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Олдбой
Отзывы о фильме «Олдбой»
Oldboy
Олдбой
2013 / США
Трейлер
6.8
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Ох не потянет Спайк Ли чую✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 26/11/2013 - 13:52:08
То же чуйство, даже поход в кино не планирую. Если только чудо...
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 30/11/2013 - 19:13:12):
римэйк на "We Are What We Are" (от режиссёра "Stake Land") - вот это высший класс
Не знала, что это римейк. Очень прилично снято, только вопрос остался: что же, за столько лет никто не заметил ни малейшей странности в поведении семейства?
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Просто не реально отвратительный фильм. Так испортить исходный материал, просто жесть 1\10.
Бролину, сниматься только в комедиях, а Спайку Ли снимать только рекламу про Фольксваген.✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ценное кино. В том смысле, что после такой скукотени оригинал ещё дороже кажется.
Даже Копли ужасен.
Хорош только Джексон. Прикид и причесон у него суперские.
2 апреля 2015, 12:51
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То же чуйство, даже поход в кино не планирую. Если только чудо...
Не знала, что это римейк. Очень прилично снято, только вопрос остался: что же, за столько лет никто не заметил ни малейшей странности в поведении семейства?
Бролину, сниматься только в комедиях, а Спайку Ли снимать только рекламу про Фольксваген.✊
Даже Копли ужасен.
Хорош только Джексон. Прикид и причесон у него суперские.
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