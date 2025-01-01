Меню
Майк Реттиг [тихо] Завтра, когда мы уедем отсюда, я хочу, чтобы ты поехала со мной.
Элизабет Брэндон [явно удивлена просьбой] Поехать с тобой?
Майк Реттиг Да.
Элизабет Брэндон [она издаёт тихие звуки, он подходит ближе] Ты всегда предлагаешь гораздо больше, чем у тебя просят?
Майк Реттиг Только тем, кто просит намного меньше, чем хочет.
V. John Brandon Что я не понимаю, так это зачем ты вообще этим занимаешься.
Joe Browdy Для меня это бизнес.
V. John Brandon А ты, мистер Реттиг? Что тебе до этого? Если не секрет.
Mike Rettig У меня был друг в армии, сержант, парашютист почти двадцать лет. Он говорил, что прыжки — это не просто способ жить, но и способ умереть. Чёрт возьми, таких мало.
[последние реплики]
Элизабет Брэндон [о Майке] Он хотел, чтобы я поехала с ним.
В. Джон Брэндон Правда?
Элизабет Брэндон [долгая пауза] Эта мысль меня ужасала.
В. Джон Брэндон И меня...
Joe Browdy Слушай, парень, это бизнес. За то, что мы просто идём по улице, нам не платят. Когда ты уже это врубишь? Если тебе так важно, чтобы Реттиг сделал прыжок, ты сам мог бы этому научиться. Тогда бы и волноваться не пришлось.
Malcolm Webson У меня идея получше. Почему бы тебе не сделать это?
Joe Browdy Потому что я знаю свои ограничения. Это и есть секрет моего успеха в жизни.
Joe Browdy Мы будем прыгать с Howard DGA-15. "DGA" означает "Чёртовски Хороший Самолёт", и это правда. Но приземлиться на нём очень сложно. Хе-хе. Гораздо лучше выпрыгнуть, чем пытаться приземлиться. Этот в хорошем состоянии.
Malcolm Webson Для Брауди самолёт в хорошем состоянии, если у него есть крылья и винт.
Malcolm Webson [Броуди] Иногда мне кажется, что у тебя вместо головы кассовый аппарат.
Joe Browdy Эй, парень... В следующий раз, когда сядешь в самолёт, убедись, что у него есть дверь!
Malcolm Webson Помнишь, что ты всегда говорил, когда я только начал работать с тобой? «Будь осторожен». Вот что ты всегда говорил. «Это главное в этом деле, парень. Будь осторожен.»
Mike Rettig Это я всегда говорил?
Malcolm Webson Почему ты теперь так рискуешь? Что хочешь доказать?
Elizabeth Brandon Я полагаю, вы из тех, кто всегда находит лучшие и правильные причины для всего, что делает. Вы думаете, это возможно для всех?
Mike Rettig Я всегда надеюсь.
V. John Brandon У нас есть колледж. Есть колледж и ракетная база — типичный маленький американский городок.
Elizabeth Brandon Ты очень прямолинейна, да?
Mike Rettig Ты хочешь сказать, что не очень тонко.
Elizabeth Brandon Нет, я такого не говорила. Мне кажется, ты тонкий, но в прямом смысле этого слова.
Elizabeth Brandon [говорит о предстоящем выступлении с парашютом] Это действительно звучит очень захватывающе.
Mike Rettig Ты сам сказал, что это ужасно страшно.
Elizabeth Brandon Да... Впрочем, наверное, именно это и делает всё таким захватывающим, не правда ли?
Elizabeth Brandon [Реттиг молчит, а она продолжает] Большинство обычных людей не могут пройти мимо мысли о хоть каком-то волнении в своей жизни, понимаешь?
Mike Rettig Даже если это их пугает?
Elizabeth Brandon Да. Именно так.
Malcolm Webson [Броуди высадил Малькольма на вокзале] Что ты собираешься делать, Броуди?
Joe Browdy Ну, я думал поехать на запад. В последнее время много об этом думаю... Думаю, поеду на запад. Но никогда не знаешь, что может случиться, правда?
Malcolm Webson Ты не против, что я не останусь? На завтра? Я...
Joe Browdy Отвалиии, ладно?
[Малькольм поворачивается и идет на вокзал]
Joe Browdy Эй, парень! В следующий раз, когда полетишь на самолёте, убедись, что у него есть дверь.
[Броуди ухмыляется и уезжает]
Malcolm Webson Может, завтра ты забудешь про трюк с плащом, а?
Mike Rettig Пожалуй, погода сегодня подходит — влажный воздух, плотнее. Спуск будет медленнее.
Malcolm Webson На сколько? На пару секунд? Какая разница? Долго не висишь — рано или поздно вниз придётся.
Mike Rettig Верно.
Malcolm Webson Иногда мне кажется, ты ненавидишь возвращаться на землю.
Waitress О, это вы!
Joe Browdy Да, это мы!
Elizabeth Brandon Милосердный незнакомец пришёл спасти меня от ужасной скуки и безлюбовья моей жизни. Вот кем ты себя считаешь?
Mike Rettig Я просто предлагаю тебе выход.
Elizabeth Brandon Я не хочу выход!
Mike Rettig Вот именно — в этом и разница. Ты должна этого хотеть.
Elizabeth Brandon Оставь меня в покое!
Mike Rettig Делай!
Joe Browdy Просто описывай то, что видишь, и добавляй немного красок. Включай воображение.
Dick Donford [с местной радиостанции] Ладно. Я много освещал спортивные мероприятия, знаешь, баскетбольные матчи — вот такое.
Joe Browdy Верно, просто говори, как на баскетбольном матче.
Malcolm Webson [после того, как она поиграла на пианино] Ты играешь очень хорошо.
Annie Burke Спасибо. Но ты либо очень любезен, либо совсем ничего не понимаешь в игре на пианино.
Malcolm Webson Нет, я мало что в этом понимаю. Но я знаю, когда звучит хорошо.
Malcolm Webson Ты открыл парашют слишком чёрт возьми рано!
Mike Rettig [кивает на оживлённую толпу на трибунах] Они пришли на шоу. Послушай их, парень!
Malcolm Webson Им хватит и того, что ты им даёшь.
Mike Rettig Никогда не знаешь, на что они согласны, пока не попробуешь!
Elizabeth Brandon Откуда у тебя такая прекрасная свобода выбора?
Mike Rettig Берёшь её.
Elizabeth Brandon У кого?
Mike Rettig У тех, кто говорит, что она тебе не принадлежит.
Elizabeth Brandon Ах, как я тебе завидую.
Mike Rettig Не завидуй — присоединяйся.
Joe Browdy [по громкой связи о его костюме, который слетел во время прыжка с парашютом] О, кстати, за этот, э-э, прыжковый костюм есть награда. Кто найдёт этот костюм — получит бесплатный прыжок с парашютом.
[слышны стоны и смешки из толпы]
V. John Brandon Ну и как, хорошо платят за такое?
Joe Browdy Если сделать достаточно интересно.
Elizabeth Brandon О? Как именно?
Joe Browdy Сделать интересно?
Elizabeth Brandon Да, я полагаю, не нужно ничего особенного, чтобы сделать это интереснее, чем оно есть изначально.
Mike Rettig Брауди имеет в виду, что чем ближе к земле — тем интереснее для клиентов. И для нас тоже, конечно.
Elizabeth Brandon [пауза] Как страшно.
V. John Brandon Вы религиозный человек, мистер Брауди?
Joe Browdy При чём тут религия?
Joe Browdy Скажу тебе одно: она — настоящая красавица. Стильная.
Joe Browdy [наблюдая за стриптизёршей в «Парадайз»] Это мне не кажется деревенщиной.
V. John Brandon «Свободен умереть тот, кто не хочет жить.»
Mike Rettig Ты в это веришь?
Joe Browdy Это полная хр###.
Joe Browdy Ты завтра выйдешь и посмотришь, как мы прыгаем?
Waitress Прыгаете что?
Joe Browdy Как тебя зовут?
Waitress Мэри.
Joe Browdy Да ты шутишь?
Waitress Нет. И если ты ещё раз скажешь, что я упрямая или что мой сад растёт странно, я закричу.
Joe Browdy Я её люблю, правда люблю. Ты выйдешь за меня?
