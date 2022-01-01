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20000 лье под водой 20000 лье под водой
Киноафиша Фильмы 20000 лье под водой 20000 лье под водой, 1954: актеры и роли
20000 Leagues Under the Sea 20000 лье под водой 1954 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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20000 лье под водой, 1954: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Флайшер Ричард Флайшер Richard Fleischer
В ролях
Кирк Дуглас Кирк Дуглас Kirk Douglas Джеймс Мейсон Джеймс Мейсон James Mason Пол Лукас Paul Lukas Петер Лорре Петер Лорре Peter Lorre Роберт Дж. Уилки Robert J. Wilke Тед де Корсия Ted de Corsia Карлтон Янг Carleton Young
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Главная роль
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