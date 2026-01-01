Menu
Poster of The Gypsy Moths
Poster of The Gypsy Moths
Poster of The Gypsy Moths
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.3
Rate
3 posters
Kinoafisha Films The Gypsy Moths

The Gypsy Moths

The Gypsy Moths 18+
Synopsis

Three skydivers and their travelling thrill show barnstorm through a small midwestern town one Fourth of July weekend.
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1969
World premiere 29 August 1969
Release date
14 November 1969 Germany
29 August 1969 USA
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), John Frankenheimer Productions Inc., Edward Lewis Productions
Also known as
The Gypsy Moths, Los temerarios del aire, Die den Hals riskieren, Llegan los paracaidistas, A különleges tengerész, Cesur paraşütçüler, Cyrk straceńców, Cyrk szaleńców, De dödsföraktande, De parachutisten komen, Himmel-stuperne, Hyppy ikuisuuteen, I temerari, Les parachutistes arrivent, Luftens vovehalse, Moliile ţigăneşti, Oi diamones ton ouranon, Os Paraquedistas, Os Paraquedistas Estão Chegando, Padobranci dolaze, Skydivers, Οι δαίμονες των ουρανών, Шелкопряд, さすらいの大空, 飛天英雄未了情
Director
John Frankenheimer
Cast
Burt Lancaster
Burt Lancaster
Deborah Kerr
Deborah Kerr
Gene Hackman
Gene Hackman
Scott Wilson
Scott Wilson
William Windom
Cast and Crew
Similar films for The Gypsy Moths
Seven Days in May 7.8
Seven Days in May (1964)
The Train 7.9
The Train (1964)
Grand Prix 7.2
Grand Prix (1966)
Executive Action 6.7
Executive Action (1973)
Prudence and the Pill 5.7
Prudence and the Pill (1968)
The Hook 6.5
The Hook (1963)
Birdman of Alcatraz 7.8
Birdman of Alcatraz (1962)
Trapeze 6.8
Trapeze (1956)
The Holcroft Covenant 5.7
The Holcroft Covenant (1985)
Reindeer Games 6.3
Reindeer Games (2000)
Hawaii 6.6
Hawaii (1966)
Bonjour tristesse 6.9
Bonjour tristesse (1958)

Film rating

6.4
Rate 12 votes
6.3 IMDb
Quotes
Mike Rettig [softly] Tomorrow, when we leave here, I want you to come with me.
Elizabeth Brandon [clearly surprised at the request] Come with you?
Mike Rettig Yes.
Elizabeth Brandon [she makes some low sounds, and he moves toward her] Do you always offer so much more than you're asked for?
Mike Rettig Only to those who ask so much less than they want.
