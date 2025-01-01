Меню
Цитаты из фильма Я всегда одинок

Цитаты из фильма Я всегда одинок

Nick Palestro За бабки ты бы продал даже собственную мать.
Skinner Почему бы и нет? Она бы так со мной поступила.
Alexis Richardson Я миссис Алексис Ричардсон.
Frankie Madison Ты говоришь это так, будто это написано заглавными буквами.
Alexis Richardson Знаешь, ты довольно привлекательный мужчина.
Frankie Madison Давай дальше.
Alexis Richardson Как далеко ты хочешь, чтобы я пошёл?
Frankie Madison Я у биты. Ты подаёшь.
Noll Turner Конечно, именно поэтому мужчины приглашают женщин на ужин — чтобы было с кем поговорить о себе.
Alexis Richardson [Noll хватает её за руку] Ты меня ранишь.
Noll Turner А тебе это нравится.
Frankie Madison [Дэйву] Ты на два года старше меня, а я сидел в тюрьме. И выглядишь при этом на десять лет старше меня.
Dave Он придёт, как только сможет.
Frankie Madison Я умею ждать.
Frankie Madison Не парься за меня, малыш. Я только что вышел из тюрьмы, а не из колледжа.
Noll Turner Вот что сделало клуб успешным — большой бизнес.
Kay Lawrence Большой бизнес! Это место, куда люди приходят, потому что не хотят ложиться спать. Это место, где женщины приходят похвастаться новыми браслетами, а изменники пытаются забыться под скотч с содовой. Совсем как ты сейчас, совсем.
Charles А как насчёт той девушки, которая поёт?
Alexis Richardson У каждого мужчины в жизни есть девушка, которая поёт где-то рядом.
Фрэнки Мэдисон [обращаясь к Кей, когда они подходят к парадной двери Нолла] Чем больше дом, тем больше шансов, что парадная дверь открыта.
Фрэнки Мэдисон [пытаясь повернуть дверную ручку] Заперто!
Alexis Richardson Садись.
Frankie Madison Ты приказываешь или спрашиваешь?
Alexis Richardson Пожалуйста.
Дэйв В ящике, в Библии Гидеона, есть немного денег.
Frankie Madison [думает, что Дейв пытается им воспользоваться] Хватит меня мутить!
Frankie Madison [Смотрит из такси, пока они едут по Бродвею] Четырнадцать лет, а всё как прежде.
Dave Ммм, кажется, что всё так же, Фрэнки.
Frankie Madison Лучше бы так и было.
