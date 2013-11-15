Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Микки Нокс
Mickey Knox
Киноафиша
Персоны
Микки Нокс
Микки Нокс
Mickey Knox
Дата рождения
24 декабря 1921
Возраст
91 год
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
15 ноября 2013
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.4
Блеф
(1976)
7.0
Я всегда одинок
(1948)
6.9
Вид с моста
(1962)
Фильмография Микки Нокс
6.9
Жизнь взаймы
Bobby Deerfield
мелодрама, драма
1977, США
7.4
Блеф
Bluff storia di truffe e di imbroglioni
криминал, комедия
1976, Италия
6.9
Вид с моста
A View From the Bridge / Vu du pont
драма
1962, Франция / Италия
6.6
Стучись в любую дверь
Knock on Any Door
криминал, драма, нуар
1949, США
7
Я всегда одинок
I Walk Alone
криминал, драма, нуар
1948, США
