Keeper of the Seeds
Увидеть? Что именно?
The Vuvalini
Но если ты пришла с запада... ты прошла мимо.
The Dag
Вороны. Это жуткое место, где одни вороны.
The Vuvalini
Почва...
Keeper of the Seeds
Нужно было уходить.
The Vuvalini
Воды не было, и...
Keeper of the Seeds
Вода была грязной.
The Vuvalini
Она была отравлена.
The Vuvalini
Она была кислая.
The Vuvalini
А потом появились вороны.
[голоса начинают накладываться друг на друга]
The Vuvalini
Мы ничего не могли вырастить.
The Vuvalini
Какие остальные?
The Vuvalini
Мы остались одни.