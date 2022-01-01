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Священный дым Священный дым
Киноафиша Фильмы Священный дым Священный дым, 1999: актеры и роли
Holy Smoke Священный дым 1999 / США / Австралия
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Священный дым, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейн Кэмпион Джейн Кэмпион Jane Campion
В ролях
Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet Харви Кейтель Харви Кейтель Harvey Keitel Джули Хэмилтон Софи Ли Sophie Lee Дэниэл Уилли Daniel Wyllie Пол Годдард Paul Goddard Тим Робертсон Tim Robertson
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Главная роль
Главная роль
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