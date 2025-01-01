Joe BrowdyСлушай, парень, это бизнес. За то, что мы просто идём по улице, нам не платят. Когда ты уже это врубишь? Если тебе так важно, чтобы Реттиг сделал прыжок, ты сам мог бы этому научиться. Тогда бы и волноваться не пришлось.
Joe BrowdyПотому что я знаю свои ограничения. Это и есть секрет моего успеха в жизни.
Joe BrowdyМы будем прыгать с Howard DGA-15. "DGA" означает "Чёртовски Хороший Самолёт", и это правда. Но приземлиться на нём очень сложно. Хе-хе. Гораздо лучше выпрыгнуть, чем пытаться приземлиться. Этот в хорошем состоянии.
Malcolm WebsonДля Брауди самолёт в хорошем состоянии, если у него есть крылья и винт.
Malcolm Webson[Броуди]Иногда мне кажется, что у тебя вместо головы кассовый аппарат.
Joe BrowdyЭй, парень... В следующий раз, когда сядешь в самолёт, убедись, что у него есть дверь!
Malcolm WebsonПомнишь, что ты всегда говорил, когда я только начал работать с тобой? «Будь осторожен». Вот что ты всегда говорил. «Это главное в этом деле, парень. Будь осторожен.»
Joe Browdy[по громкой связи о его костюме, который слетел во время прыжка с парашютом]О, кстати, за этот, э-э, прыжковый костюм есть награда. Кто найдёт этот костюм — получит бесплатный прыжок с парашютом.