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Безумный Макс: Дорога ярости Безумный Макс: Дорога ярости
Киноафиша Фильмы Безумный Макс: Дорога ярости Награды и номинации фильма Безумный Макс: Дорога ярости
Mad Max: Fury Road Безумный Макс: Дорога ярости 2015 / Австралия / США
7.9 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Награды и номинации фильма Безумный Макс: Дорога ярости

Вся информация о фильме
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший грим
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Победитель
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший грим/прически
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая драка
Номинант
Лучший герой
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
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