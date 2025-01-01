Frankie MadisonНе парься за меня, малыш. Я только что вышел из тюрьмы, а не из колледжа.
Noll TurnerВот что сделало клуб успешным — большой бизнес.
Kay LawrenceБольшой бизнес! Это место, куда люди приходят, потому что не хотят ложиться спать. Это место, где женщины приходят похвастаться новыми браслетами, а изменники пытаются забыться под скотч с содовой. Совсем как ты сейчас, совсем.
CharlesА как насчёт той девушки, которая поёт?
Alexis RichardsonУ каждого мужчины в жизни есть девушка, которая поёт где-то рядом.
Фрэнки Мэдисон[обращаясь к Кей, когда они подходят к парадной двери Нолла]Чем больше дом, тем больше шансов, что парадная дверь открыта.