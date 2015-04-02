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Олдбой Олдбой
Киноафиша Фильмы Олдбой Отзывы о фильме «Олдбой»
Oldboy Олдбой 2013 / США
6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Олдбой»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Ох не потянет Спайк Ли чую✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 26/11/2013 - 13:52:08




То же чуйство, даже поход в кино не планирую. Если только чудо...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 30/11/2013 - 19:13:12):римэйк на "We Are What We Are" (от режиссёра "Stake Land") - вот это высший класс



Не знала, что это римейк. Очень прилично снято, только вопрос остался: что же, за столько лет никто не заметил ни малейшей странности в поведении семейства?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Просто не реально отвратительный фильм. Так испортить исходный материал, просто жесть 1\10.

Бролину, сниматься только в комедиях, а Спайку Ли снимать только рекламу про Фольксваген.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ценное кино. В том смысле, что после такой скукотени оригинал ещё дороже кажется.

Даже Копли ужасен.

Хорош только Джексон. Прикид и причесон у него суперские.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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