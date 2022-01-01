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20000 лье под водой
20000 лье под водой, 1954: актеры и роли
20000 Leagues Under the Sea
20000 лье под водой
1954 / США
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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20000 лье под водой, 1954: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Флайшер
Richard Fleischer
В ролях
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Джеймс Мейсон
James Mason
Пол Лукас
Paul Lukas
Петер Лорре
Peter Lorre
Роберт Дж. Уилки
Robert J. Wilke
Тед де Корсия
Ted de Corsia
Карлтон Янг
Carleton Young
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