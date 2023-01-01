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Скоро в прокате "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы"
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Адская кухня
Адская кухня, 1978: актеры и роли
Paradise Alley
Адская кухня
1978 / США
7.0
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Адская кухня, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Арманд Ассанте
Armand Assante
Энн Арчер
Anne Archer
Кевин Конуэй
Терри Фанк
Terry Funk
Джойс Ингаллс
Joyce Ingalls
Фрэнк МакРэй
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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