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Тюряга
Тюряга, 1989: актеры и роли
Lock Up
Тюряга
1989 / США
7.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Тюряга, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Флинн
John Flynn
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
Джон Эймос
John Amos
Сонни Лэндэм
Sonny Landham
Том Сайзмор
Tom Sizemore
Дарлэнн Флюгел Уильям Аллен Янг
Фрэнк МакРэй
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Переводчик
Рецензия
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