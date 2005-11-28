Оповещения от Киноафиши
Марк Лоуренс
Marc Lawrence
Марк Лоуренс
Марк Лоуренс
Marc Lawrence
Дата рождения
17 февраля 1910
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
28 ноября 2005
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.2
Риф Ларго
(1948)
7.4
Марафонец
(1976)
7.4
Асфальтовые джунгли
(1950)
Фильмография Марк Лоуренс
6.8
Грязная игра
Foul Play
комедия, триллер
1978, США
6.5
Обойма драйва
A Piece of the Action
криминал, комедия
1977, США
7.4
Марафонец
Marathon Man
триллер, криминал
1976, США
6.8
Человек с золотым пистолетом
The Man With The Golden Gun
боевик, приключения, триллер
1974, Великобритания
7.4
Асфальтовые джунгли
The Asphalt Jungle
драма
1950, США
Смотреть трейлер
7
Я всегда одинок
I Walk Alone
криминал, драма, нуар
1948, США
8.2
Риф Ларго
Key Largo
криминал, триллер, нуар, драма
1948, США
6.5
Плащ и кинжал
Cloak and Dagger
триллер, приключения
1946, США
