. Верни мои сокровища, и я сам отведу тебя к вратам Вальгаллы.
Nux Меня ждут?
Immortan Joe [брызгает в рот Наксу краской хром] Ты будешь ездить вечно, блестящий и хромированный.
Max Rockatansky Вот они опять... ползут в чёрную материю моего мозга. Я говорю себе, что они меня не достанут. Они уже давно мертвы.
Capable Мы — не вещи. Мы — не вещи!
Max Rockatansky Сколько же они ещё могут у меня отнять? Забрали мою кровь, теперь хотят машину!
Императрица Фуриоза И как именно мы возьмём Цитадель, если вообще останемся живы к тому времени?
Тост Если мы перекроем проход, будет легко. Остались только его боевые щенки и больные до невозможности боевые парни.
Кэйбл И мы будем с Наксом. Он — боевой парень. Он приведёт нас домой, вернёт украденное, как и должен.
[Все поворачиваются посмотреть на Накса]
Накс Да… ощущение надежды.
Nux Иммортан! Иммортан Джо!
[Иммортан Джо поворачивается и смотрит на Накса]
Nux Он посмотрел на меня. Он смотрел прямо на меня.
Slit Он смотрел на твою кровяную сумку.
Nux Он повернул голову. Он смотрел мне прямо в глаза.
Slit Он сканировал горизонт.
Nux Нет, меня ждут. Меня ждут в Вальгалле!
Imperator Furiosa Как ощущения?
The Splendid Angharad Больно.
Imperator Furiosa Здесь всё болит. Хочешь выжить — слушай меня. Собирай, что можешь, и беги.
The Dag [о Максе] Он сумасшедший урод, который ест шлангера!
[Макс предлагает повернуть назад и заявить права на Цитадель]
Хранительница семян Мне нравится этот план... мы могли бы начать сначала, как в старые добрые времена!
Макс Рокатански Слушай, будет тяжёлый день.
[указывает на горизонт]
Макс Рокатански Но я гарантирую, что сто шестьдесят дней пути туда... и там — только соль.
[указывает назад]
Макс Рокатански По крайней мере, так у нас может получиться... вместе... найти какой-то искупление.
[Он протягивает руку. После паузы Фуриоза берёт её и крепко сжимает]
Nux Это не мы виноваты!
The Splendid Angharad Тогда кто же убил этот мир?
Император Фуриоза [Иммортан Джо] Помнишь меня?
[Бросает шланг от маски Джо в задние колеса его машины, срывая нижнюю часть лица и убивая его на месте]
Max Rockatansky [указывает на свой Интепцептор, которым управляет Варбой] Это моё!
Max Rockatansky [to Nux] Это *моя куртка...!*
Nux Я никогда не думал, что сделаю что-то такое блестящее.
[из трейлера]
Immortan Joe Все здесь сошли с ума. Ты не один, Макс.
Capable [смотрит вниз и видит Накса, тихо вздыхает] Что ты здесь делаешь?
Nux [рыдает] Он всё увидел. Он видел всё. Мой собственный кровосос за рулём тягача, что убил её.
[Накс начинает биться головой]
Capable Перестань! Тсс. Перестань.
Nux Три раза мне открывали ворота.
Capable Какие ворота?
Nux Меня ждали в Вальгалле. Звали по имени. Я должен был идти рядом с Бессмертными, пировать с героями всех времён.
Capable [ложится рядом с ним] Я бы сказал, что твоя судьба — не идти туда.
Nux Я думал, меня берегут для чего-то великого. Мне дали... водить преследовательную машину. Даже Ларри и Барри на время перестали грызть мою глотку.
Capable Кто такие Ларри и Барри?
Nux Мои друзья.
[указывает на опухоли на шее]
Nux Ларри и Барри. Если они меня не достанут, придут ночные лихорадки.
Imperator Furiosa ДУРА!
Max Rockatansky Ты это уже делал?
Imperator Furiosa Неоднократно.
[Макс появляется и подходит к Фуриозе, Женам и Вувалини. Они тормозят, и Макс показывает Фуриозе карту]
Макс Рокатански [указывает на Цитадель] Вот он — путь домой.
Императрица Фуриоза [не верит] Мы возвращаемся?
Макс Рокатански Ммм.
Тост [не верит] Назад?
Макс Рокатански Да.
Дэг Думал, ты уже не сумасшедший.
Тост [Макс возвращается после убийства Фермера-пуль] Ты ранен?
Макс Рокатански Чё?
Тост Ты кровишь.
Императрица Фуриоза Это не его кровь.
Toast [считают оставшиеся патроны] Ну, у большого парня тут всего четыре патрона, так что он почти бесполезен.
[показывает крошечный дерринджер]
Toast Но мы можем выстрелить из этого маленького пинцета гадких двадцать девять раз.
The Dag Ангарада называла их анти-посевом.
Cheedo the Fragile Посади один — и смотри, как что-то умирает.
Max Rockatansky КОНФУКАМУС!
Imperator Furiosa Эй. Как тебя зовут? Как мне к тебе обращаться?
Max Rockatansky Какая разница?
Imperator Furiosa Ладно. Когда я крикну «дурак», ты уезжаешь отсюда как можно быстрее.
Max Rockatansky Это моя голова!
The Bullet Farmer [стреляя из двух пистолетов-пулемётов по Военному грузовику] Пой, брат Хеклер! Пой, брат Кох! Пойте, братья! Пойте! ПОЙТЕ!
The Bullet Farmer Всё это из-за семейной ссоры... здоровые малыши...
[плюётся]
[после того, как выстрел Фуриозы разбивает прожектор его машины]
Пуля-Фермер Подними факел!
Воин с красным факелом Я держу факел!
Пуля-Фермер [широко открывает глаза] Ближе!
Воин с красным факелом Прямо у тебя перед глазами!
[понимая, что он слепой, Фермер кричит]
The Dag [к её животу] Стой на месте, маленький Джо. Тут уже не так интересно.
Keeper of the Seeds Ты рожать собираешься?
The Dag Младший Властелин войны... будет страшным.
Keeper of the Seeds Может, девочка.
[пауза]
The Dag Ты с этим убиваешь людей, да?
Keeper of the Seeds Всех, кого встречал, убил. В голову. Щёлк! Прямо в продолговатый мозг.
The Dag Думал, вы, девчонки, выше этого всего.
Keeper of the Seeds [после паузы] Подойди. Посмотри.
The Dag [запыхавшись] Семена.
Keeper of the Seeds Это из дома. Настоящие, наследственные. Сажаю, когда есть возможность.
The Dag Где?
Keeper of the Seeds Пока ничего не взошло. Земля слишком кислая.
The Dag А, столько разных видов.
Keeper of the Seeds Деревья, цветы, фрукты. Раньше у всех было вдоволь. Тогда никого не приходилось щёлкать.
The Vuvalini Что там можно найти в Цитадели?
Max Rockatansky Зелень.
Toast И воду. Там дофига чистой воды. И много урожая.
The Dag Там есть всё, что нужно, если, конечно, не боишься высоты.
Keeper of the Seeds Откуда вода?
Toast [о Бессмертном Джо] Он качает её из глубин земли. Называет это «Аква Кола» и забирает себе.
The Dag Поскольку это его, значит, он владеет и нами всеми.
Keeper of the Seeds Он мне сразу не нравится.
Slit Своими делами я его чту, V8.
The Dag Ангарад, это просто ветер или какая-то яростная злость?
Поглотитель народа У нас не хватает 30 000 литров бензина, 19 баллонов с нитро, 12 штурмовых мотоциклов, 7 преследующих машин: дефицит растёт, и теперь, сэр, вы загнали нас в болото!
Keeper of the Seeds Поехали, девчонки!
Валькирия Обойти стену гор займет две недели.
Макс Рокатански Нет. Предлагаю вернуться тем же путём, что пришли. Через каньон.
Тост [после паузы] Там же открыто — мы это знаем, да? Он провёл все свои военные отряды через него.
Макс Рокатански Тогда мы берем Военный грузовик и прорываемся прямо посреди них. На перевале отцепляем цистерну, закрываем её за собой.
Хранительница семян [она и Дэг делают одинаковый жест] Бах!
[смех]
Мисс Гидди [держит Бессмертного Джо на мушке дробовика] Они не твоя собственность!
Бессмертный Джо Мисс Гидди!
Мисс Гидди Человека нельзя владеть! Рано или поздно кто-то скажет «хватит»!
Бессмертный Джо КУДА ОНА ИХ ВЕДЁТ?
Мисс Гидди Она их не забирала, они умоляли её уйти!
Бессмертный Джо [отводит дробовик и хватает Мисс Гидди] ... Куда она их ведёт?
Мисс Гидди Очень далеко от тебя!
[Бессмертный Джо уводит Мисс Гидди]
Immortan Joe Я твой спаситель. Именно моей рукой ты восстанешь из пепла этого мира.
Nux Там, за этим, возвышенность.
Capable Он про дерево говорит.
Nux Да, дерево!
[Макс и Фуриоза находят нагую женщину, кричащую и плачущую в клетке]
Макс Рокатански Нет-нет. Это приманка.
Императрица Фуриоза Оставайся в машине.
Nux Я — человек... что хватает солнце... ЕДУ В ВАЛЬХАЛЛУ!
[поворачивается к Максу]
Nux СВИДЕТЕЛЬСТВУЙ, МЯСНАЯ МАНДАЛА!
[брызгает по губам хром-спреем]
Nux СВИДЕТЕЛЬСТВУЙ!
The Dag [Иммортану Джо] Шлангер!
Imperator Furiosa [Максу] ВРЁМ!
Max Rockatansky Эй — тебе надо отвести Вар Риг на полкилометра вниз по дороге.
Imperator Furiosa Что если тебя не будет к тому времени, как остынут движки?
Max Rockatansky [смотрит назад, затем пожимает плечами] Ну, тогда двигай дальше.
[направляется в сторону огня Пульного Фермера]
Toast Как думаешь, что он собирается делать?
Imperator Furiosa Ответить первым.
Capable Обратно дороги нет!
The Bullet Farmer Давай! Меня позвали на пытки!
Immortan Joe Терпение!
The Bullet Farmer Оставайся здесь со своей печалью, папаша. Я их принесу.
The People Eater Берегись! Защищайте трофеи!
The Bullet Farmer Всего один злой выстрел... за Фуриозу. В атаку!
Макс Рокатански [Фуриозе] Мне очень жаль...
[вонзает нож]
Slit Посредственно, Морсов! Посредственно!
Nux [подкрадывается к Фуриозе сзади и душит её цепями] Гадина! Ты его предала!
The Splendid Angharad [Фуриоза подносит нож к шее Накса] Без лишних убийств!
Imperator Furiosa Этот военный парень хочет моей смерти!
The Splendid Angharad Мы договорились! Он с ума сходит! Он просто ребёнок в конце своей жизни!
Nux Нет! Я живу, я умираю, я живу снова!
The Splendid Angharad Держи его!
Capable Свяжите его!
Imperator Furiosa Вышвырните его!
The Dag Выкини его!
Max Rockatansky [к Фуриозе] У тебя есть ещё друзья.
Imperator Furiosa Пуля Фармер. Они идут с Пулевой Фермы.
Nux Всё кончено. Ты не можешь ему противостоять!
The Dag [Фуриоза плюёт в Накса, Накс плюёт в ответ] Просто смотри, приятель!
Nux Он тот, кто схватит солнце!
Toast Посмотри, как ловко он тебя обманул, Военный парень.
Capable Он лживый старик.
Nux По его руке мы поднимемся!
The Splendid Angharad Вот почему у нас на спине выжжён его символ! «Племенной скот»! «Боевой корм»!
Nux Нет, меня ждут!
Capable Ты — боевой корм старика, убивающий всех и вся!
Nux Это не наша вина!
The Splendid Angharad Тогда кто убил этот мир?
[сбрасывает Накса с Военного Рига]
The Dag [Чидо убегает; Кэйпбл и Дэг бегут за ней] Чидо! Чидо, не будь глупой!
Capable СТОЙ!
Cheedo the Fragile [про Бессмертного Джо] Он нас простит, я знаю, что простит!
Capable Обратно пути нет!
Cheedo the Fragile Мы были его драгоценностями! Он нас защищал, давал нам жизнь на высоте! Что в этом плохого?
Capable Чидо! Мы — не вещи!
Cheedo the Fragile [Фуриоса стреляет по байкерам, несущимся на них] НЕТ!
The Dag Чидо, мы не вещи!
Capable Мы не вещи.
Cheedo the Fragile Не хочу этого больше слышать!
Capable [про Ангарад] Это были её слова!
Cheedo the Fragile [сердито] А теперь она МЁРТВА!
The Dag Крутись, рви волосы. Но назад пути нет. Ты не вернёшься к нему!
Cheedo the Fragile [плача] АНГАРАД!
[Пуляный Фермер начинает стрелять в сторону Боевого грузовика]
Ripsaw Imperator Не хотелось бы попасть по Жёнам, сэр.
The Bullet Farmer Просто разведка.
The Dag Эй, кто-нибудь заметил этот яркий свет? Приближается стрельба?
The Ace [Преследуют Грифы на колючих машинах] Повернем назад и врежемся в их прикрытие?
Imperator Furiosa Нет. Мы в порядке. Жмём на газ!
[дует в клаксон грузовика]
The Ace Громче! Поехали!
The Vuvalini Один человек, одна пуля.
The Ace Почему ты не можешь остановиться?
Накс [в восторге] У меня есть запчасть!
Glory the Child Ты обещал нам помочь!
[после того, как грузовик Джо разбился, гоночный мотоцикл резко останавливается рядом с ним, воет над телом Ангарада, держа её на руках]
Военный мальчик Все в порядке?
Бессмертный Джо Вперёд, вперёд!
[мотоцикл мчится за Военным грузовиком]
Накс [когда Джо ставит свою машину перед Военным грузовиком в финальной погоне] Слышишь это? Сейчас мы увидим два летающих V8.
Императрица Фуриоза Мне нужна ты за рулём. Я уберу его с нашего пути.
[идёт к машине Джо]
Capable [после смерти Ангарад, Максу] Стоп! Разверни тягач! Вернись за ней!
Max Rockatansky Нет.
Capable [Фуриозе] Скажи ему развернуть тягач!
Imperator Furiosa [Максу] Ты видел это?
Max Rockatansky Она ушла под колёса.
Imperator Furiosa Ты видел это?
Max Rockatansky [смотрит на Фуриозу] Она ушла под колёса.
Imperator Furiosa Мы продолжаем движение...
Capable НЕТ!
Imperator Furiosa Мы продолжаем движение!
Capable [плачет] Он не понимает, о чём говорит!
Toast Что бы ни случилось, мы идём в Зелёное Место...
Cheedo the Fragile Эта тупая «Зелёная Местность»! Мы даже не знаем, где она!
Corpus Colossus [глядя в телескоп, на Бессмертного Джо] Пап, ты в курсе?
[Джо и Рикус Эрэктус подходят к нему]
Corpus Colossus Твой груз не поедет в Газтаун... Она свернула с дороги, в враждебную зону.
[Джо смотрит в телескоп, затем раздражённо уходит]
Rictus Erectus Зачем она так, пап?
Rictus Erectus [пытается заглянуть в телескоп Корпуса] Дай посмотреть! Дай!
Corpus Colossus Рикус!
Rictus Erectus Я хочу посмотреть!
Corpus Colossus Рикус. Иди узнай, что так бесит папу!
[после того, как Фуриоза убивает Бессмертного Джо, разрывая ему лицо]
Чидо Хрупкая [к группе] Он мёртв! Он мёртв!
Slit А ТЕПЕРЬ ПРИВЕЗЁМ ДОМА НАШУ НАРЕЗКУ!
Imperator Furiosa [встреча с Каменными Всадниками] Всё здесь! 3 тысячи галлонов горючки, как ты просил. Я отцеплю капсулу, ты сбрасываешь камни.
The Rock Rider Chief Ты говорил: «Пару машин может преследовать». А у нас ТРИ боевые группы!
Imperator Furiosa Ну, мне не повезло. Поехали!
Imperator Furiosa [понимая, что Каменные Всадники её предали, Фуриоза обращается к Максу] ДУРА!
[начинается погоня]
[Фуриоза пытается заманить Воинов в песчаную бурю]
Риктус Эректус [Иммортану Джо] Она думает, что сможет нас провести, Папаша! Думает, мы тупые! Думает, что сможет нас там потерять!
Slit [Накс] Ты грязь! Ты предал его!
Slit [душит Макса цепью] Эй, башка! Прощай, шея! Декапито!
Nux [въезжая в песчаную бурю] Вперед, Слит!
Imperator Furiosa Я одна из Вувалини! Из множества матерей! Мою наставницу звали К.Д. Конканнон. Я дочь Мэри Джабасса. Мой клан — Свэдл Дог.
The Vuvalini В глазах что-то есть. Может, это ребёнок Джабассы.
The Valkyrie Это наша Фуриоса. Сколько прошло времени?
Imperator Furiosa Семь тысяч дней, плюс те, что я не помню.
The Vuvalini Фуриоса. Что случилось с твоей мамой?
Imperator Furiosa Она умерла... на третий день.
Великолепная Ангарад [Макс щёлкает пальцами, чтобы передать ему пистолет] Тебе не обязательно делать это только потому, что он сказал.
Дэг А какой у неё выбор?
Тост Он не причинит нам вреда, он нуждается в нас.
Дэг Почему?
Тост Чтобы торговаться.
Дэг О, он нас ещё как по-#б##т.
Чидо Хрупкая Ты думаешь, он придёт в Зелёное Место?
Дэг Никогда! Он сумасшедший с#ч, который ест шлэнгер.
The Vuvalini Где ты таких мягкотелых нашёл?
Keeper of the Seeds [заглядывает в рот Дэга] У этой все зубы на месте!
Cheedo the Fragile [указывает на падающую звезду] Смотри.
The Vuvalini Это то, что называется спутником.
Toast Мисс Гидди рассказывала нам про них. Раньше они передавали сообщения по всему свету.
The Vuvalini Шоу. В старом мире у каждого было своё шоу.
Toast Думаешь, кто-то там всё ещё передаёт шоу?
The Vuvalini Кто знает? Там — Равнины Тишины.
Max Rockatansky [имеется в виду Зеленое место] Откуда ты знаешь, что это место вообще существует?
Imperator Furiosa Я там родилась.
Max Rockatansky Почему ушла?
Imperator Furiosa Я не ушла. Меня украли в детстве. Похитили.
Max Rockatansky Ты уже делала такое?
Imperator Furiosa Не раз. А теперь, когда я за рулём Боевага грузовика, это мой лучший шанс.
Max Rockatansky [указывает на жён] А они?
Imperator Furiosa Они ищут надежду.
Max Rockatansky А ты?
Imperator Furiosa Искупление.
Immortan Joe [Он направляет пистолет, чтобы стрелять в Фуриозу, Великолепная Ангарад прячет её своим телом] Великолепная! Великолепная! Это мой ребёнок! Моя собственность!
Риκтус Эректус [после того, как он выпил «Мамкино молочко»] Му.
Императрица Фуриоса [шёпотом Максу, пока он делает ей переливание крови] Домой. Отвези их... домой.
Imperator Furiosa Я не могу дождаться, когда они это увидят.
Keeper of the Seeds Увидеть? Что именно?
Imperator Furiosa Дом. Зелёное Место.
The Vuvalini Но если ты пришла с запада... ты прошла мимо.
The Dag Вороны. Это жуткое место, где одни вороны.
The Vuvalini Почва...
Keeper of the Seeds Нужно было уходить.
The Vuvalini Воды не было, и...
Keeper of the Seeds Вода была грязной.
The Vuvalini Она была отравлена.
The Vuvalini Она была кислая.
The Vuvalini А потом появились вороны.
[голоса начинают накладываться друг на друга]
The Vuvalini Мы ничего не могли вырастить.
Toast Где остальные?
The Vuvalini Какие остальные?
Toast Многие матери.
The Vuvalini Мы остались одни.
Immortan Joe Я твой спаситель! Именно моей рукой ты восстанешь из пепла этого мира!
Immortan Joe Анхарад!
[она смотрит на него, он указывает на камень, прямо на который она несётся]
Immortan Joe Отойди!
The Splendid Angharad Мы не возвращаемся назад.
Императрица Фуриоза [удалённая сцена] Давай сделаем это.
Immortan Joe [удалённая сцена] Ищите их! Переверните каждый песчинку.
Имортан Джо [из трейлера] Верните их мне! Это моя собственность!
Mother [удалённая сцена] Малыш. Мой малыш. Он мальчик. Он мальчик. Сделай из него Военного Мальчика! Отличного Военного Мальчика!
The Wretched У него шишки. Не протянет и года.
Mother Нет. Нет. Он силён. В его сердце — воин.
The Wretched Ух.
[он возвращает младенца ей]
Mother Тогда возьми меня! Я доярка!
The Wretched Да, ты доярка, малая мать. Поднимайся.
The Organic Mechanic Эй, Джо! Босс! Твоя девчонка в последний раз дышит.
Immortan Joe А что с ребёнком?
The Organic Mechanic [слушает оголённый живот Ангарад] Там стало ужасно тихо.
Immortan Joe Достань его. Быстрее!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Николас Холт
Николас Холт
Nicholas Hoult
Том Харди
Том Харди
Tom Hardy
Хью Кияс-Берн
Зои Кравиц
Зои Кравиц
Zoe Kravitz
Эбби Ли
Эбби Ли
Abbey Lee
Ричард Картер
Richard Carter
Энгус Сэмпсон
Энгус Сэмпсон
Angus Sampson
Натан Джонс
Nathan Jones
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Райли Кио
Райли Кио
Riley Keough
Джош Хелман
Josh Helman
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
Rosie Huntington-Whiteley
Мелисса Джаффер
Melissa Jaffer
Кортни Итон
Кортни Итон
Courtney Eaton
Джон Ховард
Джон Ховард
John Howard
Меган Гэйл
Megan Gale
Коко Джек Гиллис
Coco Jack Gillies
Joy Smithers
