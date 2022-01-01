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Поймать шпиона Поймать шпиона
Киноафиша Фильмы Поймать шпиона Поймать шпиона, 1971: актеры и роли
To Catch a Spy Поймать шпиона 1971 / Франция / Великобритания / США
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Поймать шпиона, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дик Клемент Dick Clement
В ролях
Кирк Дуглас Кирк Дуглас Kirk Douglas Марлен Жобер Marlène Jobert Тревор Ховард Trevor Howard Том Кортни Том Кортни Tom Courtenay Патрик Мовер Patrick Mower Бернадетт Лафон Бернадетт Лафон Bernadette Lafont Бернар Блие Bernard Blier Ричард Пирсон Richard Pearson
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