Noll Turner Вот что сделало клуб успешным — большой бизнес.

Kay Lawrence Большой бизнес! Это место, куда люди приходят, потому что не хотят ложиться спать. Это место, где женщины приходят похвастаться новыми браслетами, а изменники пытаются забыться под скотч с содовой. Совсем как ты сейчас, совсем.