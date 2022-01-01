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Поймать шпиона
Поймать шпиона, 1971: актеры и роли
To Catch a Spy
Поймать шпиона
1971 / Франция / Великобритания / США
5.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Поймать шпиона, 1971: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дик Клемент
Dick Clement
В ролях
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Марлен Жобер
Marlène Jobert
Тревор Ховард
Trevor Howard
Том Кортни
Tom Courtenay
Патрик Мовер
Patrick Mower
Бернадетт Лафон
Bernadette Lafont
Бернар Блие
Bernard Blier
Ричард Пирсон
Richard Pearson
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Одна
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